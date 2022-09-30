Nhà có 4 dấu hiệu này chứng tỏ Phúc - Đức- Tài - Lộc đều đủ, tuyệt đối không nên bán hay cho thuê tránh tiêu tan mất cơ duyên trời cho!

Nhà đẹp 30/09/2022 07:51

Nếu nhà của bạn hội tụ đủ 4 dấu hiệu này, chứng tỏ phong thủy của ngôi nhà cực tốt. Đừng bán đi dù xấu xí hay nhà đã cũ.

Đối với người Việt, phong thủy có ý nghĩa rất lớn trong đời sống tâm linh. Nhất là phong thủy nhà ở. Một ngôi nhà phong thủy không tốt, ta sẽ rất dễ ốm đau, tình cảm trục trặc, công việc không thuận buồm xuôi gió. 

Còn nhà cửa có phong thủy tốt thì không chỉ các thành viên trong gia đình mạnh khỏe, công việc may mắn, mà còn có thể tích phúc cho đời sau. 

Dưới đây là 4 dấu hiệu cho thấy ngôi nhà có phong thủy tốt lành.

1. Có chim, ong về làm tổ. 

Hiện tượng chim hoặc ong về xây tổ ở trên mái nhà, trên lan can… không xảy ra nhiều ở các ngôi nhà trong thành phố, nơi có tốc độ đô thị hóa quá nhanh, thế nhưng ta lại có thể bắt gặp khá thường xuyên ở các gia đình nông thôn. 

Phong thủy cho rằng các loài chim, côn trùng này cũng giống như món quà ông trời ban cho, thuộc về dương khí, mà một khi dương khí đã vào nhà thì tất nhiên những điều may mắn sẽ tới.

Vì thế, những ngôi nhà có phong thủy tốt sẽ thường xuất hiện hiện tượng này, giúp gia chủ vượng đường con cái, gặp nhiều nhiều chuyện vui liên tiếp. Do đó, nếu phát hiện nhà mình có chim hoặc ong về xây tổ thì nên giữ nguyên hiện trạng, không nên can thiệp đuổi đi kẻo đánh mất vận may.

Nhà có 4 dấu hiệu này chứng tỏ Phúc - Đức- Tài - Lộc đều đủ, tuyệt đối không nên bán hay cho thuê tránh tiêu tan mất cơ duyên trời cho! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

2. Nhà thông gió, nhiều ánh sáng

Trong ngôi nhà ánh sáng là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu về phong thủy. Một ngôi nhà có ánh sáng tốt thì tất cả các phòng đều tràn đầy ánh sáng, thoáng mát, không chỉ giúp con người cảm thấy dễ chịu, có lợi cho sức khỏe mà còn giúp cân bằng âm dương.

Ngôi nhà quá kín, âm u, tối tăm, ban ngày cũng không thấy ánh sáng mặt trời sẽ khiến âm khí thịnh, ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần của các thành viên trong nhà, khiến sự nghiệp bị ảnh hưởng khó thăng tiến.

Nhà có 4 dấu hiệu này chứng tỏ Phúc - Đức- Tài - Lộc đều đủ, tuyệt đối không nên bán hay cho thuê tránh tiêu tan mất cơ duyên trời cho! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

3. Tường nhà, xà nhà kiên cố, không phai màu. 

Những ngôi nhà cổ, được xây theo kiểu kiến trúc cũ thường để lộ xà nhà, xà nhà nếu được dùng những loại gỗ tốt thì sẽ bền vững theo thời gian, ít khi bị mối mọt.

Nếu xà nhà, tường nhà của gia đình bạn được xây kiên cố, trải qua thời gian dài cũng không bị bay màu thì đây là một dấu hiệu tốt, gia chủ sẽ rất vượng đường sự nghiệp.

Sống trong ngôi nhà có phong thủy tốt này, bạn dễ gặp được quý nhân phù trợ, từ đó sự nghiệp phát triển bền vững, nếu biết phấn đấu bằng khả năng của mình, bạn sẽ trở thành một người quyền cao chức trọng trong tương lai, được nhiều người yêu mến và ngưỡng mộ.

Nhà có 4 dấu hiệu này chứng tỏ Phúc - Đức- Tài - Lộc đều đủ, tuyệt đối không nên bán hay cho thuê tránh tiêu tan mất cơ duyên trời cho! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

4. Cửa chính vững, không bay màu sơn. 

Cửa chính là một nơi rất quan trọng, có thể coi đây cũng như bộ mặt của ngôi nhà. Bạn cần phải đặc biệt chú ý đến cửa chính của nhà mình. 

Nếu như cửa chính được lắp đặt từ lâu nhưng vẫn bền vững, lớp sơn, lớp gỗ không bị bong tróc, bay màu thì tức là ngôi nhà bạn đang ở cũng có phong thủy rất tốt. 

Theo phong thủy nhà ở, cửa là nơi con người ra vào, giao lưu với vạn vật, vì thế, cửa mà vững chắc thì sự nghiệp của bạn ổn định, dễ gặp được quý nhân trợ giúp.

Nhà có 4 dấu hiệu này chứng tỏ Phúc - Đức- Tài - Lộc đều đủ, tuyệt đối không nên bán hay cho thuê tránh tiêu tan mất cơ duyên trời cho! - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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