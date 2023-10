6 điều cấm kỵ trong phong thủy nhà cửa, người giàu không bao giờ mắc phải những điều này!

Trước nhà có cây to hoặc cây khô

Phong thủy rất kỵ việc có cây khô hoặc cây to ở trước nhà, điều này sẽ khiến chủ nhà buồn khổ, cô độc. Vì vậy, cần chặt hết những cây chết khô và không trồng duy nhất một cây to trước nhà. Nếu có cây to và chưa thể chặt được thì gia chủ nên dùng một đèn sáng trước cửa hoặc để tranh nhiều màu đỏ (thuộc Hoả) treo trước cửa.