Thoát nghèo không khó, chỉ cần gia chủ sửa ngay những lỗi phong thủy cực căn bản sau đây!

Nhà đẹp 24/10/2022 16:08

Trong phong thủy nhà ở, có một số lỗi khiến tài vận đi xuống, gia vận nghèo khó. Không cần biết nhà to hay nhà nhỏ, cứ phạm những lỗi này thì nghèo khó đến cửa ngay. Cùng kiểm tra ngôi nhà của mình và tìm cách hóa giải nhé.

Vì đâu mà có một số gia đình tài vận rất kém, luôn thất bát, xui rủi? Ấy có thể là bạn chưa khắc phục lỗi phong thủy nhà ở. Dưới đây là một số lỗi phong thủy suy giảm tài vận khá phổ biến, nếu không chú ý rất dễ mắc phải:

 

1. Nhà phạm xuyên tâm sát, cửa chính và ban công hoặc phòng ngủ tạo thành đường thẳng như mũi tên đâm xuyên qua căn nhà, không chỉ gây ra hiện tượng tán tài mà còn ảnh hưởng tới sức khỏe của các thành viên trong gia đình, khí không tụ, vận trạch kém. Tình huống này nên lợi dụng huyền quan để cải thiện phong thủy nhà ở. Hoặc là đặt bình phong ở huyền quan, hoặc là đặt cây xanh, treo rèm ở ban công, trước cửa phòng ngủ và thường xuyên đóng cửa ra vào.

 

Thoát nghèo không khó, chỉ cần gia chủ sửa ngay những lỗi phong thủy cực căn bản sau đây! - Ảnh 1

Ảnh minh họa

 

2. Phòng bếp đối diện buồng vệ sinh hoặc phòng ngủ thì nước lửa bất dung, tinh thần yếu kém, sức khỏe giảm sút, gia đình bất hòa, tài vận suy sụp. Nhà này mà không giải quyết thì vận nghèo đeo đuổi. Nên hạn chế sử dụng cửa ra vào này để tránh sát, trên cửa treo gương bát quái hoặc căn cứ vào cung vị ngũ hành để điều tiết hóa giải. Thêm vào đó, tránh đặt vòi nước và bếp đối diện cũng là cách sửa lỗi phong thủy nhà ở hữu hiệu.

 

Thoát nghèo không khó, chỉ cần gia chủ sửa ngay những lỗi phong thủy cực căn bản sau đây! - Ảnh 2

Ảnh minh họa

 

3. Nhà thiếu huyền quan là cực kì xấu vì huyền quan trong phong thủy có tác dụng hóa giải sát khí, cả hình sát và khí sát đều bị chặn đứng nếu nhà có huyền quan. Nhà thiếu huyền quan thì sát phóng thẳng vào nhà, tài vận suy giảm mà sức khỏe cũng lao đao.

 

Đao sát, nhà đối diện chỗ rẽ hoặc kiến trúc nhọn giống như lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào nhà, hung hiểm nguy nan. Nơi ở đối diện đại lộ hoặc đường thẳng thì khí thế thông tuột, tài khí bay hết. Tất cả những trường hợp phạm hình sát đó đều cần huyền quan.

 

Lỗi phong thủy nhà ở nhà phạm khí sát như hướng nhà sai phương vị, chủ hộ Đông tứ mệnh mà cửa chính hướng Tây tứ trạch như Tây, Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc hoặc chủ hộ Tây tứ mệnh mà cửa chính hướng Đông tứ trạch thì đều không ổn, mang tới sát khí. Phạm lỗi này mà nhà không có huyền quan thì tài sản tiêu tán.

 

Vì vậy, khi thiết kế nhà ở, tốt nhất là cần đặt huyền quan, không cần to chỉ vuông vức sáng sủa là được. Huyền quan vừa chặn sát vừa cải thiện phong thủy, cực kì có lợi.

 

Thoát nghèo không khó, chỉ cần gia chủ sửa ngay những lỗi phong thủy cực căn bản sau đây! - Ảnh 3

Ảnh minh họa

 

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Thầy phong thủy tiết lộ cách bài trí PHÒNG NGỦ giúp gia chủ năm 2023 phát tài phát lộc, hôn nhân viên mãn bền vững

Thầy phong thủy tiết lộ cách bài trí PHÒNG NGỦ giúp gia chủ năm 2023 phát tài phát lộc, hôn nhân viên mãn bền vững

Biết cách bố trí phong thủy phòng ngủ năm 2023 sẽ giúp gia chủ gặp nhiều may mắn, hôn nhân thăng hoa, vợ chồng đồng lòng đồng sức, từ đó cuộc sống có nhiều cải thiện tích cực, tài lộc tự kéo đến.

Xem thêm
Từ khóa:   Phong thủy nhà đẹp Hợp phong thủy Phong thủy

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Đời sống 1 giờ 48 phút trước
3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Đời sống 2 giờ 4 phút trước
Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách