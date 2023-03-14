3 cách treo tranh phong thủy "mã đáo thành công" để rước tài lộc, chặn xui xẻo vào nhà

Ngựa mang biểu tượng cho tốc độ, sự bền bỉ, tự do, lòng dũng cảm. Tranh ngựa tượng trưng cho nhân tố Lửa (Hỏa) trong phong thủy. Bản thân con vật này mang nhiều năng lượng dương nên có tác dụng tăng may mắn, mang tới danh tiếng, sự thành công, địa vị cho gia chủ.

Theo các chuyên gia phong thủy, với tranh 8 con ngựa, gia chủ nhất định phải treo tranh theo tư thế ngựa quay đầu vào trong nhà. Hướng này mang ý nghĩa may mắn, thành công, rước tài lộc vào nhà. Nên tránh treo tranh theo hướng ngựa quay ra đầu ra ngoài, vì như vậy sẽ mang tài lộc ra khỏi nhà.

Còn trong ngũ hành, gia chủ nên treo tranh theo một trong hai hướng: Đông Bắc và Tây Nam. Kiêng treo theo hướng ngựa quay đầu về hướng Nam, vì sẽ không mang đến may mắn cho gia đình.

Ảnh minh họa: Internet

Tranh mã đáo thành công cần chú ý những điểm gì?

- Treo tranh sao cho đầu ngựa hướng vào phía trong nhà. Nếu làm ngược lại, nó sẽ ảnh hưởng xấu tới vận may tài lộc của gia chủ, ví dụ như chi tiêu nhiều hơn thu nhập, nhiều khoản nợ chồng chất, buôn bán thua lỗ…



- Nên treo tranh mang biểu tượng ngựa ở phía Nam, Đông Nam của ngôi nhà, đối diện cửa ra vào hoặc cửa sổ.



- Kị treo tranh chỉ có một con người, nhất là đối với những gia đình buôn bán, kinh doanh. Một ngựa là “độc mã”, ngụ ý khiến bạn bị mất phương hướng, chỉ một mình làm việc, không được nhân viên cấp dưới ủng hộ.

- Hình ảnh ngựa phi nước đại được coi là mang nhiều dương khí cho gia chủ. Tuy nhiên nên tránh tranh vẽ nhiều con ngựa chạy phi nước đại về phía ngược nhau. Điều đó ám chỉ xung đột giữa các thành viên trong gia đình.



Ảnh minh họa: Internet

- Không nên treo tranh những con ngựa chiến, có hình dáng kỳ dị hoặc thể hiện cảm xúc giận dữ. Đồng thời tránh chọn tranh vẽ các con ngựa có màu sắc đỏ, xanh lá, xanh nước biển. Nên chọn ngựa đen, nâu hoặc trắng.

- Vị trí không nên treo tranh: gần hoặc đối diện cửa hướng ra ngoài đường, phòng tắm, bếp; sảnh chờ đối diện với kho hàng tại công ty…



- Tránh treo tranh mang biểu tượng này ở phòng ngủ, vì nguồn năng lượng mạnh mẽ từ chúng sẽ làm xáo trộn không gian thư giãn, nghỉ ngơi. Nên treo tranh tại những khu vực chính trong nhà như phòng khách, sảnh chính…

Tranh mã đáo thành công hợp tuổi gì?



Ảnh minh họa: Internet

Xem tuổi nào hợp nhất để treo tranh thêu bát mã thành công trong nhà là điều cực kỳ quan trọng. Theo các chuyên gia phong thủy, những người có mệnh Thổ hoặc Hỏa hợp nhất với ngựa. Hai mệnh này nên sở hữu một bức tranh bát mã trong nhà để mang lại sự may mắn, công việc thuận lợi, thành công. Đồng thời, những người có tuổi Dần, Thìn, Tuất và Hợi cũng rất hợp để treo bức tranh Mã Đáo Thành Công trong nhà hoặc ở nơi làm việc.

Cụ thể, những tuổi hợp với tranh mã đáo thành công:

Tuổi Thìn: 1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000

Tuổi Tuất: 1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006

Tuổi Hợi: 1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm