4 cây cảnh chiêu tài, hút lộc, để trong nhà thì bạc vàng đầy kho, sức khỏe dồi dào

Nhà đẹp 27/01/2023 20:30

Thời nay, ngày càng nhiều người trồng các loại cây cảnh trong nhà để làm đẹp không gian sống, lại cầu tài lộc, sức khỏe về cho gia đình.

 

1. Cây Kim Ngân Lượng

Cây kim ngân lượng lúc quả chín có sự pha trộn màu sắc giữa tán cây xanh và quả đỏ mọng vô cùng bắt mắt. Màu sắc đặc trưng này còn có ý nghĩa lớn đối với phong thủy. Trong phong thủy, màu xanh lá cây kết hợp màu đỏ quả xum xuê đại diện cho sự sung túc, ấm no, an khang thịnh vượng, sức khỏe trường thọ, gia đình hạnh phúc viên mãn. Cây cũng đem lại cho gia chủ những thành công, tài lộc và nguồn sinh khí để thêm động lực và ý chí phấn đấu không ngừng.

4 cây cảnh chiêu tài, hút lộc, để trong nhà thì bạc vàng đầy kho, sức khỏe dồi dào - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vì những ý nghĩa tốt đẹp đó mà kim ngân lượng được ưu ái trở thành những món quà ý nghĩa gửi tặng người thân, bạn bè vào các dịp trọng đại như khai trương, tân gia, thăng chức,... Nó cũng được trưng trong nhà dịp đầu năm mới với mong muốn xua đuổi tà khí, xui xẻo và mang lại nhiều tài lộc, may mắn cho gia đình.

2. Cây Thiết Mộc Lan

rong phong thủy, cây thiết mộc lan được đánh giá là đem lại nhiều sinh khí, may mắn và thịnh vượng cho gia chủ, nhất là khi cây nở hoa là dấu hiệu tiền tài đang đến với bạn. Hơn nữa, nếu bạn đặt cây theo hướng Đông hay Đông Nam của ngôi nhà thì sẽ đem tới nhiều may mắn bởi cây là đại diện cho hành Mộc.

4 cây cảnh chiêu tài, hút lộc, để trong nhà thì bạc vàng đầy kho, sức khỏe dồi dào - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, ý nghĩa phong thủy của cây còn dựa vào số cành hoặc chậu. Vì thế, khi mua cây, bạn nên tùy thuộc vào mong muốn mà lựa chọn số cành cho phù hợp. Trong đó:

2 cành: Biểu tượng cho sự vẹn trọn, may mắn trong tình yêu, mọi điều như ý.

3 cành: Tượng trưng cho hạnh phúc.

5 cành: Biểu tượng của sức khỏe.

8 cành: Đại diện cho sự phát tài phát lộc.

9 cành: Tượng trưng cho hạnh phúc viên mãn, thời vận tốt đẹp, tài lộc dồi dào.

3. Cây Phật Thủ

Quả phật thủ có hương thơm thanh thoát, có thể dùng làm thuốc. Theo quan niệm phong thủy, cây cảnh phật thủ này có thể trừ tà, mời gọi may mắn, điềm lành cho gia chủ.

4 cây cảnh chiêu tài, hút lộc, để trong nhà thì bạc vàng đầy kho, sức khỏe dồi dào - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chính vì có hương thơm đặc biệt, dài lâu cùng với ý nghĩa tâm linh nên phật thủ thường được trưng lên bàn thờ với mong muốn tổ tiên, Thần Phật phù hộ cho gia chủ. Hoa phật thủ khi nở ra có mùi thơm, nở thành từng chùm rất dễ chịu, có tác dụng thử mùi, thanh khiết phòng rất tốt.

4. Cây Hồng Đá

Cây cảnh hồng đá (tên tiếng Anh là Diospyros cathayensis hoặc Cathay persimmon) có giá trị làm cảnh rất cao kể cả khi chúng chỉ có lá, ra hoa hoặc ra quả.

Hình dáng lá tươi tốt, hoa thơm và những quả vàng lúc lỉu ngụ ý tài lộc, vàng bạc đến nhà mà rất nhiều nhà giàu thích trồng cây cảnh này trong nhà.

4 cây cảnh chiêu tài, hút lộc, để trong nhà thì bạc vàng đầy kho, sức khỏe dồi dào - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Cây cảnh hồng đá có ý nghĩa là nhiều con cái, nhiều phúc lộc, trường thọ và phú quý, có tác dụng phong thủy tụ tài, thu hút tài lộc, làm ăn phát đạt.

Cây cảnh hồng đá có giá trị làm cảnh rất cao kể cả khi chúng chỉ có lá, ra hoa hoặc ra quả. Cây hồng đá có hình dáng đẹp, quả thơm vàng ngụ ý tài lộc, vàng bạc sẽ đến đầy nhà. Đây là loại cây nhà giàu rất thích trồng.

 *Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

8 thói quen xấu khiến nhà cửa thành “bãi chiến trường”

8 thói quen xấu khiến nhà cửa thành “bãi chiến trường”

Ai cũng muốn dọn dẹp nhà cửa thật nhanh và dễ dàng hơn nhưng đôi khi một số thói quen xấu lại ngăn cản khả năng hoàn thành công việc hiệu quả.

Xem thêm
Từ khóa:   cây phong thủy cây phong thủy phát tài cây phong thủy chiêu tài

TIN MỚI NHẤT

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 1 giờ 10 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Tâm sự Eva 2 giờ 10 phút trước
Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 4 giờ 10 phút trước
Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 5 giờ 10 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 6 giờ 10 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 10 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 10 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà