Dù có thân đến mấy cũng không nên cho mượn những thứ này, kẻo tài lộc tiêu tan

Nhà đẹp 23/02/2023 16:41

Những thứ không nên cho mượn được kể tên sau đây rất đáng lưu ý, bạn có thể áp dụng trong cuộc sống của mình. Bởi vì theo quan niệm phong thủy, cho mượn những thứ này thì chủ nhân của món đồ dễ mất lộc, gặp trắc trở khó khăn.

 

1. Cho mượn dao

Dao, kéo là một trong những thứ không nên cho mượn nhất, chúng được xem những vật dụng quen thuộc, không thể thiếu trong gia đình. Tuy nhiên, trong phong thủy nó còn tượng trưng cho sát khí, đó là lý do người ta khuyên không để dao kéo bừa bãi trong nhà vì chúng có thể gây những tác hại không ngờ đến với sức khỏe, công danh và tiền tài của gia chủ.

Ngoài ra, các chuyên gia cũng khuyên không nên cho mượn dao - vật đại hung trong phong thủy kẻo có nguy cơ tự rước lấy hiểm họa về mình. Vậy nên ngoài kiêng kỵ cho mượn dao, bạn cũng nên tránh mượn dao người khác.

Dù có thân đến mấy cũng không nên cho mượn những thứ này, kẻo tài lộc tiêu tan - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, trong không gian của một căn nhà thì người này cho người kia mượn dao là chuyện thường tình, không có gì phải kiêng kỵ cả.

2. Cho mượn ví tiền

Công dụng chính của ví tiền là để cất giữ, bảo quản tiền bạc. Không những thế, phong thủy ví tiền chỉ ra rằng chúng còn đại diện cho tài lộc. Nó còn là món đồ phong thủy giúp thu hút tiền tài và mang lại may mắn cho người sở hữu chúng.

Dù có thân đến mấy cũng không nên cho mượn những thứ này, kẻo tài lộc tiêu tan - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chính vì vậy, các chuyên gia phong thủy nhắc nhở rằng cần kiêng kỵ việc cho mượn ví vì điều này cho thấy bạn trao vận may của mình cho người khác, khả năng giữ tiền cũng giảm sút, đó là lý do bạn thường xuyên để tiền hao hụt không lý do. Tốt hơn hết, bạn nên tránh việc này để không ảnh hưởng tới tình hình tài chính.

3. Cho mượn lửa

Từ xa xưa, người ta đã rất coi trọng ngọn lửa. Lửa được xem là cội nguồn của gia đình. Theo quan niệm truyền thống, người ta sẽ kiêng cho mượn lửa vào những dịp đầu xuân năm mới. Việc cho mượn lửa được cho là sẽ làm ảnh hưởng đến tài lộc của gia đình.

Dù có thân đến mấy cũng không nên cho mượn những thứ này, kẻo tài lộc tiêu tan - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, theo quan niệm phong thủy, lửa là một yếu tố thuộc ngũ hành. Ngọn lửa đóng vai trò quan trọng trong phong thủy của gia đình. Nó tượng trưng cho vận khí của căn nhà. Vì vậy, để không làm ảnh hưởng đến vận khí, gia chủ nên tránh cho mượn bật lửa, diêm, bếp...

4. Cho mượn gương

Gương là đồ vật giúp chúng ta chải chuốt hàng ngày, tuy nhiên, trong phong thuỷ, nó là cầu nối giữa 2 thế giới, vì có tính chất phản chiếu nên sẽ hấp thụ cả những điều tích cực lẫn tiêu cực.

Dù có thân đến mấy cũng không nên cho mượn những thứ này, kẻo tài lộc tiêu tan - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy, bạn không nên cho người khác mượn gương kẻo sẽ gây ra những tai hoạ ngoài ý muốn. Trong nhà có quá nhiều gương cũng sẽ khiến các thành viên trong gia đình nảy sinh bất hoà, cãi vã.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Đầu giường để 3 'bảo vật' này: Gia đình hòa thuận, tài lộc đến dồn dập, phúc khí gia tăng

Đầu giường để 3 'bảo vật' này: Gia đình hòa thuận, tài lộc đến dồn dập, phúc khí gia tăng

Theo phong thủy, những gì được đặt trên đầu giường rất đặc biệt và được chú trọng, chúng được coi như là điềm may, mang lại phúc lộc, cát tường cho gia chủ.

Xem thêm
Từ khóa:   Đồ vật phong thủy phong thủy phong thủy nhà ở

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 24 phút trước
Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 5 giờ 14 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 29 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ