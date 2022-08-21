Những thói quen xấu khi sử dụng smart phone khiến chúng nhanh hỏng và "xuống cấp" trầm trọng

Nhiệt độ chính là kẻ thù lớn nhất của smartphone . Khi máy ở nhiệt độ cao, không chỉ 1 đến 2 bộ phận bị ảnh hưởng mà tất cả các linh kiện trong máy đều sẽ bị ảnh hưởng. Về lâu dài, tình trạng này sẽ khiến cho tuổi thọ của máy giảm đi đáng kể.

Điện thoại hoạt động liên tục trong thời gian dài, sử dụng nhiều tính năng cùng 1 lúc,... là một trong những nguyên nhân khiến điện thoại nhanh bị nóng. Lúc này, bạn cần để nhiệt độ của máy hạ xuống mới tiếp tục sử dụng. Ngoài ra, nên hạn chế để máy tiếp xúc với những khu vực có nhiệt độ cao như ngoài trời nắng gắt, khu vực bếp,...

Khi các phụ kiện chính hãng đi kèm như bộ sạc hoặc cáp USB bị hỏng hoặc mất, nhiều người dùng thường có xu hướng thay thế chúng bằng những sản phẩm giá rẻ. Điều này có thể giúp tiết kiệm được chi phí nhưng lại “lợi bất cập hại”, gây ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất của thiết bị.

Các cáp kết nối và bộ sạc được bán nhiều trên thị trường với giá rẻ có thể không cùng điện áp với thiết bị của bạn, khiến pin sạc đầy lâu hơn và làm giảm tuổi thọ pin. Ngoài ra, nhiều bộ sạc kém chất lượng có thể dẫn đến tình trạng cháy nổ nguy hiểm.

Vì vậy, bạn nên chọn mua các phụ kiện sạc và cáp từ nhà sản xuất chính hãng hoặc các bên thứ ba uy tín để đảm bảo an toàn cho thiết bị cũng như bản thân.

Tiêu hao pin điện thoại quá thường xuyên

Pin điện thoại xuống cấp theo thời gian; sau một vài năm, thời lượng pin tối đa sẽ không còn cao như khi thiết bị còn mới. Đó là điều không thể tránh khỏi, nhưng có những thói quen xấu có thể làm tốc độ xuống cấp đó nhanh hơn và khiến pin điện thoại sớm ra đi hơn.

Để tránh điều này, bạn nên thực hiện thường xuyên xả cạn và sạc lại điện thoại của mình trước khi nó báo pin yếu và đừng bao giờ dùng đến khi nó bị sập nguồn. Sau mỗi lần sập nguồn, pin bị già hoá thêm một phần. Hãy cố gắng giữ pin trên 30% hoặc lâu hơn và thỉnh thoảng mới xả pin để hiệu chỉnh các cảm biến và bạn sẽ giữ được pin bền nhất có thể.

Sạc pin điện thoại qua đêm

Ảnh minh họa: Internet

Rất nhiều người có thói quen sạc pin điện thoại qua đêm bởi họ nghĩ rằng điều này sẽ giúp quá trình sạc nhanh hơn. Tuy nhiên việc sạc điện thoại trong thời gian dài như vậy sẽ rất dễ làm cho pin bị nóng, có nhiều điện tích thừa và gây ảnh hưởng không tốt cho pin.

Về lâu dài, thói quen này sẽ khiến cho điện thoại của bạn nhanh hỏng hơn. Vì vậy, hãy bảo vệ pin điện thoại bằng cách sạc đủ thời gian yêu cầu và khi pin trên 80% bạn có thể dừng việc sạc pin lại.