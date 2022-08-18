Cách bố trí cây phát tài ở văn phòng cực kỳ hữu ích, dễ dàng gặp được quý nhân phò trợ, tài lộc dồi dào tăng tiến không ngừng

Loại cây này thường được cắt tỉa tỉ mỉ tạo thành rất nhiều hình dáng phong phú và đẹp mắt như hình trái tim, hình tháp… và theo phong thủy đây là cây có thể mang lại tài lộc và may mắn. Thêm vào đó, lá xanh biếc giàu sức sống cũng là lý do nhiều người chọn mua cây phát tài để trang trí bàn làm việc.

Cây Phát tài là loại cây gì? Cây Phát tài có tên tiếng Anh là lucky bamboo, có cấu trúc nhiều đốt rỗng như thân tre trúc nên theo phong thủy sẽ giúp cho mọi người xung quanh đả thông suy nghĩ, tâm hồn được tự do phát triển không bị bó buộc gò ép.

Cây phát tài tượng trưng cho sự tự tin và mạnh mẽ, cung cấp nguồn năng lượng mới mẻ cho không gian nhà bạn. Nếu đặt cây trong văn phòng hoặc nơi làm việc của bạn, công việc của bạn sẽ tiến triển theo chiều hướng tốt.

Khi chọn mua cây, nhớ chọn những cây có vẻ ngoài tràn đầy sức sống, lá xanh mướt, thân cây thẳng đứng cứng cáp, tránh chọn những cây có nhiều lá vàng, là úa, hoặc lá không xòe rộng, thân cây còi cọc…

Ngoài ra, số lượng cây còn mang những ý nghĩa phong thủy khác nhau, chẳng hạn:

2 cây để nói tình yêu, cuộc sống hôn nhân luôn hoà hợp.

3 cây tượng trưng cho cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

5 cây đại diện cho sức khỏe.

8 cây thể hiện cho tài lộc, thành đạt.

9 cây là sự may mắn trong cuộc sống nói chung.

Ảnh minh họa: Internet

Tác dụng của cây phát tài

Cây phát tài không chỉ là cây cảnh trang trí cho không gian mà còn có rất nhiều tác dụng đến cho sức khỏe của con người. Màu xanh của lá cây giúp cho căn phòng của bạn trở nên thoáng đáng, tươi mát hơn. Ngoài ra, cây còn rất tốt cho sức khỏe, giúp điều tiết mắt và thanh lộc không khí cho con người.

Cây phát tài có ý nghĩa phong thủy cực kỳ quan trọng. Cây mang đến tài lộc, vận may và những điều tốt đẹp đến cho gia chủ. Đặc biệt đối với những ai đang gặp khó khăn về vấn đề tiền bạc thì nên trồng cây tài lộc.

Ảnh minh họa: Internet

Các mẹo bố trí cây phát tài trong văn phòng

Khi sử dụng cây phát lộc phong thủy, bạn phải đảm bảo rằng cây hội tụ được đủ 5 năm yếu tố trong Ngũ Hành: Kim - Mộc - Thuỷ - Hoả - Thổ.

Cây phát tài được xem là loại cây mang tới tài lộc may mắn, rất có lợi cho con đường công danh nên ngày nay có khá nhiều người mua để trang trí văn phòng. Khi bố trí cây cần chú ý Cây Phát Tài thuộc hành Thủy, theo ngũ hành tương sinh thì Thủy sinh Mộc nên cây khá phù hợp với người mệnh Thủy hoặc Mộc.

Bên cạnh đó, hướng Đông Nam thuộc hành Mộc và hướng Bắc thuộc hành thủy là những nơi thích hợp nhất để đặt cây cảnh trên bàn làm việc.



Không nên đặt cây ở hướng Tây và Tây Bắc thuộc hành Kim, nếu đặt hướng này có thể không mang đến may mắn tài lộc mà còn bị hút hết vận may.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài việc lưu tâm về cách bố trí cây phát tài ở văn phòng dựa vào yếu tố phong thủy, bạn cần phải lưu ý thêm rằng:



- Nơi đặt cây phải thoáng mát và có nhiều ánh sáng tự nhiên nhất có thể. Nhưng không phải bàn làm việc nào cũng đảm bảo được điều này, nếu không có ánh nắng chiếu vào thì không quên dành một khoảng thời gian nhất định để mang cây ra nắng một lúc để cây phát triển khỏe mạnh.

- Cây không nên để gần máy sưởi, máy lạnh, làm ảnh hưởng đến khả năng phát triển của cây.

- Cây ưa nước, nhưng chúng không thích giữ nước bởi vậy bạn cần chọn loại đất trồng phù hợp với đặc tính của cây. Hãy chọn loại đất dễ thoát nước để không bị làm úng cây, pha đất theo công thức 80% trấu đen (loại tro trấu) + 20% trấu sống.

- Chọn chậu cây: Nên cân đối kích thước đường kính của cây và chiều cao, nếu chậu quá lớn hay quá nhỏ đều ảnh hưởng tới sự sinh trưởng của cây. Nếu lỗ ở chậu nhỏ hãy đục thêm để đảm bảo cho việc thoát nước dư thừa một cách dễ dàng, tránh trường hợp đọng nước trong chậu, hợp chất hữu cơ trong chậu sẽ hút nước từ đáy chậu làm cho rễ nở ra và dễ bị úng.

- Cây trồng ở văn phòng nên giảm lượng nước tưới, nếu để cây trong phòng có quạt thì tăng lượng nước tưới lên khoảng 30% so với phòng lạnh.