3 vật dụng và cách đặt gương phòng ngủ đúng cách tránh vợ chồng lục đục

Nhà đẹp 10/08/2022 09:56

Học cách bày trí phòng và các vật dụng tuyệt đối không nên đặt trong phòng ngủ, hạn chế vợ chồng xảy ra mâu thuẫn

Bể cá cảnh

3 vật dụng và cách đặt gương phòng ngủ đúng cách tránh vợ chồng lục đục - Ảnh 1

Theo phong thủy, bể cá có nước mà nước luôn chuyển động nên không phù hợp với những nơi cần tĩnh như phòng ngủ.

Ảnh minh họa: Internet

 

Đặt bể cá cảnh không chỉ là cách làm cho căn phòng thêm sinh động mà còn giúp kích thích phong thủy, mang tài lộc đến cho gia chủ. Tuy nhiên, không phải vị trí nào cũng thích hợp để đặt bế cả cảnh. Một trong những khư vực cấm kỵ đặt bể cá chính là phòng ngủ.

Theo phong thủy, bể cá có nước mà nước luôn chuyển động nên không phù hợp với những nơi cần tĩnh như phòng ngủ.

Đặc biệt, bể cá đặt đầu giường sẽ ảnh hưởng xấu đến tìa vận của gia chủ. Bể cá đặt ở cuối giường sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của gia chủ.

Dao kiếm

Theo phong thủy, dao kiếm là vật có tính sát khí. Xét theo góc độ âm dương, phòng ngủ thuộc âm, đặt những vật có sát khí nặng như dao kiếm trong phòng ngủ sẽ gây ảnh hưởng cực xấu tới vận khí, sức khỏe tinh thần của các thành viên trong nhà.

Xà ngang ngay trên giường ngủ

3 vật dụng và cách đặt gương phòng ngủ đúng cách tránh vợ chồng lục đục - Ảnh 2

Theo phong thủy, hiện tượng này có thể gây ra chứng đau đầu, thiếu ngủ, mất ngủ. Đặc biệt vợ chồng khi nằm dưới xà ngang sẽ khiến tình cảm rạn nứt.

Ảnh minh họa: Internet

 Nếu xà ngang ngay trên giường ngủ sẽ khiến bạn luôn có cảm giác bị áp lực đè nặng. Theo phong thủy, hiện tượng này có thể gây ra chứng đau đầu, thiếu ngủ, mất ngủ. Đặc biệt vợ chồng khi nằm dưới xà ngang sẽ khiến tình cảm rạn nứt.

Gương đối diện giường ngủ

3 vật dụng và cách đặt gương phòng ngủ đúng cách tránh vợ chồng lục đục - Ảnh 3

Gương chiếu vào giường ngủ cũng được cho là làm ảnh hưởng xấu tới hạnh phúc của vợ chồng, tạo cơ hội cho kẻ thứ 3 xen vào

Ảnh minh họa: Internet

 Theo phong thủy, gương có tác dụng phản xạ tốt. Tuy nhiên, không được kê gương ở đối diện với giường. Gương đặt đối diện giường ngủ sẽ khiến bạn rơi vào trạng thái mê man, ngủ không sâu giấc, dễ bị bóng đè, giật mình...

Ngoài ra, gương chiếu vào giường ngủ cũng được cho là làm ảnh hưởng xấu tới hạnh phúc của vợ chồng, tạo cơ hội cho kẻ thứ 3 xen vào. Nếu muốn lắp gương trong phòng ngủ nên để ở hai bên đầu giường. 

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