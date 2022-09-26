Nhanh tay loại bỏ những loại CÂY XUI XẺO khỏi vườn nhà nếu muốn thu hút tài lộc, tránh thị phi hay tiểu nhân tìm tới

Trong tiếng Hán, cây liễu có âm tương tự với từ “lưu”, mang ý nghĩa chảy đi, đổ đi mất. Nếu trồng nó trong vườn, tiền tài của gia chủ sẽ chảy ra ngoài hết, không tụ lại, gây hao tài tốn của.

Cây xanh không những có giá trị thẩm mĩ mà còn được sử dụng nhằm mục đích điều hòa phong thủy, tốt cho sức khỏe và tài lộc của con người. Tuy vậy, nhìn từ góc độ phong thủy, không phải loại cây nào cũng thích hợp trồng trong vườn nhà bạn đâu nhé, cụ thể là những loại cây dưới đây.

Do đó, dù dáng liễu thanh thoát, nhẹ nhàng và đẹp mắt cũng không được các gia đình ưa chuộng chồng trong vườn nhà mà chỉ ở những nơi như đình chùa, quanh hồ, công viên... Ngoài ra, theo một vài quan điểm dân gian, cây liễu thuộc về phần âm, có thể dụ âm khí đến nhà. Bên cạnh đó, liễu không kết hạt khiến mọi người liên tưởng đến phần con cái.



2. Cây dương – Dẫn dụ ma quỷ đến nhà

Đặc điểm thường thấy của cây dương chính là cành lá xum xuê, rậm rạp và nó sẽ kêu ào ào, sồn sột khi gặp gió thổi. Vì thế, dân gian mới luyên truyền cách nói về loại cây này đó là “quỷ vỗ tay”, trồng nó trong vườn sẽ dẫn dụ ma quỷ đến nhà. Đây là một trong những loại cây xui xẻo trong vườn nhà mà bạn cần phải nhanh tay loại bỏ.

Ảnh minh họa: Internet



3. Cây bách – Cây nấm mộ

Cây bách có sức sống mãnh liệt, bốn mùa xanh tốt nên vốn dĩ là loài cây may mắn, biểu trưng cho sức sống. Tuy nhiên, người ta lại hay trồng cây bách ở các phần mộ nên nó còn được gọi là cây nấm mộ.



Chính điều này khiến mọi người cho rằng cây bách không mang lại điều tốt lành mà chỉ gây ra những xui xẻo, tang tóc, cần phải kiêng kị.

Ảnh minh họa: Internet



4. Cây đa – Loài cây chỉ thích hợp trồng ở đền thờ miếu mạo

Nhiều người cho rằng, cây đa không dung nạp con người mà chỉ chứa đựng sức mạnh tâm linh, ma quỷ huyền bí. Ngoài ra, do gốc và rễ cây này quá to, nếu trồng trong vườn sẽ gây ra sự mất cân bằng cho ngôi nhà. Đây là loài cây chỉ thích hợp trồng ở đền thời miếu mạo, kiêng kị trồng trong hộ gia đình.

Ảnh minh họa: Internet



5. Cây dâu – Mang ý nghĩa tang tóc

Theo tiếng Hán việt, dâu gọi là “tang” mang ý nghĩa xấu nên đây cũng được coi là loại cây không may mắn. Tuy vậy, rất nhiều người không chấp nhận cách nói này nên họ vẫn trồng dâu trong vườn.



Trong dân gian có truyền nhau quan niệm rằng dùng roi dâu, vòng dâu hoặc cành dâu có nhúng nước tiểu sẽ có tác dụng trừ tà ma. Thực hư vấn đề này ra sao vẫn còn là một ẩn số. Theo ông Nguyễn Tam Nguyên, chuyên gia nghiên cứu văn hóa dân gian, phong thủy: “Theo các tài liệu ghi chép, trong dân gian có hai loại cây có khả năng trừ tà, trừ quỷ là cây dâu tằm và cây đào. Tuy nhiên, đó phải là những cây lâu năm, mà chỉ phần lõi mới có công dụng đó. Để tìm được cây đó không hề dễ”.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.