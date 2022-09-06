3 kiểu nhà có phong thủy "đại cát" níu chân Thần Tài, mang đến tài lộc cho gia chủ

Chuyên gia phong thủy Phùng Phương cho biết: một ngôi nhà tốt sẽ nâng đỡ cả vận trình, người sống trong đó không chỉ khỏe mạnh bình an mà còn phát tài phát lộc, ăn nên làm ra.

Hình vuông và hình chữ nhật là hai hình dáng biểu tượng cho đất, nơi nâng đỡ nuôi sống vạn vật. Những ngôi nhà vuông vắn mang ý nghĩa phú quý, phúc lộc vuông tròn, cân bằng âm dương ngũ hành hơn là những mảnh đất bị khuyết góc.

Thông gió nhiều ánh sáng

Nhà thiếu ánh sáng sẽ khiến cho người sống trong nhà dễ bị đau ốm, mệt mỏi, dễ mất cân bằng âm dương.

Một ngôi nhà quá kín, âm u mờ mịt, ban ngày ban mặt cũng phải bật đèn sẽ khiến âm khí thịnh tài lộc của chủ nhà dễ bị sa sút và sự nghiệp bị ảnh hưởng xấu, khó lòng thăng tiến trong công việc.

Trong phong thủy rất chú trọng yếu tố "tàng phong, tụ khí", tức là gió mang tài lộc đến, tụ lại trong căn nhà, cân bằng âm dương khiến khí vận gia chủ cân bằng, cân bằng tạo tiền đề cho phát triển.

Thông thường những ngôi nhà nên ưu tiên xây dựng ở những nơi có mức độ gió vừa phải , không yếu không mạnh. Lý giải cho điều này có thể nói khi gió quá mạnh sẽ phá tan khí vận đã tụ lại trong nhà, và cuốn đi nơi khác theo các hướng khác nhau khiến gia chủ trở nên lao đao trong mọi việc. Ngược lại nếu luồng gió quá yếu hoặc không cân bằng thì sẽ mang đến rất ít khí vận cho gia chủ hoặc tạo ra hiện tượng "cắn nuốt" của những luồng khí mạnh hơn, đồng thời không đủ lớn để sinh ra khí vận mới,...

Ảnh minh họa: Internet

Nhà ở khu vực có nhiều đường

Đứng trên góc độ phong thủy, mỗi con đường tượng trưng cho một dòng nước, là nơi "long mạch" di chuyển. Vì thế đường cái được coi là một loại của thủy long, đường quốc lộ (trục chính) được coi là đại thủy (chủ lưu), đường nhỏ hay hẻm lại giống như một nhánh sông. Theo quan niệm phong thủy, đường cạnh nhà càng to càng rộng thì vinh hoa phú quý càng nhiều. Ngoài ra, một ngôi nhà gần những khu đường lớn thường dễ buôn bán, kinh doanh, tài vận cũng nhờ vậy mà tăng lên nhanh chóng.

Đối với mỗi nhà kinh doanh, những vị trí gần giao lộ hay mặt tiền các con đường lớn chính là những vị trí "vàng", nhất là khi quá trình đô thị hóa ở thành thị diễn và nhanh với tốc độ phát triển cao như TP.HCM. Chỉ cần có chiến lược kinh doanh đúng đắn, tiền khi đó sẽ đẻ ra tiền với tốc độ chóng mặt.

Ảnh minh họa: Internet

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