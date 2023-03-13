Đầu giường để 3 'bảo vật' này: Gia đình hòa thuận, tài lộc đến dồn dập, phúc khí gia tăng

Nhà đẹp 13/03/2023 08:43

Theo phong thủy, những gì được đặt trên đầu giường rất đặc biệt và được chú trọng, chúng được coi như là điềm may, mang lại phúc lộc, cát tường cho gia chủ.

Tiền xu

Đầu giường để 3 'bảo vật' này: Gia đình hòa thuận, tài lộc đến dồn dập, phúc khí gia tăng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người xưa rất thích đặt một số đồng xu ở đầu giường. Theo phong thủy, đồng xu chính là những đồ vật giúp tăng lộc trong nhà. Đồng xu cũng dùng để xua đuổi tà khí, chiêu tài vượng khí, gia tăng may mắn.

Trong dân gian thì người xưa thường đeo đồng xu để chặn tà, cầu phúc cầu tài đều thành công. Thêm vào đó, đồng xu còn giúp cho những đứa trẻ hay quấy khóc, người lớn hay gặp ác mộng khi ngủ, bạn nên đặt một đồng xu có tác dụng xua đuổi tà ma, tốt cho người già và trẻ nhỏ trong nhà.

Thế mới thấy được đặt tiền xu ở đầu giường có ý nghĩa vô cùng lớn. Nếu bạn không tin hãy thử đặt và xem kết quả sau một thời gian.

Đèn bàn

Đầu giường để 3 'bảo vật' này: Gia đình hòa thuận, tài lộc đến dồn dập, phúc khí gia tăng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đèn bàn chính là vật dụng thường dùng ở trong gia đình. Trong ngũ hành thì đèn bàn chính là thuộc nhóm Hỏa, tích tụ năng lượng dương. Có nhiều các để bố trí đèn bàn. Hơn nữa các loại đèn bàn khác nhau mang lại ý nghĩa phong thủy khác nhau. Đặt đèn bàn đúng vị trí có thể cải thiện và nâng cao phong thủy, vận khí, công việc và tiền tài.

Vì ở trong phong thủy thì đèn bàn được xem là thứ để soi đường chỉ lối, khiến công danh sự nghiệp đi lên. Nếu bạn muốn cải thiện vận may của mình thì có thể đặt đèn bàn ở hướng Bắc của ngôi nhà. Ngoài ra, đặt đèn bàn đúng cách có thể giúp bạn ngủ ngon hơn, bớt trằn trọc trong đêm.

Thời nay, chúng ta thường đặt những vật dụng ở trên đầu giường, nhất là điện thoại. Nhưng lượng bức xạ ở điện thoại sẽ khiến sức khỏe của bạn đi xuống. Thế nên khi ngủ chúng ta nên để điện thoại di động ở nơi xa. Đặc biệt, khi đang ngủ không nên sạc điện thoại gần, nếu không sẽ dẫn đến nguy hiểm.

Hồ lô

Đầu giường để 3 'bảo vật' này: Gia đình hòa thuận, tài lộc đến dồn dập, phúc khí gia tăng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hồ lô luôn được xem là biểu tượng của điềm lành và cát tường. Trong những câu chuyện cổ tích thì hồ lô được ví như đồ vật có thể xua đuổi tà ma, mút vận may đến. Hình dáng của hồ lô giống với chữ Hán của chữ Hỷ (vui vẻ), và chữ Cát (cát tường).

Bởi thế nên, hồ lô là vật không thể thiếu trong các hoạt động lễ hội khác nhau. Người ta vẫn luôn treo hồ lô trên đầu giường để mang đến sự may mắn.

Ngoài ra hồ lô cũng được dùng để làm bình đựng nước, khi bạn khát có thể treo ở đầu giường, để lấy uống rất là tiện vào ban đêm.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Tử vi may mắn 3 ngày cuối tuần (17-19/2): Vận may hội tụ, 3 con giáp ngồi trên đống vàng, tình duyên rực rỡ thăng hoa

Tử vi may mắn 3 ngày cuối tuần (17-19/2): Vận may hội tụ, 3 con giáp ngồi trên đống vàng, tình duyên rực rỡ thăng hoa

Tử vi dự đoán được rằng trong vòng 3 ngày tới, những con giáp này sẽ cực kỳ may mắn và thuận lợi trong mọi chuyện do được Thần Tài chiếu cố.

Xem thêm
Từ khóa:   phong thủy phong thủy nhà cửa tài lộc

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 4 giờ 50 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 5 giờ 1 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 4 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 5 giờ 12 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 5 giờ 16 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 4 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'