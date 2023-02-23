Dù có thân đến mấy cũng không nên cho mượn những thứ này, kẻo tài lộc tiêu tan

Những thứ không nên cho mượn được kể tên sau đây rất đáng lưu ý, bạn có thể áp dụng trong cuộc sống của mình. Bởi vì theo quan niệm phong thủy, cho mượn những thứ này thì chủ nhân của món đồ dễ mất lộc, gặp trắc trở khó khăn.

1. Cho mượn dao Dao, kéo là một trong những thứ không nên cho mượn nhất, chúng được xem những vật dụng quen thuộc, không thể thiếu trong gia đình. Tuy nhiên, trong phong thủy nó còn tượng trưng cho sát khí, đó là lý do người ta khuyên không để dao kéo bừa bãi trong nhà vì chúng có thể gây những tác hại không ngờ đến với sức khỏe, công danh và tiền tài của gia chủ. Ngoài ra, các chuyên gia cũng khuyên không nên cho mượn dao - vật đại hung trong phong thủy kẻo có nguy cơ tự rước lấy hiểm họa về mình. Vậy nên ngoài kiêng kỵ cho mượn dao, bạn cũng nên tránh mượn dao người khác.

Ảnh minh họa: Internet Tuy nhiên, trong không gian của một căn nhà thì người này cho người kia mượn dao là chuyện thường tình, không có gì phải kiêng kỵ cả. 2. Cho mượn ví tiền Công dụng chính của ví tiền là để cất giữ, bảo quản tiền bạc. Không những thế, phong thủy ví tiền chỉ ra rằng chúng còn đại diện cho tài lộc. Nó còn là món đồ phong thủy giúp thu hút tiền tài và mang lại may mắn cho người sở hữu chúng.

Ảnh minh họa: Internet Chính vì vậy, các chuyên gia phong thủy nhắc nhở rằng cần kiêng kỵ việc cho mượn ví vì điều này cho thấy bạn trao vận may của mình cho người khác, khả năng giữ tiền cũng giảm sút, đó là lý do bạn thường xuyên để tiền hao hụt không lý do. Tốt hơn hết, bạn nên tránh việc này để không ảnh hưởng tới tình hình tài chính. 3. Cho mượn lửa Từ xa xưa, người ta đã rất coi trọng ngọn lửa. Lửa được xem là cội nguồn của gia đình. Theo quan niệm truyền thống, người ta sẽ kiêng cho mượn lửa vào những dịp đầu xuân năm mới. Việc cho mượn lửa được cho là sẽ làm ảnh hưởng đến tài lộc của gia đình. Ảnh minh họa: Internet Ngoài ra, theo quan niệm phong thủy, lửa là một yếu tố thuộc ngũ hành. Ngọn lửa đóng vai trò quan trọng trong phong thủy của gia đình. Nó tượng trưng cho vận khí của căn nhà. Vì vậy, để không làm ảnh hưởng đến vận khí, gia chủ nên tránh cho mượn bật lửa, diêm, bếp... 4. Cho mượn gương Gương là đồ vật giúp chúng ta chải chuốt hàng ngày, tuy nhiên, trong phong thuỷ, nó là cầu nối giữa 2 thế giới, vì có tính chất phản chiếu nên sẽ hấp thụ cả những điều tích cực lẫn tiêu cực. Ảnh minh họa: Internet Vì vậy, bạn không nên cho người khác mượn gương kẻo sẽ gây ra những tai hoạ ngoài ý muốn. Trong nhà có quá nhiều gương cũng sẽ khiến các thành viên trong gia đình nảy sinh bất hoà, cãi vã. (*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Đầu giường để 3 'bảo vật' này: Gia đình hòa thuận, tài lộc đến dồn dập, phúc khí gia tăng Theo phong thủy, những gì được đặt trên đầu giường rất đặc biệt và được chú trọng, chúng được coi như là điềm may, mang lại phúc lộc, cát tường cho gia chủ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/du-co-than-den-may-cung-khong-nen-cho-muon-nhung-thu-nay-keo-tai-loc-tieu-tan-559126.html