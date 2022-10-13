Điểm danh 3 loại 'cây may mắn', mang đến TÀI LỘC cho gia chủ, ngụ ý rằng phú quý sắp đến

Là một loại cây rất nhỏ mọng nước, còn có tên là sen ống điếu, ngoại hình rất xinh xắn dễ thương, xanh tươi tốt, khi mọc thành cụm trông rất quý phái và tràn đầy sức sống, rất lý tưởng cho việc ngắm hoa trong nhà!

Cây sen ống điếu có nguồn gốc từ Nam Phi, đồng thời cũng là loại cây chịu hạn đặc biệt nhưng lại rất ưa sáng, thường phải đặt ở vị trí nhiều nắng, ánh sáng vừa đủ mới có thể làm cho màu sắc của lá trở nên tinh tế và dễ tô màu hơn, trông rất xinh! Nhưng đừng tưới quá thường xuyên, tưới thường xuyên dễ dẫn đến thối rễ, nhất là vào mùa hè nắng nóng, chỉ cần bạn thấy đất bị khô thì hãy tưới nước kịp thời nhé!

Cây sen đá óng điếu không chỉ có hình dáng dễ thương, đẹp mắt mà còn mang ý nghĩa vô cùng tốt đẹp bởi nó tượng trưng cho sự giàu sang, điềm lành, phú quý.

Ảnh minh họa: Internet

Cây kim ngân

Tôi tin rằng mọi người đã quen thuộc với cây kim ngân, cây có thể mọc rất cao, cành lá xanh mướt, ngụ ý cho sức sống và hy vọng, đồng thời cái tên cây kim ngân cũng mang ý nghĩa phú quý phát tài nên thường được đặt trong tài vị của ngôi nhà, và có tác dụng thu hút tài lộc tốt hơn. Góc chéo của cửa 45 độ là tài vị của gia đình.

Cách chăm sóc cây phát tài rất đơn giản, không nhất thiết bạn phải đặt cây ở vị trí nắng gắt mà ở nơi sáng sủa, nắng vừa sẽ thích hợp cho sự phát triển của cây hơn, nói chung nên tưới nước từ 7 đến 10 ngày một lần. Tưới nước thật kỹ để cây phát triển mạnh mẽ! Khi thay chậu vào mùa xuân, hãy thêm một ít phân bón hợp chất tan chậm vào đất hoa, chúng có thể liên tục phát huy tác dụng từ phân bón và thúc đẩy sự phát triển!

Ảnh minh họa: Internet

Cây kim tiền

Cây kim tiền là loại cây thân thảo thường xanh lâu năm, lá mọc đối xứng nhau, rất xanh bóng và có vân rất thú vị nên còn được gọi là cây gỗ rồng phượng, cây kim tiền có tác dụng may mắn tại nhà nên luôn được các đấng mày râu, phụ nữ và trẻ em yêu thích!

Cây kim tiền ưa môi trường khô ráo ấm áp và không ưa nước, đặc biệt vào mùa hè đất không được quá ẩm ướt, nếu không thời tiết nắng nóng cây sẽ dễ bị thối hoa gây chết cây!

Mùa hè nơi ở tốt nhất là nơi sáng sủa, thoáng gió và tăng cường thông gió, có thể phun nước lên lá để tránh lá thiếu nước, khô héo, tưới phân hòa tan trong nước mỗi tháng một lần để tăng sức sống!

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.