Tuổi nào nên chọn cây phát tài để mang đến vận may, điều tốt lành, thịnh vượng, tài lộc cho người trồng

Nhà đẹp 15/03/2023 12:16

Cây phát tài có thể mang lại nhiều may mắn,sự phát tài và phát lộc với gia chủ, tuy nhiên tuổi nào phù hợp với loại cây này thì không phải ai cũng biết.

Ý nghĩa của cây phát tài

Cây phát tài là tên gọi chung của một nhóm những cây xanh có khả năng mang đến vận may, tài lộc, cải thiện phong thủy tốt đẹp hơn cho người trồng. Bên cạnh đó, chúng còn là những loại cây cảnh có thể sinh sống tốt kể cả trong điều kiện thiếu sáng, trồng trong môi trường máy điều hòa ở văn phòng,...

Gia chủ trồng loại cây này sẽ nhận được nhiều tài lộc, may mắn, thịnh vượng, bình an, không chỉ cho bản thân mà còn cho cả những thành viên trong gia đình.

Tuổi nào nên chọn cây phát tài để mang đến vận may, điều tốt lành, thịnh vượng, tài lộc cho người trồng - Ảnh 1
Cây phát tài có thể mang lại nhiều may mắn,sự phát tài và phát lộc với gia chủ. Ảnh minh họa: Internet

Cây phát tài hợp tuổi gì?

Tuổi Tuất

Nếu người tuổi Tuất trồng và đặt phát tài trong nhà thì gia đình luôn êm ấm, hạnh phúc; công việc thăng tiến; còn nếu kinh doanh thì tiền bạc của cải về đều đều, phất lên như diều gặp gió.

Tài vận của con giáp tuổi Tuất khá ổn định vì họ biết cân bằng chi tiêu, không tiêu xài phung phí. Nhưng để có cơ hội phất lên nhanh chóng thì họ nên đặt cây phát tài trong phòng khách giúp tích lũy tiền bạc, nắm bắt thời cơ.

Tuổi nào nên chọn cây phát tài để mang đến vận may, điều tốt lành, thịnh vượng, tài lộc cho người trồng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Loại cây này đặc biệt hợp với người tuổi Mão. Những người tuổi này đại diện cho những người có lối sống kín đáo, nhẹ nhàng ôn hoà và thích những thứ đơn giản. Được yêu mến bởi tính cách nền nã, nhẫn nại, tuổi Mèo tạo cho đối phương cảm giác tin cậy. Đặc biệt họ rất kiên trì, thận trọng nên thành công trên đường công danh, sự nghiệp.

 

Vì chọn lối sống an phận, đôi khi quá hờ hững với công danh nên tuổi Mèo thường tích lũy tài sản khá chậm. Đồng thời, mặc dù không phải lo ngại nhiều về tiền bạc, tuy nhiên bản chất hào phóng khiến người tuổi này không tiết kiệm được nhiều nên khó có thể trở nên giàu có.

 

Vì thế cây phát tài sẽ giúp con giáp tuổi Mão có được những bứt phá trong cuộc sống. Ngoài ra, cây mềm mại, có thể uốn dẻo được cũng như tính cách mềm mỏng của họ. Cây còn chiêu tài rước lộc, tạo cảm giác bình an.

 

Tuổi nào nên chọn cây phát tài để mang đến vận may, điều tốt lành, thịnh vượng, tài lộc cho người trồng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

 

Tuổi Tý


Những người tuổi Tý (1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020) được cho là có cung mệnh phù hợp với loài cây này. Không giỏi giữ tiền như hai con giáp trên, tuổi Tý đa phần người tuổi không biết quản lý tiền bạc và tiết kiệm, họ không am hiểu đầu tư thường không nắm được những cơ hội để kiếm tiền.

Do đó, cây cho người tuổi Tý này nên đặt trong nhà riêng sẽ giúp họ nhận được nhiều may mắn, đồng thời tăng thêm tinh thần minh mẫn trong việc chi tiêu tiền bạc giúp người này dũng cảm đương đầu với thử thách để nắm bắt những cơ hội phát tài.

 

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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