3 loại cây đặt trong nhà vừa đẹp, tốt hơn cả máy lọc không khí vừa mang lại nhiều nguồn lợi tích cực cho gia chủ

Nhắc tới cây phong thủy, sẽ là 1 thiếu sót nếu không nói tới cọ cảnh. Đây chắc chắn là 1 loại cây trồng trong nhà rất phù hợp với bạn, đem lại vẻ đẹp cuốn hút cho không gian phòng khách nhà bạn và lại rất dễ chăm sóc.

Bên cạnh đó, theo các chuyên gia phong thủy, chúng còn mang tới nguồn năng lượng tích cực cho gia chủ, kích hoạt những yếu tố phong thủy còn thiếu trong mỗi 1 căn phòng. Ngoài ra, cọ cảnh cũng có khả năng loại bỏ những hạt bụi nguy hiểm từ thảm trải sàn nhà, tốt cho sức khỏe cả gia đình.

Theo các chuyên gia phong thủy, cây cọ cảnh còn mang tới nguồn năng lượng tích cực cho gia chủ, kích hoạt những yếu tố phong thủy còn thiếu trong mỗi 1 căn phòng. Ảnh minh họa: Internet

Cây lưỡi hổ

Tác dụng lọc sạch không khí, khó có loài cây nào vượt qua được lưỡi hổ, giúp bầu không khí nhà bạn trở nên trong lành, tránh xa khỏi các loại khói, bụi ô nhiễm. Ảnh minh họa: Internet

Với những người thích trồng cây cảnh để làm đẹp trong nhà nhưng lại không có nhiều thời gian chăm sóc thì cây lưỡi hổ chính là 1 lựa chọn thích hợp hàng đầu. Là cây ưa cạn, vài ngày bạn hãy tưới nước cho nó 1 lần, và vài tháng mới cần loại bỏ 1 đến 2 chiếc lá úa vàng của nó mà thôi.

Nói về tác dụng lọc sạch không khí, khó có loài cây nào vượt qua được lưỡi hổ, giúp bầu không khí nhà bạn trở nên trong lành, tránh xa khỏi các loại khói, bụi ô nhiễm. Đặc biệt, theo các chuyên gia phong thủy, nó còn có tác dụng như 1 lá chắn, ẩn chứa trong mình năng lượng bảo vệ tốt cho các thành viên trong gia đình khỏi nguồn năng lượng xấu.

Cây thanh hương

Nó có thể hấp thụ formaldehyde và khói thuốc, có lợi cho sức khỏe của con người. Ảnh minh họa: Internet

Cây thanh hương có lá bóng nhẵn và mang mùi hương rất đặc biệt. Loài cây này có giá trị kinh tế khi thân có thể tạo dáng làm bonsai hoặc đơn giản là cắt tỉa tạo thế rất độc đáo. Ngoài ra, phần gỗ của cây được dùng làm thuốc chữa bệnh, lá và thân cây có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, làm đẹp da.

Đặc biệt, nó có thể hấp thụ formaldehyde và khói thuốc, có lợi cho sức khỏe của con người. Đặt một chậu thanh hương trong phòng khách hay phòng làm việc là ý tưởng hay ho cho căn phòng của bạn trong lành hơn.

Khi trồng cây thanh hương trong nhà cần lưu ý nên cho cây ra ánh sáng khoảng 6 tiếng mỗi ngày, đảm bảo môi trường ẩm cho cây và chỉ tưới nước không cần bón phân để cây sinh trưởng tốt.