Đầu giường để 3 'bảo vật' này: Gia đình hòa thuận, tài lộc đến dồn dập, phúc khí gia tăng

Theo phong thủy, những gì được đặt trên đầu giường rất đặc biệt và được chú trọng, chúng được coi như là điềm may, mang lại phúc lộc, cát tường cho gia chủ.

Tiền xu Ảnh minh họa: Internet Người xưa rất thích đặt một số đồng xu ở đầu giường. Theo phong thủy, đồng xu chính là những đồ vật giúp tăng lộc trong nhà. Đồng xu cũng dùng để xua đuổi tà khí, chiêu tài vượng khí, gia tăng may mắn. Trong dân gian thì người xưa thường đeo đồng xu để chặn tà, cầu phúc cầu tài đều thành công. Thêm vào đó, đồng xu còn giúp cho những đứa trẻ hay quấy khóc, người lớn hay gặp ác mộng khi ngủ, bạn nên đặt một đồng xu có tác dụng xua đuổi tà ma, tốt cho người già và trẻ nhỏ trong nhà.

Thế mới thấy được đặt tiền xu ở đầu giường có ý nghĩa vô cùng lớn. Nếu bạn không tin hãy thử đặt và xem kết quả sau một thời gian. Đèn bàn Ảnh minh họa: Internet Đèn bàn chính là vật dụng thường dùng ở trong gia đình. Trong ngũ hành thì đèn bàn chính là thuộc nhóm Hỏa, tích tụ năng lượng dương. Có nhiều các để bố trí đèn bàn. Hơn nữa các loại đèn bàn khác nhau mang lại ý nghĩa phong thủy khác nhau. Đặt đèn bàn đúng vị trí có thể cải thiện và nâng cao phong thủy, vận khí, công việc và tiền tài.

Vì ở trong phong thủy thì đèn bàn được xem là thứ để soi đường chỉ lối, khiến công danh sự nghiệp đi lên. Nếu bạn muốn cải thiện vận may của mình thì có thể đặt đèn bàn ở hướng Bắc của ngôi nhà. Ngoài ra, đặt đèn bàn đúng cách có thể giúp bạn ngủ ngon hơn, bớt trằn trọc trong đêm. Thời nay, chúng ta thường đặt những vật dụng ở trên đầu giường, nhất là điện thoại. Nhưng lượng bức xạ ở điện thoại sẽ khiến sức khỏe của bạn đi xuống. Thế nên khi ngủ chúng ta nên để điện thoại di động ở nơi xa. Đặc biệt, khi đang ngủ không nên sạc điện thoại gần, nếu không sẽ dẫn đến nguy hiểm. Hồ lô Ảnh minh họa: Internet Hồ lô luôn được xem là biểu tượng của điềm lành và cát tường. Trong những câu chuyện cổ tích thì hồ lô được ví như đồ vật có thể xua đuổi tà ma, mút vận may đến. Hình dáng của hồ lô giống với chữ Hán của chữ Hỷ (vui vẻ), và chữ Cát (cát tường). Bởi thế nên, hồ lô là vật không thể thiếu trong các hoạt động lễ hội khác nhau. Người ta vẫn luôn treo hồ lô trên đầu giường để mang đến sự may mắn. Ngoài ra hồ lô cũng được dùng để làm bình đựng nước, khi bạn khát có thể treo ở đầu giường, để lấy uống rất là tiện vào ban đêm. * Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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