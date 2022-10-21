6 điều cấm kỵ trong phong thủy nhà cửa, người giàu không bao giờ mắc phải những điều này!

Nhà đẹp 21/10/2022 18:22

Xây nhà thường phải quan tâm đến những điều kiện phong thủy khác nhau nhằm giữ cho nhà ở cân đối, thịnh vượng và tạo tiền đề tốt cho cuộc sống. Ngoài những điều kiện phong thủy hướng nhà hay vị trí các phòng… thì 6 lỗi phong thủy nhà ở dưới đây là nên chú ý tránh xa thêm nữa để tránh ảnh hưởng đến sinh khí của ngôi nhà.

Trước nhà có cây to hoặc cây khô

Phong thủy rất kỵ việc có cây khô hoặc cây to ở trước nhà, điều này sẽ khiến chủ nhà buồn khổ, cô độc. Vì vậy, cần chặt hết những cây chết khô và không trồng duy nhất một cây to trước nhà. Nếu có cây to và chưa thể chặt được thì gia chủ nên dùng một đèn sáng trước cửa hoặc để tranh nhiều màu đỏ (thuộc Hoả) treo trước cửa.

6 điều cấm kỵ trong phong thủy nhà cửa, người giàu không bao giờ mắc phải những điều này! - Ảnh 1

Nhà ở đối diện với đường vòng hoặc giao lộ

Nếu nhà ở đối diện đường vòng hoặc đối diện với giao lộ thì khí sẽ chiếu thẳng vào nhà. Sát khí sẽ gây thị phi, bất hoà, ly tán gia đình và không tốt cho những thành viên trong gia đình. Nếu có những căn nhà như vậy thì nên dùng làm cơ sở kinh doanh chứ không nên ở.

6 điều cấm kỵ trong phong thủy nhà cửa, người giàu không bao giờ mắc phải những điều này! - Ảnh 2

Nhà ở có dốc cao chạy thẳng vào nhà

Nếu có dốc cao chạy thẳng vào nhà thì khí xấu sẽ xung thẳng vào nhà hoặc khí tốt trong nhà bị đổ thẳng ra đường. Khí vận chuyển trong ngôi nhà cũng giống như mạch máu chảy trong cơ thể, phải thu nạp sinh khí và xuất đi uế khí. Khí phải vận chuyển quanh co uốn lượn, không được xộc thẳng vào hoặc xộc thẳng ra ngoài.

Để hóa giải, cần xây nhiều bậc lên xuống để giảm xung khí và treo rèm ở cửa ra vào. Ngoài ra, có thể dùng thêm chó đá, đôi con nghê, hoặc tượng Quan Công, tượng Phật Bà chế ở vị trí dốc cao đâm vào nhà.

6 điều cấm kỵ trong phong thủy nhà cửa, người giàu không bao giờ mắc phải những điều này! - Ảnh 3

Cửa chính đối diện góc sắc nhọn

Cửa chính đối diện góc sắc nhọn được xem là cấm kỵ trong phong thuỷ vì nó sẽ ảnh hưởng đến gia đình, sức khỏe và sự nghiệp của bạn. Ngoài ra, một nửa bức tường đối diện với cửa chính của bạn cũng là điềm không tốt. Để hoá giải, bạn có thể đặt một cây lá to trước cửa để giảm tác động của nguồn năng lượng tiêu cực.

6 điều cấm kỵ trong phong thủy nhà cửa, người giàu không bao giờ mắc phải những điều này! - Ảnh 4

Giường, bàn thờ, bếp đặt dưới xà ngang

Phong thuỷ xem dưới xà ngang là nơi chứa nhiều sát khí. Vì vậy cần tránh đặt giường, bàn thờ, bếp dưới khu vực này, nếu không bệnh tật, xui rủi sẽ ùn ùn kéo đến, đồng thời xua đi hết vận may.

6 điều cấm kỵ trong phong thủy nhà cửa, người giàu không bao giờ mắc phải những điều này! - Ảnh 5

Có quá nhiều yếu tố nước trong nhà

Trong phong thủy, nước là biểu tượng của tiền tài và sự thịnh vượng. Vì vậy, nhiều người kết hợp yếu tố nước ở mọi khu vực trong nhà, ví dụ như bể cá, đài phun nước... Việc có quá nhiều yếu tố nước và bố trí nó không đúng cách sẽ làm xáo động dòng năng lượng trong nhà và khó đón được tài lộc, may mắn.

6 điều cấm kỵ trong phong thủy nhà cửa, người giàu không bao giờ mắc phải những điều này! - Ảnh 6

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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