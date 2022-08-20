Chớ dại đặt vật này trên bàn làm việc nếu không muốn sự nghiệp gặp trắc trở, tiểu nhân quấy phá liên tục, con đường thăng quan tiến chức không ngừng bấp bênh

Nhà đẹp 20/08/2022 10:03

Dân văn phòng ngày càng có xu hướng đặt các chậu cây cảnh nhỏ nhắn trên bàn làm việc nhằm mục đích giảm bức xạ máy tính, các loại khí độc hại và chấn phong thủy. Nhưng chớ dại mà đặt cây xương rồng vì sẽ gây phản tác dụng.

Với tác dụng hút tia bức xạ máy tính, làm giảm các chất độc hại cho con người nên cây xương rồng thường là lựa chọn hàng đầu của dân văn phòng nếu có ý định trưng bày cây cảnh trên bàn làm việc.

Tuy nhiên, đặt hoa xương rồng trang trí bàn làm việc văn phòng là một trong những điều tối kỵ nhất. Bởi theo khoa học phong thủy, hình dáng của cây xương rồng có nhiều gai nhọn như kim. Những chiếc gai này chĩa ra nhiều phía, bao gồm cả hướng của gia chủ, tạo ra khí xấu. Từ đó ảnh hưởng đến sức khỏe, tiền tài và tình cảm.

Chớ dại đặt vật này trên bàn làm việc nếu không muốn sự nghiệp gặp trắc trở, tiểu nhân quấy phá liên tục, con đường thăng quan tiến chức không ngừng bấp bênh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cây xương rồng có dáng gai góc, xù xì sẽ cản trở việc tạo ra năng lượng và sức sống. Trưng bày chúng trên những chiếc bàn làm việc tại văn phòng sẽ khiến công việc gặp nhiều cản trở, công ty khó phát triển, người lãnh đạo hay bị phân tâm, bệnh tật và thường xuyên mệt mỏi, chính người trang trí cũng sẽ gặp trắc trở. Chưa kể tới việc khi vô tình giơ tay lấy giấy bút trên bàn bị gai đâm vào cơ thể.

Chớ dại đặt vật này trên bàn làm việc nếu không muốn sự nghiệp gặp trắc trở, tiểu nhân quấy phá liên tục, con đường thăng quan tiến chức không ngừng bấp bênh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, xương rồng là loài cây có hình dáng đặc biệt, thân phát triển theo hướng đi lên giống như xương của con rồng nhỏ với ý nghĩa mang đến sức mạnh nên có tác dụng hóa giải hình sát mạnh bên ngoài.

Theo quan điểm phong thủy thì “hình nào khí nấy”. Những cây xanh tốt, dáng khỏe khoắn và vươn cao thường tạo ra nhiều sinh khí. Ngược lại, những cây dáng thấp nhỏ, ủ rũ, gai góc hoặc xù xì sẽ mang đến sát khí hoặc ám khí. Do đó, nếu bày xương rồng trong văn phòng sẽ khiến bản thân không khỏe mạnh, dễ mắc bệnh tật, công việc không thuận lợi, thậm chí công ty khó phát triển.

Chớ dại đặt vật này trên bàn làm việc nếu không muốn sự nghiệp gặp trắc trở, tiểu nhân quấy phá liên tục, con đường thăng quan tiến chức không ngừng bấp bênh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo phong thủy văn phòng, tốt nhất bạn không nên bài trí cây xương rồng trong văn phòng hoặc nhà ở, đặc biệt là phòng ngủ để tránh rước bệnh tật, tai họa vào thân. Nếu yêu thích loài cây này, bạn có thể trồng ở những khu vực xấu như góc nhọn của tường hoặc các mũi tên sắt từ hàng rào của nhà hàng xóm để chống lại sát khí và những nguồn năng lượng tiêu cực.

Dù xương rồng là loại cây có ý chí vươn sống mạnh mẽ với nhiều kiểu dáng nhỏ xinh, đa dạng nhưng cũng cần lưu ý tránh. Thay vào đó, bạn có thể chọn các loại cây như cây phát lộc, cây tùng thơm, cây trầu bà đế vương đỏ, cây bạch mã hoàng tử…

Chớ dại đặt vật này trên bàn làm việc nếu không muốn sự nghiệp gặp trắc trở, tiểu nhân quấy phá liên tục, con đường thăng quan tiến chức không ngừng bấp bênh - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

 * Thông tin chỉ mang tính tham khảo

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Từ khóa:   cây cảnh chọn cây phong thủy phong thủy văn phòng

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