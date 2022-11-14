Bên trong ngôi nhà Elly Trần sống với góc khuất hôn nhân cùng chồng Tây: Tiết lộ khoảng không gian hotmom chăm sóc chỉn chu, nhiều cây trái

Dù chưa bao giờ chia sẻ toàn bộ về ngôi nhà nhưng qua những hình ảnh được chính chủ nhân thỉnh thoảng hé lộ, cộng đồng biết người đẹp ở trong căn hộ được thiết kế hiện đại, với gam màu trắng chủ đạo. Nữ diễn viên 8x tự tay trồng rất nhiều hoa trái và các loại rau để chăm sóc cho cuộc sống của mình ổn định hơn.

Theo thông tin từ Saostar, vào năm 2013, cô mang thai con đầu lòng, khi đó, chồng của nữ diễn viên đã giữ vị trí cao hơn trong công việc, nên họ chuyển đến sống tại một căn hộ to hơn để tiện chăm sóc em bé. Theo tiết lộ, đây là căn hộ thuê, nữ diễn viên thường xuyên ở trong khu nhà những tháng bầu con.

Elly Trần hé lộ góc phòng tắm tiện nghi đủ sống ảo. Ảnh: Internet

Không gian phòng tắm trong nhà hotmom cũng có thiết kế tiện nghi, nhiều nơi trở thành góc sống ảo bắt mắt. Ngoài ra, phòng tắm cũng là nơi mà Elly Trần luôn có những bức hình 'chất lượng' khoe vòng eo 'con kiến' làm ai cũng trầm trồ.

Elly Trần thường tự tay vào bếp với những món ăn cho gia đình. Ảnh: Internet

Ngoài ra, Elly Trần còn thiết kế một khu vườn trồng rau và hoa trong nhà. Khu vườn của Elly Trần lúc nào cũng xanh mướt, đủ để gia đình không cần mua rau ngoài chợ.

Nhà Elly Trần bao gồm khu vườn có nhiều cây xanh. Ảnh: Internet

Elly Trần còn trồng nhiều loại cây ăn trái như ổi, khế... Loại nào cũng sai trĩu quả. Cô cũng tận dụng khoảng trống để trống hoa hồng.

Nữ diễn viên chia sẻ cuộc sống những ngày gần đây. Ảnh: Internet

Vào những ngày vừa qua, Elly Trần bất ngờ tiết lộ thông tin ‘chấn động’ việc chồng Tây của cô ngoại tình, đồng thời tố cáo nhiều hành động vô nhân tính của tiểu tam và chồng Tây gần như dồn cô đến bước đường cùng. Theo đó, cô đăng tải trên trang cá nhân: Có 2 thứ ở mẹ bỉm Việt Nam mà không ai nên đụng đến:

1 - Con cái

2 - Lòng tự trọng cuối cùng của họ

Còn nếu đã đụng đến cả 2 thì tôi phải chiến đến giọt máu cuối cùng thôi! Bao năm cắn răng cắn lợi đến tứa máu cố giữ cho con vẫn đủ 1 gia đình. Nhịn quá lâu nên các người nghĩ tôi mất luôn khả năng nói.

Elly Trần từng là hotgirl đời đầu được nhiều giới trẻ biết đến trước khi cô bất ngờ lui về ở ẩn, toàn tâm lo cho gia đình. Báo điện tử Sina (Trung Quốc) so sánh cô với Lý Ngọc Khiết, một trong những chân dài gợi cảm nhất làng mẫu ảnh Trung Quốc. Thậm chí, tờ Rocketnews của Nhật còn khẳng định Elly Trần là "mỹ nhân 1.000 năm có 1" bởi thân hình nóng bỏng đối lập với gương mặt trẻ thơ, trong sáng.

Elly Trần và con gái lúc nhỏ. Ảnh: Internet

Sau này, cô được biết đến là một 'hotmom', bà mẹ của 2 nhóc tì lai tây đáng yêu Cadie và Alfie. Cho đến hiện tại, Elly Trần vẫn được biết đến với ngoại hình nóng bỏng và hút mắt. Bên trong những góc khuất hôn nhân, nhiều người đồng tình cho rằng, Elly Trần khá mạnh mẽ khi thường xuyên phải đối mặt với người chồng trăng hoa trong nhiều năm qua.