Tháng 3/2023: Top 3 cung hoàng đạo dễ gặp TIỂU NHÂN trong công việc, cẩn thận kẻo mất "cả chì lẫn chài"

Dũng cảm và tự tin, họ luôn tràn đầy nhiệt huyết, hừng hực như ngọn lửa, thẳng thắn và chân thành nên Xử thường nổi bật nơi công sở. Nhưng vì Xử Nữ không biết thảo mai, hay trực tiếp bộc lộ cảm xúc và sự tức giận, đồng thời luôn thẳng thắn nên cũng dễ bị ghét. Đặc biệt là gần đây, có nhiều tiểu nhân đứng sau lợi dụng mà bạn không hề biết, đấy chính là lý do khiến bạn lọt top cung hoàng đạo xui xẻo công việc tháng 3/2023. Ví dụ như trong giao tiếp tập thể, bạn luôn coi trọng lòng trung thành nhưng lại bị những người bạn cho là thân thiết lừa gạt, vì lý do này mà Xử không ngần ngại lên tiếng với lãnh đạo, dẫn đến hậu quả không thể lường trước được.

Ma Kết

Ma Kết làm rất nhiều công việc vô ích ở nơi làm việc trong tháng 3. Quan hệ với đối tác khó đạt được tiến triển, chỉ biết dậm chân tại chỗ, sự bức bối tăng lên, đồng thời cũng sẽ khiến mọi người nghi ngờ năng lực làm việc của họ.



Nhiều người sẽ vấp phải tiểu nhân. Một sự hợp tác tốt đẹp có thể bị dừng đột ngột, tốn rất nhiều sức lực để khôi phục lại trạng thái ban đầu, đối với những đối tác mới thì khó giữ chân người ta.



Gặp phải nút thắt trong sự nghiệp, hay bị "ăn hành", bạn kiệt quệ về thể chất và tinh thần, tìm kiếm bước đột phá nhưng không thể.

Ma Kết nên cố gắng tìm một bước ngoặt mới, đừng quá cố chấp theo đuổi con đường ban đầu, một con đường khác có thể có kết quả tốt hơn, đồng thời không cần lo lắng về những rắc rối lâu dài không thể kiểm soát được, điều quan trọng hơn là nắm bắt tình hình hiện tại.

Ảnh minh họa: Internet

Song Ngư

Song Ngư luôn gặp may mắn ở nơi làm việc nhưng thật bất ngờ họ lại là cung hoàng đạo xui xẻo công việc tháng 3/2023 này chỉ vì tiểu nhân.



Ngư vốn là chòm sao sống biết điều nhưng hơi nhạy cảm, họ sẽ khó thích nghi với những thay đổi nhỏ của môi trường xung quanh và dễ hoảng sợ.



Thực ra khả năng thích ứng của họ không tệ, nhưng họ vẫn ghét sự thay đổi như đồng nghiệp thân thiết chuyển đi, thay đổi lĩnh vực công việc, thay đổi môi trường làm việc, thay đổi đối tác sẽ mang lại cho họ sự khó chịu.



Đặc biệt, Ngư Nhi rất trọng tình cảm khiến họ không có chính kiến ​​độc lập. Trong công việc bình thường họ luôn nhượng bộ, quan tâm quá nhiều đến cảm xúc của người khác nên tháng 3 môi trường thay đổi, hay nhượng bộ người khác dễ khiến họ mất thế chủ động.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm