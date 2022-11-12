Mách bạn vị trí đặt tivi theo phong thủy hợp mệnh hợp tuổi nhất để tránh phạm đại kỵ khiến tài lộc tiêu tán

Bởi theo các chuyên gia, đặt tivi theo đúng phong thủy sẽ làm tăng vận khí tốt, rước may mắn và phúc lành, tiền tài tới cho gia chủ cũng như các thành viên sống trong nhà.

Tivi là đồ dùng thiết yếu và quen thuộc với mỗi gia đình. Do đó, chọn vị trí đặt tivi theo phong thủy là việc làm vô cùng cần thiết và không thể xuề xòa.

Vì thế, bạn cần hết sức lưu ý về vị trí đặt tivi theo phong thủy để mang tài lộc và phúc khí về cho cả gia đình mình như sau:

Ngược lại, nếu đặt sai vị trí, từ trường mạnh mà đồ dùng này gây ra có thể làm thay đổi các luồng khí trong nhà, gây ảnh hưởng tới sức khỏe , tài lộc cũng như hòa khí của gia đình khiến các thành viên thường xuyên cãi vã, bất hòa, tài lộc hao hụt, sức khỏe yếu kém…

1. Vị trí đặt tivi chuẩn phong thủy

- Đặt tivi ở phòng khách

Xét về phương diện phong thủy, vị trí đặt tivi chuẩn phong thủy nhất được xem là ở phòng khách.

Bởi phòng khách thuộc ngũ hành Thổ, tivi được làm từ kim loại thuộc hành Kim, trong quá trình hoạt động thì tivi có tỏa nhiệt nên cũng thuộc hành Hỏa, mà Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim nên đây là vị trí đặt tivi rất thích hợp.

Hơn nữa, việc bố trí tivi ở phòng khách còn vừa tạo ra điểm nhấn giúp gia chủ gây ấn tượng với các vị khách đến chơi thăm nhà vừa là không gian để mọi người trong gia đình quây quần, thư giãn, tương tác với nhau.

Ngoài ra, khi sắp xếp tivi ở phòng khách bạn đừng quên chú ý đến hai nguyên tắc phong thủy phòng khách dưới đây:

+ Nguyên tắc Động - Tĩnh: Tivi thuộc trạng thái động, vì vậy hãy bố trí đặt tivi ở cùng bên với phía cửa ra vào bởi cửa cũng thuộc trạng thái động.

Đồng thời bạn cũng nên sắp xếp tivi và bàn ghế (thuộc trạng thái tĩnh) ở vị trí đối diện nhau để động - tĩnh kết hợp hài hòa sẽ giúp cân bằng không gian phòng khách.

+ Nguyên tắc Đông - Tây (Đông tứ trạch và Tây tứ trạch): Để xét theo nguyên tắc này, cần phải xem xét gia chủ thuộc Đông tứ trạch hay Tây tứ trạch.

Nếu gia chủ thuộc Đông tứ trạch thì nên đặt tivi ở phương vị tọa Đông hướng Tây và để bàn ghế ở hướng Đông của phòng khách đối diện với kệ tivi.

Nếu gia chủ thuộc Tây tứ trạch thì nên đặt tivi ở phương vị tọa Tây hướng Đông và để bàn ghế ở hướng Tây của phòng khách đối diện với kệ tivi.

- Đặt tivi kết hợp với mệnh tuổi của gia chủ

Theo phong thủy nhà ở, tivi cần đặt tại phương vị đối diện với hướng ngồi được cho là tốt đối với người xem, để người xem có thể đón nhận được năng lượng tốt từ hướng chỗ ngồi mang lại.

Cụ thể:

+ Người mệnh Thủy thì ngồi xem hướng Bắc và nên đặt tivi tại hướng Nam.

+ Người mệnh Hỏa nên ngồi xem tivi tại hướng Nam

+ Người mệnh Mộc nên ngồi tại hướng Đông và Đông Nam

+ Người mệnh Kim nên ngồi tại hướng Tây và Tây Bắc

+ Người mệnh Thổ nên ngồi tại hướng Tây Nam và Đông Bắc.

Một điều cần lưu ý là ngũ hành tại ví trí ngồi có thể là hành tương sinh cho hành của bản mệnh. Ví dụ, tương sinh cho người mệnh Thuỷ là hành Kim, nên người mệnh Thuỷ có thể ngồi xem tivi tại hướng Tây và Tây Bắc.

Tương tự, người mệnh Hoả có thể ngồi xem tivi tại hướng Đông và Đông Nam; người mệnh Mộc có thể ngồi tại hướng Bắc; người mệnh Kim có thể ngồi tại hướng Tây Nam và Đông Bắc; người mệnh Thổ có thể ngồi tại hướng Nam.

Nhưng nếu ngũ hành bản mệnh quá vượng thì không nên ngồi xem tivi ở những vị trí nêu trên. Cụ thể, những người có ngũ hành bản mệnh quá vượng thuộc những trường hợp sau:

+ Mệnh Thuỷ sinh tháng 10 và 11, vì những tháng này Thuỷ vượng (nhưng thiếu Hoả)

+ Mệnh Hoả sinh tháng 4 và 5, vì những tháng này Hoả vượng (nhưng thiếu Kim)

+ Mệnh Mộc sinh tháng 1 và 2, vì những tháng này Mộc vượng (nhưng thiếu Thổ)

+ Mệnh Kim sinh tháng 7 và 8, vì những tháng này Kim vượng (nhưng thiếu Mộc)

+ Mệnh Thổ sinh tháng 3, 6, 9 và 12, vì những tháng này Thổ vượng (nhưng thiếu Thuỷ)

Trong trường hợp này, vị trí phong thuỷ lý tưởng dành cho tất cả mọi người khi ngồi xem tivi là vị trí có ngũ hành mà bản mệnh đang thiếu.

- Đặt tivi ở nơi thoáng mát

Độ lớn màn hình tivi sẽ có tỉ lệ thuận với mức tản nhiệt của tivi. Việc tỏa ra một lượng nhiệt lớn từ tivi sẽ ảnh hưởng đến sự lưu thông của không khí, ảnh hưởng đến phong thủy của ngôi nhà.

Do đó nên đặt tivi ở nơi thoáng mát, thuận lợi cho quá trình tản nhiệt của tivi sẽ vừa giúp thiết bị được lâu bền lại vừa không làm nhiễu loại tới sự lưu thông của các luồng khí trong nhà.

2. Sai lầm khi chọn vị trí đặt tivi

- Không nên đặt tivi trong phòng ngủ

Nhiều gia đình thường có thói quen đặt tivi trong phòng ngủ để thuận tiện cho việc giải trí. Nhưng theo các chuyên gia, vị trí này là không tốt và đặc biệt là việc đặt tivi trong phòng ngủ bất lợi cho sức khỏe.

Trước hết, xét về mặt khoa họa, do phòng ngủ thường có diện tích nhỏ, khoảng cách giữa người xem và tivi khá gần nên bức xạ, từ trường của tivi sẽ ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của bạn như gây ức chế thần kinh, ngủ không ngon giấc, giảm thiểu thị lực.

Ngoài ra, tivi đặt trong phòng ngủ thường khiến người xem cảm thấy thoải mái khi có thể vừa nằm vừa xem nhưng nếu tư thế xem tivi không đúng sẽ rất dễ ảnh hưởng xấu tới xương khớp.

Còn về mặt phong thủy, tivi tỏa nhiệt sẽ làm tăng cường tính Hoả, ảnh hưởng đến tính tình, nhất là đối với phụ nữ. Mặc dù vậy, cũng không nên quá lo lắng, nếu tivi đó không quá to, có màn hình phẳng, siêu mỏng, vì tính Hoả sẽ giảm bớt.

Hơn nữa phòng ngủ thuộc hành Mộc mà tivi thuộc hành Kim tương khắc với nhau. Do vậy nếu đặt tivi trong không gian phòng ngủ sẽ khiến người nằm nghỉ trong phòng cảm thấy mệt mỏi và khó chịu khi tỉnh dậy, vận trình gặp nhiều trục trặc.

Bên cạnh đó, khi màn hình tivi hướng về phía người nằm ngủ giống như một mặt gương. Lâu dài, nó không chỉ khiến tâm tình bất an mà còn có thể dẫn đến đào hoa sát – rắc rối trong chuyện tình cảm với người khác giới. Giải pháp cho trường hợp này là sử dụng tấm vải che màn hình tivi hoặc tham khảo Tượng gà trống phong thủy có tác dụng hóa giải đào hoa sát và họa tiểu nhân rất hiệu quả.

Lưu ý: Nếu gia chủ mang mệnh Thổ thì có thể đặt tivi trong phòng ngủ được bởi Hỏa sinh Thổ sẽ tương sinh tốt, khi đó hướng đặt tivi trong phòng ngủ thích hợp cho người mệnh Thổ là Tây Nam và Đông Bắc.

- Tivi không có chỗ dựa sau lưng

Theo quan niệm phong thủy, việc đặt tivi ở vị trí chênh vênh, không có điểm tựa phía sau cũng là một sai lầm khi chọn vị trí đặt tivi mà các gia đình nên tránh.

Bởi điều này đồng nghĩa với việc tài lộc không có chỗ dựa, dễ bị hao hụt, thất thoát dẫn tới việc làm ăn thua lỗ, không có hiệu quả.

Bên cạnh đó, gia chủ cũng không nên đặt tivi ở trước một bức tường góc cạnh, từng bị phân cắt, hay trước ô cửa hoặc cửa sổ.

Tốt nhất, tivi nên được đặt dựa vào tường, thành tủ… để tạo sự vững chắc, bền vững, thúc đẩy vận may.

- Không nên đặt tivi dưới hoặc đối diện bàn thờ

Bàn thờ là nơi linh thiêng và cần sự tôn nghiêm nhất trong gia đình, luôn cần được duy trì ở trạng thái tĩnh.

Mà tivi lại mang khí dương và luôn ở trạng thái động, cho nên không nên đặt tivi ở xung quanh bàn thờ hay đối diện bàn thở để không làm mất đi sự thanh tịnh của khu vực thờ cúng, ảnh hưởng đến tài lộc của gia chủ.

- Không nên đặt tivi trong phòng ăn

Theo chuyên gia phong thủy, bạn cũng không nên đặt tivi trong phòng ăn bởi phòng ăn thuộc hành Mộc và hành Hoả mà tivi thuộc hành Kim tạo nên quan hệ tương khắc sẽ không tốt cho mọi người trong gia đình.

Hơn nữa, việc đặt tivi trong phòng ăn sẽ khiến mọi người mất tập trung khi ăn uống, dễ gây cảm giác không ngon miệng từ đó dẫn đến một số bệnh như đau dạ dày, khó tiêu hóa,… và khiến mọi người chỉ chú ý xem tivi mà không tương tác với nhau.

- Không nên kê tivi ở quá cao

Trong phong thủy, người ngồi trên ghế sofa sẽ là núi cao và đối diện tivi sẽ là nước. Vì vậy nếu bạn kê tivi ở vị trí quá cao sẽ không tốt về mặt phong thủy khiến gia đình thường xuyên mâu thuẫn và các mối quan hệ xã hội không được thuận buồm.

Tuy nhiên, nếu vẫn muốn kê tivi ở trên cao hay lỡ mua kệ treo cao không bỏ đi được bạn có thể treo một bức tranh lên tường phía sau của sofa sẽ giúp bạn có thêm nhiều mối quan hệ xã hội tốt đẹp hơn.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.