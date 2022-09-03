Loại hoa vừa đẹp lại hợp phong thủy: giúp gia chủ làm ăn PHÁT TÀI thì tại sao không trồng?

Cây Hoa Giấy là loài hoa thân cây bụi song thân vươn dài, còn có tên gọi khác như Móc Điều, Biện lý. Đây là loài có khả năng chịu hạn tốt, ưa sáng, không ưa lạnh, hoa ra quanh năm nhưng nở đẹp nhất vào mùa hè.

Có tên là cây hoa giấy nhưng chắc chắn không phải hoa gấp bằng giấy mà đây là cây có nhựa sống. Hoa giấy là loài cây có sức sống mãnh liệt, những bông hoa giấy tuy mỏng manh nhưng không hề yếu ớt.

Là loài hoa: "Hữu sắc vô hương" nên hiện nay hoa giấy được rất nhiều người ưa thích, được trồng phổ biến ở nhiều nơi như: các công viên đến các nơi công sở, từ các vườn sân cảnh gia đình đến các nơi khuôn viên, nhà hàng khách sạn, phòng tiếp khách.

Hoa giấy có nhiều màu khác nhau như: vàng, da cam, tím, đỏ thẫm, ... có giống hoa 1 màu, có giống 2 màu.

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Cây hoa giấy phong thủy mang ý nghĩa gì?

Ý nghĩa hoa giấy trong phong thủy

Không chỉ góp phần mang lại cho không gian sống trở nên tươi tắn và thu hút hơn mà hoa giấy cũng là cây phong thủy mang ý nghĩa đặc biệt:

Cây có khả năng bảo vệ: Hoa giấy mang lại sự an toàn cho ngôi nhà vì nó có thể giúp đánh đuổi được tà ma, bảo vệ cho ngôi nhà của bạn, mang đến không gian bình yên như ý.

Cây mang ý nghĩa tài lộc, giàu có: Gia đình trồng cây trước nhà sẽ thu hút tài lộc, nhờ đó làm ăn phát tài, tiền bạc dồi dào đổ về.

Hấp thụ sát khí: Cây hoa giấy phong thủy có khả năng hấp thụ sát khí đi vào nhà cực kỳ hiệu quả. Nhờ thế mà thu hút các luồng khí tốt mang theo nhiều may mắn đi vào nhà.

Hỗ trợ sự gắn kết: Khi phát huy khả năng hấp thụ các luồng khí xấu, hoa giấy còn là yếu tố gắn kết tình cảm giữa các thành viên trong gia đình lại gần với nhau hơn. Những cánh hoa giấy khăng khít vào nhau như anh em trong một nhà, còn bố mẹ làm nhụy, vì thế hoa giấy còn thể hiện tình cảm gia đình sâu sắc.

Mang đến vận may: Tương truyền rằng nếu trồng cây hoa giấy trong nhà thì gia đình sẽ được hạnh phúc và may mắn trong cuộc sống cũng như công việc.

Biểu tượng của tình yêu giản dị, lâu bền: Những cánh hoa giấy mộc mạc đơn sơ, không sang trọng, không khó trồng mà cũng rất dễ nhân giống cũng vì thế mà khi nhắc đến hoa giấy người ta thường nghĩ đến nó tượng trưng cho một tình yêu mộc mạc, đơn sơ.

Bảo vệ cho cái đẹp: Thân cây hoa giấy nhiều gai, với những cành cây leo nhưng rất cứng chắc, ngược lại bông hoa giấy lại đẹp mong manh như những tờ giấy vậy nên người ta còn cho rằng đây là loài cây có khả năng bảo vệ cái đẹp.

Dù cây có nhiều tác dụng như thế nhưng không nên trồng quá nhiều ở trước cửa nhà bởi nó có thể ngăn chặn các luồng khí tốt đi vào nhà. Do tính chất của loại cây này là cây leo giàn, nên trồng cây ở không gian bên ngoài nhà như trên cổng hay ban công, lan can ở hướng không tốt.

Ảnh minh họa: Internet

Cây hoa giấy hợp với tuổi nào?

Trong 12 con giáp thì cây hoa giấy phong thủy hợp nhất với những người sinh vào năm Dần, Thìn, Tị.

Và cũng bởi cây có nhiều màu sắc khác nhau nên những tuổi khác vẫn đều có thể trồng cây hoa giấy để trang trí trong vườn nhà với mục đích hóa giải sát khí.

Cây hoa giấy hợp mệnh gì?

Cây hoa giấy hợp mệnh Thổ nhất. Những người mệnh này khi trồng những cây hoa giấy trong nhà thường làm ăn thuận lợi hơn, cuộc sống tốt hơn, mọi thứ đều suôn sẻ.

Tuy nhiên, hoa giấy cũng có thể phù hợp với cả các mệnh còn lại khi bạn chọn đúng màu sắc hoa phù hợp nhất với cung mệnh của mình để trồng trong vườn nhà. Ví dụ như người mệnh Kim có thể chọn hoa màu trắng hoặc vàng, cây có hoa màu hồng, đỏ là cây hợp mệnh Hỏa,...

Ảnh minh họa: Internet

Vị trí trồng cây cho phù hợp phong thủy nhà ở

Cổng chính

Khách đến chơi nhà sẽ cực kỳ ấn tượng nếu bạn trồng một cây hoa giấy ở cổng chính nơi đón những dòng khí chính của ngôi nhà. Đây sẽ là nét chấm phá độc đáo cho căn nhà của bạn khiến không gian sống sẽ trở nên vô cùng nổi bật và lộng lẫy.

Nhất là những cổng nhà được làm bằng kim loại thì chọn hoa giấy rất phù hợp vì cây có thân mềm dẻo có tác dụng hấp thụ xung sát khí. Đối với cửa được làm bằng gỗ thì không nên chọn hoa giấy mà hãy chọn những loại cây cảnh có thân cột lớn mới thực sự thu hút vận may đến ngôi nhà của bạn.

Ngoài ra, trước khi trồng hoa giấy ở cổng chính cần tính toán kỹ lưỡng để tránh tạo điều kiện cho xung sát khí vào không gian trong nhà.

Ảnh minh họa: Internet

Trồng ở sân

Trồng cây hoa giấy trước sân cũng là một vị trí hút tài lộc cho căn nhà của gia chủ. Cây sẽ giúp thanh lọc và đem lại một luồng không khí mát lành vào ngôi nhà. Ngoài ra còn mang lại may mắn, tương trợ cho công việc làm ăn được phát triển thuận lợi, lên như diều gặp gió.

Trồng cây ở những vị trí sau nhà hay góc sân được xem là phù hợp nhất vì đó là góc xấu đối với tuổi của chủ nhà để cây hoa giấy hấp thụ đi năng lượng xấu, xung sát khí từ hướng này đưa đến.

Đối với những ngôi nhà có sân trước quá rộng, không nên trồng hoa giấy trước sân nhà, những loại cây phù hợp để trồng đó là tre, trúc, tùng,...

Ảnh minh họa: Internet

Trồng cây hoa giấy phong thủy ở phòng khách

Một số cây hoa giấy có kích thước nhỏ hơn còn trồng làm cây trang trí trong phòng khách, sảnh đón tiếp. Những chậu hoa giấy bonsai sẽ là lựa chọn tốt nhất nếu bạn muốn đặt trong phòng khách.Ngoài việc mang ý nghĩa phong thủy là hút tài lộc, giúp việc làm ăn kinh doanh được thuận lợi, cây còn gia tăng tính thẩm mỹ, có công dụng thanh lọc, điều hòa không khí.

Ở ban công và cửa sổ

Ban công hay cửa sổ cũng là nơi đón các dòng khí, dòng năng lượng vào nhà. Hoa giấy được xem là một trong những loại cây trồng ban công hút tài lộc.

Nếu là ban công, cửa sổ hướng tốt hay không tốt thì bày trí cây hoa giấy đều được, đều mang ý nghĩa hút tài lộc cho ngôi nhà.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.