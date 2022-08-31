5 vật chứa "Tà khí" trong nhà ai cũng có, lơ là sẽ rước họa như chơi, bỏ ngay kẻo xui rủi kéo đến lúc nào không hay

Nhà đẹp 31/08/2022 18:31

Vô tình chứa 5 vật có sát khí này trong nhà, bạn sẽ rước tà khí tới, khiến mọi thành viên trong nhà dễ gặp xui xẻo cả về sức khỏe cũng như công việc, tài lộc.

Những đồ vật cũ không rõ lai lịch 

Nếu bạn là tín độ của hàng “second-hand”, nên đọc điều này để biết nhé. Dùng đồ cũ của người khác, nhất là khi không rõ lai lịch là điều không mang lại sự cát tường, bị coi là vật có sát khí. Người đó còn sống, khỏe mạnh sẽ không sao, nhưng nếu mắc trọng bệnh, đã chết hoặc làm ăn thua lỗ, phá sản... vô tình bạn sẽ “tiếp quản” trường khí xấu của họ, tự rước xui xẻo vào mình. 

Bất luận thế nào, để những đồ vật cũ không rõ lai lịch trong nhà đều không tốt, có thể phá vỡ cục diện phong thủy vốn dĩ cát tường trong ngôi nhà của bạn. 

5 vật chứa 'Tà khí' trong nhà ai cũng có, lơ là sẽ rước họa như chơi, bỏ ngay kẻo xui rủi kéo đến lúc nào không hay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Đồ cổ, đồ tùy táng

Theo quan điểm phong thủy nhà ở, các loại đồ cổ không rõ nguồn gốc xuất xứ, đồ tùy táng (mai táng theo người chết), đều chứa âm khí rất nặng, không hề tốt về mặt phong thủy.

Việc sưu tầm đồ cổ không hiếm, vừa là sở thích, đam mê vừa thể hiện đẳng cấp giàu có hay sự am hiểu lịch sử, điều đó là tốt. Tuy nhiên, đa phần đồ cổ ngày xưa đều được chôn theo vua chúa, tộc trưởng, quan lại... đều là người đã khuất. Bản thân nó sẽ bị ám khí của người chết vây hãm, là vật không hề cát lành, thậm chí còn mang tới sát khí, hãm hại gia chủ.

 

Vũ khí, dao kiếm

Không hiếm người thích sưu tầm vũ khí, dao kiếm và trưng bày chúng trong nhà như một thú vui. Tuy nhiên, họ không ngờ rằng đây là những đồ vật có sát khí, vào nhà rồi sẽ ảnh hưởng tới vận thế của gia chủ hoặc gây ra những điều xui xẻo, không như mong muốn. 

 

Bài trí những đồ vật này trong nhà lâu sẽ khiến tinh thần người sống trong đó hoảng loạn, nhiều áp lực, nghiêm trọng còn gây hoang mang, lo lắng, tinh thần xuống dốc, mất ăn khó ngủ... sức khỏe giảm sút, kéo theo đó là tài vận cũng không lý tưởng. 

5 vật chứa 'Tà khí' trong nhà ai cũng có, lơ là sẽ rước họa như chơi, bỏ ngay kẻo xui rủi kéo đến lúc nào không hay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tượng Phật không rõ nguồn gốc

Bày tượng Phật trong nhà không phải là chuyện đơn giản, cần tuân thủ những quy tắc nhất định. Bởi bản thân Phật chứa linh khí, một khi gia chủ đã thỉnh Phật vào nhà là phải thành khẩn cung kính, nếu không sẽ gây ra phản tác dụng, rước họa vào thân. 

Vì thế, trước khi có ý định bài trí tượng Phật trong nhà, bạn nên tìm hiểu rõ ràng lai lịch, ý nghĩa của vị Phật ấy. Mỗi vị Phật lại chứa đựng năng lượng khác nhau, hợp với mệnh chủ này nhưng lại khắc mệnh chủ khác. 

 

Vật trang trí làm từ lông, tóc

Hiện nay có khá nhiều đồ trang trí được làm từ chất liệu lông và tóc.  Đây cũng là những vật có sát khí. Dù là chất liệu giả đi chăng nữa, nhưng cũng không thích hợp để bài trí trong nhà. Quan điểm phong thủy cho rằng điều đó sẽ mang thêm phiền phức vào nhà, gia chủ liên tiếp gặp xui xẻo, nên tránh vẫn hơn.

5 vật chứa 'Tà khí' trong nhà ai cũng có, lơ là sẽ rước họa như chơi, bỏ ngay kẻo xui rủi kéo đến lúc nào không hay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 *Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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