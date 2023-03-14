5 đồ vật không nên để trong phòng làm việc kẻo công việc tụt dốc không phanh, tiểu nhân đeo bám

Phòng làm việc cũng có thể để những đồ trang trí nhỏ đặc trưng, nhưng cần đề phòng những vật kim loại sắc nhọn, không nên mang chúng vào phòng kẻo rước họa vào thân.

Theo danh sách những đồ vật không nên để trong phòng làm việc, góc sắc nhọn của kim loại là điều cấm kỵ vì nó luôn khiến người ta cảm thấy áp lực ngày càng lớn hơn, tâm trạng mệt mỏi, hay đề cao cảnh giác với những người xung quanh.

Ảnh minh họa: Internet

Hoa giả

Rất nhiều chị em công sở yêu thích hoa nên luôn có một bình hoa giả trên bàn làm việc. Mặc dù hiện nay hoa giả có vẻ đẹp và tạo hình như thật, màu sắc tươi sáng, độ bền cao, nếu xét về thẩm mỹ và giá trị sử dụng thì rất tốt. Tuy nhiên không nên dùng hoa giả đặt trên bàn làm việc, bởi hoa giả vốn không có sức sống. Vì thế không thể làm vượng vận thế, hơn nữa lại có ảnh hưởng phiến diện, dễ chiêu nạp những phiền phức không đáng có.

Cây xanh có gai

Những loại cây xanh như xương rồng, hoa hồng có gai có thể làm tan bức xạ máy tính nên nhiều bạn đã đặt những loại cây như vậy trên bàn làm việc.

Phải nói rằng, những loại cây xanh có gai nhìn rất bắt mắt, màu sắc nhã nhặn tô điểm cho phòng làm việc rất tốt, thêm vào đó là những chậu cây nhỏ có hình dáng độc đáo, để trong phòng làm việc trông rất hợp.

Tuy nhiên, theo phong thủy, những loại cây xanh có gai có khả năng kích động tiểu nhân, dẫn bạn đi đến những tranh cãi bất lợi.

Ảnh minh họa: Internet

Những vật phẩm có hình thù lạ

Khi bài trí những đồ vật trên bàn làm việc bạn phải hết sức lưu ý để tránh những đồ vật có tạo hình kì quái dễ kỵ phong thủy, sẽ dẫn đến những tranh chấp ngoài ý muốn. Quan niệm phong thủy cũng cho rằng trên bàn làm việc đặt những vật phẩm có hình dáng kỳ quái sẽ rước vận xui vào mình.

Đồ dùng đã hư hỏng

Bất kỳ ai cũng có những đồ dùng lâu ngày không dùng đến, hoặc những đồ dùng đã hư hỏng nhưng tâm lý tiếc không muốn bỏ đi. Việc bày những đồ vật quá cũ hay ở tình trạng hư hỏng trên bàn làm việc vừa khiến tâm trạng chúng ta dễ mệt mỏi hơn, vừa mang đến những điều không may.

Hãy dọn dẹp và chia tay những đồ đã cũ, đồ hư hỏng để chắc chắn rằng, xung quanh bạn luôn tồn tại những đồ vật có sức sống và đem lại sinh khí cho bạn.

Sắp xếp bàn làm việc theo phong thủy Theo đó, vị trí lý tưởng là phía trước rộng rãi, phía sau vững chắc, bên trái cao ráo, bên phải thoáng đãng. Tuy nhiên, trên thực tế không phải không gian văn phòng nào cũng đủ rộng rãi để có được vị trí lý tưởng như trên mà cần được bố trí hợp lý, linh hoạt sắp xếp bàn ghế theo các hướng phù hợp nhất. Trong đó: - Vị trí ngồi nên quay mặt ra cửa sổ là tốt nhất - Không nên đặt bàn làm việc gần nhà vệ sinh hoặc đối diện nhà vệ sinh vì sẽ bị khí uế ảnh hưởng, công việc sẽ sớm thất bại. - Chất liệu và màu sắc của bàn phải hợp với mệnh của gia chủ - Lưng cần điểm tựa để tạo sự vững vàng - Đừng ngồi quay mặt vào tường vì như thế sẽ cản đường công danh - Theo các chuyên gia, chỗ ngồi càng xa thì sức mạnh càng lớn. - Khoảng cách ngồi cách cửa sổ cũng là một yếu tố quan trọng - Lối đi phải rộng và thoải mái - Lối vào và lối ra càng rộng thì càng có thể hấp thụ nhiều năng lượng và sức sống. - Bàn ghế văn phòng nên chọn những màu sáng để vừa làm sáng cho văn phòng cũng như vừa hợp phong thủy.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo