3 loại cây tuy đẹp "sắc nước hương trời" nhưng phạm phong thủy, tuyệt đối KHÔNG TRỒNG trong nhà kẻo rước họa và vận xui

Trồng những loại cây này trong nhà cẩn thận tài lộc, vận khí trôi đi hết.

Thú vui cây hoa vừa giúp thu hút tài lộc vừa mang lại yếu tố thẩm mỹ cao cho căn nhà. Có vô vàn loài cây đẹp mắt, cũng rất quen thuộc trong cuộc sống nên nhiều người vô tư rước về mà quên mất rằng: một vài loại cây có những đặc điểm đã phạm phải đại kỵ trong phong thủy nhà ở, cố tình trưng bày kiểu gì lộc lá vận may rồi cũng tan biến. 1. Cây xương rồng Gắn liền với sức sống mạnh mẽ, xương rồng có lẽ là cái tên quá đỗi quen thuộc với mọi người vì tần suất "phủ sóng" khắp nơi. Xương rồng vô cùng dễ sống, kể cả bạn quên chăm chút thì chúng vẫn tươi xanh như thường. Về ý nghĩa, xương rồng là biểu tượng cho sự kiên cường, tinh thần dũng cảm vượt lên hoàn cảnh khó khăn. Thêm nữa, đây là loài phong phú mẫu mã kiểu dáng, xét 3 khía cạnh trên thì không khó hiểu khi nhiều người thích mua xương rồng để trang trí góc học tập và nơi làm việc.

Tuy nhiên, nếu ai có ý định này thì hãy suy nghĩ lại bởi theo quan niệm phong thủy, những chiếc gai nhọn của xương rồng ẩn chứa rất nhiều sát khí. Để xương rồng trong nhà đồng nghĩa với việc đang "chĩa gai vào người" làm ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần của gia chủ. Nếu vẫn muốn trồng xương rồng thì bạn có thể đặt chậu cây ở trước cửa nhà hoặc ngoài ban công/sân thượng. Ảnh minh họa: Internet 2. Cây Bách Bonsai Bách Bonsai là cây cảnh có dáng đẹp tự nhiên, được giới yêu cây cực kỳ ưa chuộng. Nếu chỉ xét về ngoại hình thì bách Bonsai xứng đáng lọt top cây cảnh được yêu thích, tuy nhiên xét về mặt phong thủy thì xem chừng hơi nan giải! Bởi vì loài cây này thường được trồng trên phần mộ của người đã mất hoặc cạnh bia/miếu nên tuyệt nhiên sẽ mang âm khí lạnh lẽo.

Hơn nữa, rễ cây dù to vững nhưng lại khá thô, nếu trồng trong nhà sẽ gây mất cân bằng âm dương và gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe cũng như công việc làm ăn của gia chủ. Tốt nhất là loại cây này nên tránh đặt trong nhà. Ảnh minh họa: Internet 3. Cây môn kiểng Môn kiểng là loài cây rất đẹp, tán lá có hình trái tim/hình mũi mác độc đáo với những đốm xanh - hồng - đỏ xen lẫn nhìn vô cùng bắt mắt. Về mặt ý nghĩa, môn kiểng không mang lại điềm xui hoặc hút vía tài lộc của gia chủ. Nhưng có một điểm đáng chú ý, đó là loài cây này rất ưa bóng râm và khó trồng. Thông thường thú vui cây cảnh được ưa chuộng vì hầu hết các loại cây đều dễ chăm sóc hoặc có sức sống bền bỉ. Vậy nên nếu bận rộn công việc mà quên đi chậu môn kiểng trong nhà thì kiểu gì cây cũng sẽ chết héo. Trong phong thủy, sự héo úa tàn phai là điều cấm kỵ vì sẽ mang lại vận xui và năng lượng tiêu cực cho chủ sở hữu. Các chuyên gia cũng đánh giá rằng môn kiểng chứa chất độc Calcium Oxalate ở tất cả các bộ phận nên tuyệt đối không được ăn hoặc để da trực tiếp chạm vào nhựa cây. Đối với những gia đình có trẻ nhỏ thì tốt hơn hết là nên tránh những loại cây có độc tính như môn kiểng. Ảnh minh họa: Internet *Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Cứ trồng 8 loại cây này trước nhà thì TÀI LỘC rầm rộ kéo tới, không chiêu CỦA BÁU cũng chiêu TIỀN BẠC! Trồng cây trước nhà hợp phong thủy là vấn đề được nhiều người quan tâm hiện nay. Vậy nên trồng loại cây nào để dễ phát tài phát lộc?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/3-loai-cay-tuy-dep-sac-nuoc-huong-troi-nhung-pham-phong-thuy-tuyet-doi-khong-trong-trong-nha-keo-ruoc-hoa-va-van-xui-510737.html