4 cây cảnh chiêu tài, hút lộc, để trong nhà thì bạc vàng đầy kho, sức khỏe dồi dào

Thời nay, ngày càng nhiều người trồng các loại cây cảnh trong nhà để làm đẹp không gian sống, lại cầu tài lộc, sức khỏe về cho gia đình.

1. Cây Kim Ngân Lượng Cây kim ngân lượng lúc quả chín có sự pha trộn màu sắc giữa tán cây xanh và quả đỏ mọng vô cùng bắt mắt. Màu sắc đặc trưng này còn có ý nghĩa lớn đối với phong thủy. Trong phong thủy, màu xanh lá cây kết hợp màu đỏ quả xum xuê đại diện cho sự sung túc, ấm no, an khang thịnh vượng, sức khỏe trường thọ, gia đình hạnh phúc viên mãn. Cây cũng đem lại cho gia chủ những thành công, tài lộc và nguồn sinh khí để thêm động lực và ý chí phấn đấu không ngừng. Ảnh minh họa: Internet Vì những ý nghĩa tốt đẹp đó mà kim ngân lượng được ưu ái trở thành những món quà ý nghĩa gửi tặng người thân, bạn bè vào các dịp trọng đại như khai trương, tân gia, thăng chức,... Nó cũng được trưng trong nhà dịp đầu năm mới với mong muốn xua đuổi tà khí, xui xẻo và mang lại nhiều tài lộc, may mắn cho gia đình.

2. Cây Thiết Mộc Lan rong phong thủy, cây thiết mộc lan được đánh giá là đem lại nhiều sinh khí, may mắn và thịnh vượng cho gia chủ, nhất là khi cây nở hoa là dấu hiệu tiền tài đang đến với bạn. Hơn nữa, nếu bạn đặt cây theo hướng Đông hay Đông Nam của ngôi nhà thì sẽ đem tới nhiều may mắn bởi cây là đại diện cho hành Mộc. Ảnh minh họa: Internet Ngoài ra, ý nghĩa phong thủy của cây còn dựa vào số cành hoặc chậu. Vì thế, khi mua cây, bạn nên tùy thuộc vào mong muốn mà lựa chọn số cành cho phù hợp. Trong đó:

2 cành: Biểu tượng cho sự vẹn trọn, may mắn trong tình yêu, mọi điều như ý. 3 cành: Tượng trưng cho hạnh phúc. 5 cành: Biểu tượng của sức khỏe. 8 cành: Đại diện cho sự phát tài phát lộc. 9 cành: Tượng trưng cho hạnh phúc viên mãn, thời vận tốt đẹp, tài lộc dồi dào. 3. Cây Phật Thủ Quả phật thủ có hương thơm thanh thoát, có thể dùng làm thuốc. Theo quan niệm phong thủy, cây cảnh phật thủ này có thể trừ tà, mời gọi may mắn, điềm lành cho gia chủ. Ảnh minh họa: Internet Chính vì có hương thơm đặc biệt, dài lâu cùng với ý nghĩa tâm linh nên phật thủ thường được trưng lên bàn thờ với mong muốn tổ tiên, Thần Phật phù hộ cho gia chủ. Hoa phật thủ khi nở ra có mùi thơm, nở thành từng chùm rất dễ chịu, có tác dụng thử mùi, thanh khiết phòng rất tốt. 4. Cây Hồng Đá Cây cảnh hồng đá (tên tiếng Anh là Diospyros cathayensis hoặc Cathay persimmon) có giá trị làm cảnh rất cao kể cả khi chúng chỉ có lá, ra hoa hoặc ra quả. Hình dáng lá tươi tốt, hoa thơm và những quả vàng lúc lỉu ngụ ý tài lộc, vàng bạc đến nhà mà rất nhiều nhà giàu thích trồng cây cảnh này trong nhà. Ảnh minh họa: Internet Cây cảnh hồng đá có ý nghĩa là nhiều con cái, nhiều phúc lộc, trường thọ và phú quý, có tác dụng phong thủy tụ tài, thu hút tài lộc, làm ăn phát đạt. Cây cảnh hồng đá có giá trị làm cảnh rất cao kể cả khi chúng chỉ có lá, ra hoa hoặc ra quả. Cây hồng đá có hình dáng đẹp, quả thơm vàng ngụ ý tài lộc, vàng bạc sẽ đến đầy nhà. Đây là loại cây nhà giàu rất thích trồng. *Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

8 thói quen xấu khiến nhà cửa thành “bãi chiến trường” Ai cũng muốn dọn dẹp nhà cửa thật nhanh và dễ dàng hơn nhưng đôi khi một số thói quen xấu lại ngăn cản khả năng hoàn thành công việc hiệu quả.

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