Nhà tắm cũ đã xây 20 năm vẫn sạch tinh như mới nhờ 5 mẹo nhỏ này, ai không biết quá phí

Nhà đẹp 31/10/2022 12:47

Nhà tắm là nơi chúng ta cần dùng mỗi ngày, tuy nhiên đây cũng là nơi dễ bẩn, phát sinh vi khuẩn nếu không làm sạch thường xuyên.

Dưới đây là 5 thói quen giúp làm sạch nhà tắm mỗi ngày mà bất cứ ai cũng làm được giúp nhà tắm luôn sạch bong như mới.

1. Bạn nên giành chút thời gian để dùng khăn vải thấm hút tốt lau vòi nước, bề trên của bồn rửa mặt mỗi ngày. Việc này sẽ giúp nhà tắm khô ráo, đồng thời lấy đi rất nhiều chất bẩn, nhờ đó bạn sẽ đỡ tốn công tốn sức cho lần tổng vệ sinh sau này.

Nhà tắm cũ đã xây 20 năm vẫn sạch tinh như mới nhờ 5 mẹo nhỏ này, ai không biết quá phí - Ảnh 1

Ảnh minh họa

2. Sau khi tắm, hãy dành 1-2 phút để gạt bớt nước trên tường, trên gương. Nếu nước đó bẩn, để lâu không chùi thì nó sẽ bám cứng vào tường và sau này rất khó lau sạch đi đấy.

3. Không nên để các sản phẩm chăm sóc cá nhân hay các sản phẩm làm sạch trên nhà vệ sinh vì điều này sẽ khiến nhà vệ sinh trông rất bừa bộn, thiếu ngăn nắp. Hơn nữa, chúng sẽ trở thành chướng ngại vật gây cản trở quá trình lưu thông nước, cũng là nơi tích tụ chất bẩn, rác thải,… đồng thời khiến bạn “ngại” việc vệ sinh nhà tắm hơn. Để khắc phục tình trạng này bạn nên đặt những sản phẩm đấy trên kệ, để bạn có thể rửa nhà vệ sinh hàng ngày mà không lo vướng bận.

Nhà tắm cũ đã xây 20 năm vẫn sạch tinh như mới nhờ 5 mẹo nhỏ này, ai không biết quá phí - Ảnh 2   

Ảnh minh họa

4. Khi gội đầu thường có một lượng tóc rụng, đặc biệt là với các chị em. Nếu gội đầu xong mà không dọn tóc rụng luôn thì nhà vệ sinh trông sẽ rất bẩn. Nhất là khi để như vậy trong thời gian dài có thể gây ra mùi hôi khó chịu, tắc cống nhà vệ sinh. Cho nên sau mỗi lần gội đầu bạn nên dọn sạch tóc rụng và cho vào thùng rác thì hơn.

Nhà tắm cũ đã xây 20 năm vẫn sạch tinh như mới nhờ 5 mẹo nhỏ này, ai không biết quá phí - Ảnh 3

Ảnh minh họa

5. Phơi khăn tắm ở nơi thoáng mát sau khi sử dụng, không nên treo khăn ẩm trong nhà tắm để tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi, bốc mùi hôi khó chịu. Thậm chí việc treo khăn ẩm trong nhà tắm còn có thể gây hại cho sức khỏe người dùng, nhất là các vấn đề về da.

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