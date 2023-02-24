Về phong thủy, bể cá cảnh có yếu tố "Thủy" giúp tăng cường sinh khí, điều hòa âm dương, thúc đẩy khí cát... Thủy giúp ngôi nhà thêm mát mẻ, gần gũi với thiên nhiên. Đồng thời, nếu bể cá được đặt ở vị trí phù hợp sẽ đem tài lộc, thúc đẩy khí cát lành, hạnh phúc, sức khỏe cho người trong nhà.

Bể cá cảnh không chỉ mang lại vẻ đẹp tự nhiên cho căn nhà mà còn có ý nghĩa phong thủy rất lớn. “Sơn quản nhân đinh, thủy quản tài”, bể cá phong thủy là vật tích tài tụ khí, mang lại may mắn cho gia chủ.

Tuy nhiên, nếu đặt bể cá không đúng vị trí trong nhà nó có thể gây ra những năng lượng tiêu cực, từ đó ảnh hưởng đến sức khỏe và tài lộc của gia đình. Vì vậy bạn phải xem xét kĩ nơi đặt bể cá.

Nếu được đặt đúng chỗ, bể cá phong thủy sẽ giúp cho gia chủ tài vận tăng tiến không ngừng, tài lộc đầy nhà, vượng tài vượng lộc.

1. Ba vị trí tránh đặt hồ cá

1.1. Tránh đặt gần nhà vệ sinh

Giá nhà tăng cao, nhiều gia đình không đủ khả năng chi trả, chỉ có thể mua và ở trong những căn nhà có không gian hạn hẹp. Chính vì diện tích nhỏ như vậy nên nhà vệ sinh thường khá gần với phòng khách, mà phòng khách lại là nơi thường bày bể cá phong thủy.

Trong trường hợp này, bạn hãy để bể cá cách xa vị trí gần nhà vệ sinh, bởi nhà vệ sinh là nơi mang những trường khí xấu, không tốt cho phong thủy, có thể ảnh hưởng đến vận khí của bể cá, gián tiếp gây ra những sa sút trong sự nghiệp của gia chủ, không may còn có thể lâm vào cảnh thất nghiệp nữa.

Chơi phong thủy thì phải có hiểu biết nhất định về phong thủy, phải tìm hiểu kĩ càng trước khi quyết định. Có những điều tưởng chừng rất đơn giản nhưng có rất nhiều điều phải lưu ý phía sau, các bạn đừng chỉ vì sở thích hay thuận tiện cho mình mà làm những chuyện gây hại cho chính bản thân mình nhé.

1.2. Tránh đặt gần phòng bếp, phòng ngủ

Phòng bếp ngũ hành thuộc Hỏa, nếu giữa phòng khách và phòng bếp không có gì ngăn cách thì Hỏa đó sẽ xung khắc với Thủy ở bể cá, tạo ra xung sát.

Tuyệt đối tránh việc đặt bể cá ở phòng ngủ, điều này sẽ làm mất cân bằng âm dương, tạo ra những dòng chảy không tốt.

Ảnh minh họa: Internet

Thiết bị tạo bọt của bể cá luôn khiến cho nước vận chuyển. Đối với căn phòng cần sự yên tĩnh như phòng ngủ thì điều này là không nên. Nó sẽ khiến cho bạn ngủ không ngon giấc, trằn trọc không yên và thường xuyên bị mệt mỏi.

1.3. Tránh đặt trước/dưới tượng thần và ban thờ

Tuyệt đối không nên đặt bể cá nằm trước tượng thần hoặc nằm ở dưới bàn thờ. Theo phong thủy, cách bố trí này gây tán gia bại sản cho gia đình bạn.

Còn nếu đặt dưới bàn thờ, bể cá sẽ bị hương rơi xuống, dẫn tới tình trạng cá bị chết.

2. Chọn không gian để đặt bể cá cảnh

Để nuôi cá hợp phong thủy, ở không gian rộng như phòng khách, bạn nên chọn nuôi cá kích thước lớn như cá la hán, tai tượng, rồng, … Các loại cá này có dáng vẻ quyền uy, thể hiện sự sang trọng, hùng dũng.

- Nuôi cá ở không gian hẹp hơn như phòng ăn, phòng giải trí thì bạn nên nuôi cá nhỏ như cá đuôi én.

Ảnh minh họa: Internet

- Nuôi cá ở nơi cần sự yên tĩnh thì bạn nên nuôi loại cá bơi chậm, thong dong như cá ông tiên.Nên đặt bể cá trên các màu thuộc mạng của chủ nhà: Mệnh Mộc: hướng Bắc, màu xanh lá cây. Mệnh Thổ: hướng Tây Nam, màu xanh dương. Mệnh Kim: hướng Bắc, màu trắng. Mệnh Thủy: hướng Bắc hoặc Đông, màu trắng hoặc xanh lá cây. Mệnh Hỏa không nên mua bể cá.

3. Chọn loại cá phù hợp để nuôi

Cá rồng chính là loài cá được nhắc đến nhiều nhất trong phong thủy

Cá rồng chính là loài cá được nhắc đến nhiều nhất trong phong thủy, nhưng giá khá cao nên không thể phù hợp với tất cả mọi người. Cá chép hay cá vàng cũng là những lựa chọn thích hợp vì chúng đẹp và dễ nuôi, giá thành cũng dễ chấp nhận hơn. Cứ 8 – 9 chú cá có màu đỏ, cam, vàng, bạn nên bổ sung một chú cá đen để tạo sự cân bằng.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.