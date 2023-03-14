Linh vật phong thuỷ là những con vật, đồ vật được người ta tin rằng nó là vật thiêng, có thể đem lại tài lộc, giúp gia chủ có sức khoẻ, công danh, sự nghiệp. Sử dụng linh vật trong nhà có ý nghĩa tâm linh lớn hơn ý nghĩa về phong thuỷ. Đặt linh vật phong thuỷ ở nơi sinh sống được cho rằng, nó có thể ngăn khí xấu, bảo vệ an toàn cho con người.

Mệnh Mộc nếu làm ăn kinh doanh nên sử dụng vật phẩm phong thủy như tượng Di Lặc, treo tranh cá chép, Cá Chép, kỳ lân, cóc ngậm tiền, tranh thuận buồm xuôi gió, ngựa phi nước đại, Quả cầu phong thủy,…

Người mệnh Kim, hợp mệnh Kim, màu bản mệnh là màu vàng. Nên dùng vật phẩm thạch anh màu trắng, đá mã não màu ghi, sapphire trắng,…Sử dụng đá quý tự nhiên màu nâu đất và vàng hoàng thổ.

Mệnh Thủy, cực hợp với vật phẩm từ đá thạch anh hay pha lê, mang lại thịnh vượng, may mắn, tiền tài và sức khỏe. Vật phẩm phong thủy của người mệnh Thủy mang biểu tượng hình rồng, tượng thần tài,…

Mệnh Hỏa sử dụng đồ phong thủy màu đỏ, hồng, cam,… mang lại nhiều may mắn. Màu gỗ hoặc màu xanh lá cây là màu hợp với mệnh Hỏa. Nên dùng vật phẩm cầu bình an, tài lộc làm từ đá tự nhiên màu xanh lá cây, tím, hồng hoặc đỏ…

Sử dụng linh vật phong thủy là Tỳ Hưu, Thiềm Thừ để tăng tài lộc và may mắn, sức khỏe cho gia đình.

Người mệnh Thổ nên sử dụng vật phẩm có màu Cam, hồng, đỏ, tím. Các màu vàng sậm, màu nâu mang đến tiền tài, thời cơ và sức khỏe. Ngoài ra, người mệnh Thổ có thể dùng màu đen và màu xanh dương.

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Cách chọn linh vật dựa trên nguyên tắc “tam hạp – tứ hành xung” trong 12 con giáp

Cụ thể, bạn cần nắm như sau:

Tuổi Tý tránh linh vật hình chuột, ngựa.

Tuổi Sửu thì tránh linh vật hình trâu, dê.

Tuổi Dần tránh linh vật có hình con khỉ và con hổ.

Tuổi Mẹo tránh linh vật hình con gà, mèo.

Tuổi Thìn thì tránh hình con rồng, chó.

Tuổi Tỵ tránh linh vật hình con lợn, rắn.

Tuổi Ngọ tránh linh vật hình con chuột và ngựa.

Tuổi Mùi thì tránh hình con dê và hình con trâu.

Tuổi Thân tránh linh vật hình con khỉ và con hổ.

Tuổi Dậu thì tránh hình con gà và hình con chuột.

Tuổi Tuất thì tránh hình con rồng và con chó.

Tuổi Hợi tránh hình con rắn và hình con lợn.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm