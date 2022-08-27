Bỏ ngay 7 đồ vật ra khỏi phòng ngủ để gia chủ không còn gặp xui rủi, giấc mơ may mắn đến ngay trong đêm, phú quý ngập tràn, tiền vào như nước, vạn sự hanh thông

Nhà đẹp 27/08/2022 11:25

Phòng ngủ là không gian để nghỉ ngơi, vì vậy bạn cần phải sắp xếp, bố trí sao cho thật yên tĩnh, hài hòa và đặc biệt phải hợp với phong thủy. Nhiều người không biết rằng họ đã vô tình phạm phải những điều tối kị trong cách bài trí nội thất.

1. Dao, kiếm và các loại vũ khí sát thương

Dao kiếm cũng là một trong những đồ vật không nên để trong phòng ngủ. Nhiều người có sở thích sưu tầm dao, kiếm và coi đó là một thú vui của cuộc sống, thậm chí để thỏa ý thích họ còn bày chúng trong phòng ngủ để “tiện ngắm”.

Tuy nhiên, theo phong thủy đó là những thứ đại kỵ trong phòng ngủ vì sát khí rất nặng, dễ gặp áp lực công việc, đau đầu, bất an, thậm chí bị thương... vì vô ý đụng vào.

Gương soi là vật dụng phổ biến trong mỗi gia đình, nhưng đây cũng là một trong những đồ vật cấm kỵ để trong phòng ngủ. Đôi khi chúng ta không để ý, hay không chú trọng đến việc bài trí, đặt chỗ cho chiếc gương trong ngôi nhà của mình.

Nhưng chính tấm gương phản chiếu này lại cũng ảnh hưởng đến cảm xúc của cả hai vợ chồng, và đôi khi nó trở thành nhân tố dễ khiến tâm lý xáo trộn, tạo cơ hội cho người thứ ba chen vào…

Nếu đặt gương soi trong phòng ngủ thì không nên đặt đối diện với giường ngủ. Đây là một lỗi thường gặp trong thực tế ở đại đa số gia đình, có thể người ta cho rằng đó là điều bình thường nhưng việc nằm ngủ đối diện với gương sẽ làm bạn dễ rơi vào trạng thái mê man, ngủ không sâu, khó tập trung suy nghĩ về mọi chuyện.

Bỏ ngay 7 đồ vật ra khỏi phòng ngủ để gia chủ không còn gặp xui rủi, giấc mơ may mắn đến ngay trong đêm, phú quý ngập tràn, tiền vào như nước, vạn sự hanh thông - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

2. Tượng Phật, thần

Với góc độ tín ngưỡng và sự tôn kính lễ giáo thì đặt tượng thần, Phật trong phòng ngủ là điều đại kỵ. Còn trong phong thủy thì đó lại là cách “cất giấu” tài lộc, may mắn, khiến công danh sự nghiệp của bạn luôn chỉ ở mức trung bình.

Như trên đã nói việc thờ Phật trong phòng ngủ là điều không nên, vì đó không phải là chỗ để mình tôn thờ. Dù cho có phòng tắm hay phòng vệ sinh riêng biệt gì đi nữa, mà thờ Phật hay Bồ tát trong phòng ngủ của mình là điều bất kính. Đã gọi là thờ thì phải thờ nơi chỗ trang nghiêm và thanh tịnh. Trong phòng ngủ có thể mình treo một ảnh tượng Phật giấy lồng trong khuôn kiếng rồi treo lên nơi chỗ thích hợp thì có thể được, nhưng với điều kiện là phải độc thân. Nếu như vợ chồng ngủ chung một phòng thì cũng không nên, dù treo hình tượng bất cứ nơi đâu trong phòng ngủ.

Bỏ ngay 7 đồ vật ra khỏi phòng ngủ để gia chủ không còn gặp xui rủi, giấc mơ may mắn đến ngay trong đêm, phú quý ngập tràn, tiền vào như nước, vạn sự hanh thông - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

3. Di vật, cổ vật

Chúng ta biết rằng, di vật hay cổ vật là những đồ vật quý báu và có giá trị. Do vậy, ai cũng muốn trưng bày, cất giữ ở chốn riêng tư. Lúc này, phòng ngủ dường như là một lựa chọn thích hợp nhưng thực tế, điều đó khiến tâm trí gia chủ bất an, hay mơ kỳ quái và mất tinh thần làm việc...

Bỏ ngay 7 đồ vật ra khỏi phòng ngủ để gia chủ không còn gặp xui rủi, giấc mơ may mắn đến ngay trong đêm, phú quý ngập tràn, tiền vào như nước, vạn sự hanh thông - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

4. Bể cá

Ý kiến trái chiều cho rằng không nên để bế cá trong phòng ngủ vì chúng ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như yếu tố phong thủy. Bể cá thuộc hành Thủy vì chứa nhiều nước, có tác dụng sinh tài vượng khí rất tốt. Tuy nhiên, điều này chỉ tốt khi đặt ở phòng khách, còn việc có nên để bể cá trong phòng ngủ hay không thì đây là điều được cho là cấm kỵ.

Sự chuyển động liên tục của nước trong bể sẽ làm suy yếu nguồn năng lượng của Hỏa. Điều này làm giảm không khí ấm áp, sự ổn định cũng như cần không gian tĩnh lặng trong phòng ngủ.

Phòng ngủ cần sự yên tĩnh thì sự chuyển động của cá, của nước gây nên áp lực về mặt tâm lý, suy tư,… điều này không tốt cho giấc ngủ. Trong ngũ hành Thủy khắc Hỏa, việc để bể cá trong phòng ngủ gây nên sự lạnh lẽo, làm giảm đi năng lượng của Hỏa.

Bỏ ngay 7 đồ vật ra khỏi phòng ngủ để gia chủ không còn gặp xui rủi, giấc mơ may mắn đến ngay trong đêm, phú quý ngập tràn, tiền vào như nước, vạn sự hanh thông - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

5. Không nên treo, phơi quần áo ở trong phòng ngủ

Chúng ta vẫn thường có thói quen treo hay móc quần áo trên các giá treo gắn trên tường ở phòng ngủ (thông thường là treo ở một cái móc bên ngoài tủ quần áo). Thay vì vị trí của chúng phải là ở trong tủ quần áo thì treo ở ngoài là điều hết sức nguy hiểm. Theo quan niệm dân gian những chiếc quần cái áo đó là một nơi trú ẩn lý tưởng cho ma quỷ vào ban đêm.

Đó cũng chính là lý do tại sao ông bà ta vẫn thường kiêng kỵ phơi quần áo ngoài trời vào ban đêm. Trong mỗi gia đình chúng ta thường thờ Thần Tài và Thổ Địa, hai vị thần này một người đảm nhiệm canh giữ nhà cửa, một người thì kêu gọi, mang tài lộc đến cho bạn. Chính vì thế, ma quỷ bên ngoài không thể đường đường chính chính xâm nhập vào nhà mà phải tìm những nơi nương náu, ẩn nấp. Và quần áo là một nơi được chúng sử dụng nhiều nhất.

Hãy treo quần áo, móc và cất giữ chúng gọn gàng ở bên trong tủ quần áo. Nhớ đóng kín cửa mỗi khi không sử dụng, và cũng đừng bao giờ phơi quần áo vào ban đêm, hoặc nếu chẳng may quên thì hãy giũ mạnh 3 lần trước khi mang vào phòng.

Bỏ ngay 7 đồ vật ra khỏi phòng ngủ để gia chủ không còn gặp xui rủi, giấc mơ may mắn đến ngay trong đêm, phú quý ngập tràn, tiền vào như nước, vạn sự hanh thông - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

6. Chuông gió

Chuông gió là một vật yêu thích nhiều người vì chúng giúp xua đuổi tà ma hóa giải âm khí trong nhà. Tuy nhiên chính những âm thanh vang vọng đó làm cho loài “ma đói” tưởng là tiếng chuông cúng cơm của chùa làm cho chúng chạy đến, ngóng cổ vào trong phòng của bạn. Hoặc những vong linh vất vưởng ngoài đường nghe tiếng chuông gió phải chựng lại và nhìn vào nhà bạn, điều này là hoàn toàn không tốt vì người xưa có câu “đừng để quỷ dòm nhà”.

Cách tốt nhất nếu bạn muốn để chuông gió đó là dùng khoanh cao su để cố định không cho chúng va chạm vào nhau tạo ra tiếng kêu hoặc tốt nhất là cất chúng đi, thay vào đó là một chiếc bầu hồ lô có công dụng hút bệnh và tà ma trong nhà sẽ hay hơn.

 

Bỏ ngay 7 đồ vật ra khỏi phòng ngủ để gia chủ không còn gặp xui rủi, giấc mơ may mắn đến ngay trong đêm, phú quý ngập tràn, tiền vào như nước, vạn sự hanh thông - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

 

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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