Dù có thân đến mấy cũng không nên cho mượn những thứ này, kẻo tài lộc tiêu tan

Dao, kéo là một trong những thứ không nên cho mượn nhất, chúng được xem những vật dụng quen thuộc, không thể thiếu trong gia đình. Tuy nhiên, trong phong thủy nó còn tượng trưng cho sát khí, đó là lý do người ta khuyên không để dao kéo bừa bãi trong nhà vì chúng có thể gây những tác hại không ngờ đến với sức khỏe, công danh và tiền tài của gia chủ.

Công dụng chính của ví tiền là để cất giữ, bảo quản tiền bạc. Không những thế, phong thủy ví tiền chỉ ra rằng chúng còn đại diện cho tài lộc. Nó còn là món đồ phong thủy giúp thu hút tiền tài và mang lại may mắn cho người sở hữu chúng.

Ảnh minh họa: Internet

Chính vì vậy, các chuyên gia phong thủy nhắc nhở rằng cần kiêng kỵ việc cho mượn ví vì điều này cho thấy bạn trao vận may của mình cho người khác, khả năng giữ tiền cũng giảm sút, đó là lý do bạn thường xuyên để tiền hao hụt không lý do. Tốt hơn hết, bạn nên tránh việc này để không ảnh hưởng tới tình hình tài chính.

3. Cho mượn lửa

Từ xa xưa, người ta đã rất coi trọng ngọn lửa. Lửa được xem là cội nguồn của gia đình. Theo quan niệm truyền thống, người ta sẽ kiêng cho mượn lửa vào những dịp đầu xuân năm mới. Việc cho mượn lửa được cho là sẽ làm ảnh hưởng đến tài lộc của gia đình.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, theo quan niệm phong thủy, lửa là một yếu tố thuộc ngũ hành. Ngọn lửa đóng vai trò quan trọng trong phong thủy của gia đình. Nó tượng trưng cho vận khí của căn nhà. Vì vậy, để không làm ảnh hưởng đến vận khí, gia chủ nên tránh cho mượn bật lửa, diêm, bếp...

4. Cho mượn gương

Gương là đồ vật giúp chúng ta chải chuốt hàng ngày, tuy nhiên, trong phong thuỷ, nó là cầu nối giữa 2 thế giới, vì có tính chất phản chiếu nên sẽ hấp thụ cả những điều tích cực lẫn tiêu cực.

Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy, bạn không nên cho người khác mượn gương kẻo sẽ gây ra những tai hoạ ngoài ý muốn. Trong nhà có quá nhiều gương cũng sẽ khiến các thành viên trong gia đình nảy sinh bất hoà, cãi vã.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.