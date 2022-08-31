Ban đêm bật điều hòa 28 - 29 độ để tiết kiệm điện sai hết: Đây mới là chế độ đúng giúp giảm hóa đơn 10 lần

Nhà đẹp 31/08/2022 12:32

Để tiết kiệm điện thì một số chị em đã chỉnh nhiệt độ điều hòa lên 29 độ nhưng có người lại chỉnh xuống 26 độ vào ban đêm. Vậy cách làm nào mới đúng đây?

Trong những ngày hè nóng bức nhu cầu sử dụng điều hòa trong mỗi gia đình là rất cao, để tiết kiệm điện bạn hãy thực hiện những mẹo nhỏ này.

Nên chọn chế độ “dry”

Dùng điều khiển để chuyển chế độ lạnh từ “Cool” hơi lạnh, hình ảnh biểu thị là bông tuyết” sang chế độ “Dry” là chế độ dùng để trừ ẩm, hình ảnh biểu thị là giọt nước. Đây chính là cách sử dụng điều hòa tiết kiệm điện mà rất ít người biết đến. Chỉ một thao tác đơn giản trên sẽ giảm công suất tiêu thụ điện của điều hòa sẽ giảm đi 10 lần, hạn chế sốc nhiệt vì nhiệt độ phòng sẽ không thấp quá 23 độ C và không dao động lớn với nhiệt độ bên ngoài.

Khi chúng ta nóng bức ai cũng nghĩ rằng nên chọn Cool để làm lạnh thật nhanh nhưng điện năng tiêu thụ cho hoạt động này của điều hòa là khá nhiều. Trong khi đó, nếu ở chế độ Dry, điều hòa sẽ hút hơi ẩm ra khỏi phòng, trả lại không khí trong lành và khô ráo hơn. Chế độ này tiêu thụ điện năng ít hơn chế độ làm mát. 

Ban đêm bật điều hòa 28 - 29 độ để tiết kiệm điện sai hết: Đây mới là chế độ đúng giúp giảm hóa đơn 10 lần - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Không bật tắt liên tục, sau khi dùng nên tắt aptomat

Nhiều người thường không tin rằng có cách bật điều hoà tiết kiệm điện nhưng thực tế, một lưu ý nhỏ trong việc bật tắt điều hòa cũng có ảnh hưởng vô cùng lớn. Nếu có thói quen để nhiệt độ lạnh sâu, chờ cho phòng thật mát thì tắt điều hòa và bật quạt, đến khi cảm thấy nóng thì lại bật máy một lúc thì bạn nên dừng lại. Bởi thực tế, đây là một sai lầm làm tốn điện thêm và còn nhanh hỏng máy.

Cắt aptomat khi không dùngKhi khởi động, máy điều hòa phải tiêu tốn rất nhiều điện năng để bật máy nén, động cơ quạt và để làm lạnh không khí đến mức nhiệt độ yêu cầu. Vì khi đó nhiệt độ trong phòng đã nóng lên vài độ, đến mức cơ thể cảm nhận được. Khi bạn tắt mở liên tục cũng khiến điều hòa giảm độ bền. Theo lời khuyên của các chuyên gia hãy luôn bật máy và tắt trước khi định ra ngoài khoảng 30 phút là hợp lý. Sau khi dùng điều khiển từ xa để tắt máy, hãy ngắt luôn aptomat vì thực tế, khi tắt bằng điều khiển, máy vẫn tiêu thụ điện ngầm.

Ban đêm bật điều hòa 28 - 29 độ để tiết kiệm điện sai hết: Đây mới là chế độ đúng giúp giảm hóa đơn 10 lần - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nên hẹn giờ tắt điều hòa vào buổi đêm

Trên các điều khiển điều hòa đều có nút hẹn giờ trên điều khiển từ xa rất hữu dụng và đó là một trong các cách dùng điều hòa tiết kiệm điện đơn giản mà chúng ta thường hay bỏ quên. Hãy sử dụng chế độ hẹn giờ của máy điều hòa để lựa chọn thời gian tắt, nhất là vào ban đêm. Hẹn giờ không chỉ đảm bảo bạn vừa có giấc ngủ thật ngon, không bị lạnh về đêm, mà còn có thể tiết kiệm điện rất hiệu quả.

Không nên bật điều hòa 24/24

Cách sử dụng điều hòa inverter tiết kiệm điện hay bất kỳ loại điều hòa nào là bạn không nên bật điều hòa 24/24 kể cả trong những ngày nóng nhất. Thực tế, bật điều hòa liên tục cả ngày sẽ gây hại cho sức khỏe của bạn vì không khí không được lưu thông cũng như độ ẩm trong phòng bị giảm đi khá lớn.

Chính vì vậy, bạn hãy tắt điều hòa và sử dụng quạt vào những thời gian không quá nóng trong ngày. Bởi vì điều này vừa giúp làm không gian phòng thông thoáng hơn vừa giúp tiết kiệm điện năng đáng kể. Đặc biệt, nếu như bạn kết hợp với quạt gió và để để một chậu nước mát sẽ giúp nâng cao hiệu quả sử dụng vì quạt giúp lưu thông khí mát trong phòng.

Ban đêm bật điều hòa 28 - 29 độ để tiết kiệm điện sai hết: Đây mới là chế độ đúng giúp giảm hóa đơn 10 lần - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nên đặt chế độ nhiệt phù hợp

Có rất nhiều người cho rằng đặt nhiệt độ càng cao thì càng ít tốn điện, bởi vậy họ thường chọn mức nhiệt độ từ 28-29 độ để tiết kiệm điện nặng. Nhưng thực tế thì đây là suy nghĩ hoàn toàn sai lầm, bởi dù bạn có đặt nhiệt độ nào thì cũng sẽ tiêu hao năng lượng điện như nhau. Tuy nhiên, để đảm bảo sức khỏe bạn nên đặt nhiệt độ trong nhà tốt nhất là 25 -27 độ C. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng một số cách khác như tắt bớt thiết bị điện trong nhà để tránh gia tăng thêm nhiệt độ.

Ban đêm bật điều hòa 28 - 29 độ để tiết kiệm điện sai hết: Đây mới là chế độ đúng giúp giảm hóa đơn 10 lần - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet
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