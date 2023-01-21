Chiêm ngưỡng không gian nhà sao Việt Tết Nguyên đán 2023: Phương Oanh ‘vun vén’ tổ ấm, Lã Thanh Huyền khu vườn đầy hoa

Gia đình nhà Cường Đô La khiến dân tình trầm trồ khi trang trí cả một... chợ hoa bên trong khuôn viên biệt thự. Bên cạnh đó, cựu người mẫu Đàm Thu Trang còn đầu tư tiểu cảnh đậm chất Tết để cả nhà cùng "sống ảo".

Tuy Tết Nguyên đán năm nay đến sớm thế nhưng nhiều sao Việt đã hoàn tất việc trang hoàng nhà cửa.

Bé Suchin hào hứng với không gian nhà mình. Ảnh: Internet

Bên trong biệt thự nhà Cường Đô La ngập tràn sắc đỏ - vàng đặc trưng của ngày Tết.

Lã Thanh Huyền cũng sớm khoe toàn cảnh khu sân vườn trong căn biệt thự xa hoa của gia đình. Theo đó, rất nhiều loài hoa rực rỡ được Lã Thanh Huyền đem trồng trong không gian sống. Cận Tết muôn sắc hoa đua nở tạo nên không gian gần gũi thiên nhiên đến tuyệt vời.

Bể cá nằm trong một góc sân vườn trong khuôn viên của gia đình nữ diễn viên Lã Thanh Huyền. Ảnh: Internet

Căn nhà của MC - diễn viên Thanh Vân Hugo trong TP.HCM cũng đã được trang trí từ sớm với đủ sắc hoa. Vân Hugo thường xuyên chụp ảnh kỷ niệm cùng gia đình trong không gian ấm cúng để lưu giữ lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Nhà Vân Hugo ngập tràn sắc hoa Tết. Ảnh: Internet

Phương Oanh là một trong những sao Việt chăm chỉ trang hoàng không gian sống trong những dịp lễ, Tết quan trọng. Trước thềm Tết Nguyên đán 2023, nữ diễn viên khoe khéo căn nhà vô cùng ấm cúng, ngập tràn trong sắc đỏ. Theo đó, Phương Oanh đã sắm cành đào, đèn lồng, hoa tuyết mai, hoa lan ngập tràn.

Không gian nhà diễn viên Phương Oanh. Ảnh: Internet

Nữ diễn viên chia sẻ: "Năm nay tinh tươm muộn hơn mọi năm một chút". Phương Oanh cho biết, sau một năm bận rộn với nhiều sóng gió bủa vây thì cô "thở phài nhẹ nhõm" và có thời gian nghỉ ngơi, vun vén cho tổ ấm riêng của bản thân. Phương Oanh cũng không quên hỏi thăm đến những người thân yêu: "Mọi người chuẩn bị Tết đến đâu rồi?".

Mâm cỗ ấm cúng gia đình Mạnh Trường. Ảnh: Internet

Không gian sống của gia đình diễn viên Mạnh Trường cũng được trang hoàng vô cùng ấm cúng. Bà xã của nam diễn viên Mạnh Trường chia sẻ một góc Xuân ở trong nhà mình.

Gia đình Mạnh Trường được trang hoàng vô cùng ấm cúng. Ảnh: Internet

Một mâm cỗ ấm cúng, một cành đào khoe sắc như mang trọn không khí Tết vào nhà. Năm nay, gia đình Mạnh Trường có nhiều tin vui, vợ chồng anh đón thêm thành viên mới. Mạnh Trường và bà xã cũng thường xuyên khoe những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau trong suốt năm qua.

Mâm ngũ quả nhà Quốc Thiên. Ảnh: Internet

Ca sĩ Quốc Thiên cùng mâm ngũ quả được bày biện chu đáo, lan tỏa ý nghĩa ngày Tết Nguyên Đán của người Việt. Cứ mỗi năm tới dịp Tết về thì mâm ngũ quả chính là thứ không thể thiếu trên bàn thờ gia tiên mang ý nghĩa tâm linh hết sức quan trọng.

Diễn viên Bình An. Ảnh: Internet

Diễn viên Bình An cũng khoe một góc nhà với không khí Xuân đã về. Năm nay, nam diễn viên sinh năm 1993 vừa tham gia nhiều dự án phim đình đám, vừa tổ chức đám cưới linh đình với Á hậu Phương Nga.

Diễn viên trẻ Lưu Duy Khánh cùng gia đình. Ảnh: Internet

Diễn viên trẻ Lưu Duy Khánh khoe khoảnh khắc quây quần bên gia đình ăn bữa cơm tất niên. Cặp chị em Lưu Duy Khánh và Lưu Huyền Trang cùng góp mặt trong nhiều dự án phim đình đám của VFC trong năm vừa qua.