Biết được 6 công dụng này của gói hút ẩm, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy hối hận khi "lỡ" vứt nó đi đấy !

Trạng thái xỉn màu của đồ bạc xuất hiện khi một lớp ăn mòn hình thành trên bạc, tiếp sau phản ứng giữa nó với các chất hóa học trong không khí. Sự ẩm ướt đẩy nhanh quá trình này, khiến các đồ dùng yêu thích của bạn dần dần mất sự sáng bóng và chuyển sang màu đen.

Hãy bỏ các đồ dùng bằng bạc vào một túi nhựa kèm vài gói silica gel để giúp chúng cách ly được sự ẩm ướt.

Làm khô túi đựng đồ trang điểm

Sẽ thật khó chịu khi bạn đánh răng và làm bắn nước từ bồn rửa vào túi đựng đồ trang điểm của mình. Tuy nhiên, các túi hút ẩm có thể giải quyết vấn đề này.

Với cấu tạo gồm nhiều lỗ tí hon, các hạt silica gel có khả năng thấm hút hơi ẩm tới 20 - 40% trong lượng của chính nó. Vì vậy, một túi hút ẩm nặng 10g có thể thấm hút được tới 4g nước.

Tuy nhiên, để hiệu quả nhất, bạn cần lau khô túi đựng mỹ phẩm trước khi thả các gói hút ẩm vào đó để hút sạch phần nước còn sót lại. Bạn cũng nên hồi phục khả năng của các túi hút ẩm định kỳ bằng máy sưởi hoặc lò vi sóng, vì khi đã bão hòa, chúng không thể thấm hút thêm nước được nữa.

Ảnh minh họa: Internet

Bảo vệ ảnh cũ và sách báo

Ẩm ướt chính là nguyên nhân chính dẫn đến mùi mốc cũ đặc trưng của sách báo. Vì vậy, để tránh hiện tượng này, bạn hãy hạn chế sự ẩm ướt bằng cách cho cuốn sách vào một cái túi cùng vài gói hút ẩm.

Hầu hết những bức ảnh sẽ không tránh khỏi việc bị phai màu và hư hỏng do các tác động hóa học và một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra hiện tượng này chính là độ ẩm của không khí. Tương tự như khi bảo quản sách báo, bạn cũng đặt vài gói hút ẩm trong xấp ảnh để giữ cho ảnh bền đẹp suốt thời gian dài.

Làm khô điện thoại

Nếu điện thoại của bạn không may bị dính nước, bạn cũng có thể sử dụng gói hút ẩm để làm khô điện thoại của mình. Chỉ bằng vài bước đơn giản đó là cho điện thoại và những gói hút ẩm vào chung một chiếc túi zip rồi đóng lại, sau đó hãy để đó khoảng 72 giờ rồi mới mở nguồn lên. Phương pháp này sẽ giúp điện thoại của bạn khô và tránh được những thiệt hại do nước gây ra.

Ảnh minh họa: Internet

Lưu giữ các bó hoa khô

Sử dụng silica gel nổi tiếng là một cách làm khô hoa nhanh chóng, nên bạn có thể áp dụng nó để lưu giữ các bó hoa của những dịp đặc biệt. Hãy bỏ các bông hoa vào một chiếc túi bóng cùng với vài túi hút ẩm, để làm chậm lại quá trình phân hủy của hoa và bảo quản chúng được lâu hơn khi đã rút hết nước.

Nếu gói hút ẩm không còn khả năng sử dụng, hãy để nó trong điều kiện 100 độ C khoảng một giờ, hơi ẩm sẽ tự khắc thoát hết ra ngoài và khi đó, chúng ta có thể tái sử dụng một cách bình thường.

Khi chưa sử dụng đến chúng, bạn nên bọc kín lại và tránh gió để bảo vệ hạt chống ẩm khỏi hơi ẩm ở môi trường xung quanh. Một điều nữa cần lưu ý là, hãy để sản phẩm hữu ích này xa tầm tay trẻ nhỏ.