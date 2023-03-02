Phong thủy phòng tắm và những điều cần lưu ý

Đậy nắp bồn cầu sau khi sử dụng sẽ hạn chế luồng khí xấu xâm nhập vào phòng tắm. Đồng thời, khí tốt trong ngôi nhà sẽ không thoát ra ngoài. Ngoài ra, bạn cũng nên đóng nắp các lỗ thoát nước trên lavabo hay sàn nhà khi không sử dụng.

Cân bằng ngũ hành rất quan trọng trong phong thủy và phòng tắm cũng không phải ngoại lệ. Tuy nhiên, diện tích phòng tắm giới hạn nên khá khó để đưa tất cả yếu tố vào đây. Giải pháp đơn giản nhất là sử dụng tranh treo phòng tắm.

Khung tranh hình vuông đại diện cho Thổ, màu đen viền khung đại diện cho Thủy, cây cối trong tranh mang yếu tố Mộc, ánh nắng chính là Hỏa và cuối cùng là màu trắng đại diện cho Kim. Đơn giản hơn, bạn có thể chọn một bức tranh trừu tượng đủ 5 màu: trắng, đen, xanh lá cây, vàng và đỏ.

Một mẫu tranh phong thủy ngũ hành

Tăng cường thuộc tính Thổ

Trong phòng tắm, yếu tố Thủy chiếm ưu thế, thể hiện qua nước và gương soi. Sự vượt trội của một yếu tố sẽ không có lợi cho bạn và gia đình. Do đó, bạn có thể tăng thuộc tính Thổ để trấn áp Thủy.

Khi xây dựng phòng tắm, bạn nên lựa chọn gạch men màu vàng hoặc nâu. Nếu phòng tắm hiện tại không thể thay đổi, bạn hãy sử dụng vật trang trí có màu mang thuộc tính Thổ, vừa đơn giản lại vẫn hiệu quả.

Sử dụng gạch ốp phòng tắm màu nâu để tăng thuộc tính Thổ

Vệ sinh sạch sẽ phòng tắm

Vệ sinh phòng tắm sạch sẽ không chỉ đảm bảo sức khỏe của bạn và gia đình mà còn mang đến bầu không khí trong lành. Ngày nay, phòng tắm thường thiết kế khép kín trong phòng ngủ. Nếu không vệ sinh sạch sẽ, mùi khó chịu từ phòng tắm có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn.

Bên cạnh đó, bạn hãy giữ cho phòng tắm luôn tươi mới. Những chiếc khăn tắm, khăn mặt quá cũ hay thảm chùi chân đã không còn mềm mại đều phải thay thế. Điều này góp phần cải thiện thẩm mỹ ngôi nhà và đem lại cho bạn những phút giây vui vẻ.

Thường xuyên vệ sinh sạch sẽ phòng tắm

Lựa chọn loại gương phù hợp

Gương phòng tắm là vật dụng cực kì quan trọng, hỗ trợ gia chủ trang điểm, cạo râu, chỉnh sửa trang phục… Hơn nữa, gương còn có chức năng làm rộng không gian, giúp phòng tắm trở nên thoáng đãng hơn.

Ngày nay, nhiều gia chủ lựa chọn gương đèn LED cho phòng tắm của gia đình. Gương phòng tắm được tích hợp đèn LED có đặc điểm như sau:

Ánh sáng: Thổi bừng không gian phòng tắm, giúp hình ảnh của bạn trong gương thật hơn và thêm tươi sáng. Ngoài ra, sản phẩm rất thuận tiện cho người già và trẻ nhỏ đi vệ sinh vào ban đêm.

Thổi bừng không gian phòng tắm, giúp hình ảnh của bạn trong gương thật hơn và thêm tươi sáng. Ngoài ra, sản phẩm rất thuận tiện cho người già và trẻ nhỏ đi vệ sinh vào ban đêm. Hình ảnh: Phối gương cao cấp kết hợp đèn LED tạo nên khung hình đẹp hơn so với gương thường. Đây là sản phẩm đặc biệt phù hợp với những người đam mê “selfie” trước gương.

Phối gương cao cấp kết hợp đèn LED tạo nên khung hình đẹp hơn so với gương thường. Đây là sản phẩm đặc biệt phù hợp với những người đam mê “selfie” trước gương. Thẩm mỹ: Gương đèn LED có khung làm từ sắt hoặc thép không gỉ, kết hợp với đèn LED Hàn Quốc và kính thủy cao cấp từ Bỉ tạo nên vẻ đẹp sang trọng.

Với nhiều ưu điểm nổi trội và giá thành hợp lý, gương đèn LED đã và đang được nhiều gia chủ ưa chuộng.

Gương đèn LED đang ngày càng được ưa chuộng

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Tại TPHCM, gương Lyng là cơ sở sản xuất gương đèn LED uy tín hàng đầu. Với mẫu mã đa dạng và giá cả phải chăng, gương Lyng được đông đảo người tiêu dùng tin chọn. Chính sách của gương Lyng như sau:

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