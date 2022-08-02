Bồn cầu thông minh Enic có những tính năng đột phá nào?

Bồn cầu thông minh Enic được nghiên cứu và phát triển dựa trên sứ mệnh nâng tầm cuộc sống của các gia đình Việt Nam. Sở hữu nhiều tính năng hiện đại, mẫu bồn cầu đẹp và độc đáo này của Enic hứa hẹn sẽ mang đến trải nghiệm vệ sinh một cách tuyệt vời cho tất cả các thành viên trong gia đình.

Enic là tập đoàn đa ngành chuyên sản xuất các sản phẩm công nghệ thông minh đến từ Singapore. Hãng Enic tập trung đầu tư phát triển các sản phẩm thiết bị vệ sinh phòng tắm đơn cử là bồn cầu thông minh với các tính năng ưu việt phục vụ nhu cầu của người dùng trong cuộc sống hiện đại ngày nay.

Hiện nay, Enic cũng đang sở hữu và phát triển thương hiệu Uwant tại 11 quốc gia ở khu vực Đông Nam Á, cũng như hợp tác với các tập đoàn lớn trên thế giới để chuyển giao công nghệ và phân phối đa dạng các mặt hàng chất lượng cao đến tay người tiêu dùng tại thị trường Đông Nam Á.

Enic cũng đầu tư xây dựng nhà máy rộng hơn 5000m2 để trực tiếp sản xuất và kiểm định chất lượng từng sản phẩm. Từ đó nâng cao tiêu chuẩn chất lượng mỗi sản phẩm trước khi đưa ra thị trường.

2. Các Tính Năng Nổi Bật Của Bồn Cầu Thông Minh Enic

Bồn cầu thông minh ngày nay đã không còn là thiết bị vệ sinh nhà tắm xa lạ với người dùng. Ngày càng có nhiều sản phẩm bồn cầu thông minh ra đời đáp ứng nhu cầu về một cuộc sống tiện nghi, hiện đại. Cùng tham khảo những tính năng nổi bật dưới đây của mẫu bồn cầu thông minh Enic!

Công nghệ điều khiển bằng giọng nói AI thông minh

Đầu tiên khi nói đến mẫu bồn cầu thông minh Enic chắc hẳn sẽ có nhiều người quan tâm đến tính năng điều khiển bằng giọng nói AI thông minh. Enic đã nghiên cứu và phát triển chức năng ưu việt này giúp người dùng thoải mái sử dụng các hoạt động như xả nước, mở nắp, đóng nắp… mà không cần dùng đến tay. Việc này giúp giảm thiểu tối đa việc vi khuẩn lây lan gây nên các vấn đề về sức khoẻ.

Đặc biệt, công nghệ AI thông minh còn giúp chuyển hoá và điều khiển các lệnh thông qua tương tác bằng ngôn ngữ.

Tính năng điều khiển bằng giọng nói trên bồn vệ sinh thông minh

Các mẫu bồn cầu thông minh Enic: https://enic.vn/bon-cau-thong-minh/

Chế độ xả nước tự động

Một điểm nổi bật chỉ có trên chiếc bồn cầu thông minh mà mẫu bồn cầu truyền thống không làm được đó chính là chế độ tự xả nước. Enic cho tích hợp chế độ tự xả nước kép với 2 chế độ khác nhau: xả ước bằng cảm biến ngồi tức tự động xả nước sau khi đi vệ sinh và cách thứ 2 là xả nước bằng cảm biến chân, bạn chỉ cần dùng chân chạm vào bên hông bồn cầu. Chế độ độc đáo này phù hợp cho nam nữ sử dụng một cách tiện lợi nhất.

Hệ thống vòi rửa 3 chế độ phù hợp cho mọi làn da

Bồn cầu thông minh Enic có hệ thống vòi rửa sạch thân thiện với làn da và đặc biệt là điều khiển được áp lực nước rửa tiện lơi. Không chỉ thế với 4 mức điều chỉnh nhiệt độ nước phù hợp cho trẻ em, phụ nữ mang thai, người lớn tuổi… Bạn có thể thoải mái chọn chế độ rửa như rửa đại tiện, tiểu nữ hoặc rửa massage.

Nâng tầm trải nghiệm vệ sinh sạch sẽ

Bồn cầu có sưởi ấm và sấy khô

Không chỉ có thể thoải mái điều chỉnh các chế độ xả nước, bạn hoàn toàn có thể thoải mái khi ngồi trên bồn cầu vào mùa đông nhờ vào chế độ sưởi ấm theo nhiệt độ mong muốn. Bạn sẽ không còn phải lo lắng khi đi vệ sinh trong các ngày mùa đông lạnh giá. Ngoài ra, tính năng sấy khô trên chiếc bồn cầu đẹp này còn giúp người dùng cảm thấy luôn khô thoáng và thoải mái bất ngờ.

Remote điều khiển từ xa

Ngoài những tính năng cảm ứng tự động hay ho, Enic còn cho phát triển bồn cầu thông minh với remote điều khiển từ xa dễ dàng sử dụng. Cả người già lẫn trẻ em đều có thể thoải mái sử dụng với các nút bấm tiện lợi.

Đóng mở nắp bồn cầu cảm ứng tự động

Nếu người dùng gặp phải những bất tiện trong quá trình sử dụng bồn cầu truyền thống thì nay tất cả những vấn đề đã được giải quyết trên mẫu bồn cầu thông minh Enic. Bạn không cần phải chạm vào nắp bồn cầu để mở mà giờ đây chỉ cần chạm chân vào nút cảm ứng bên hông. Bồn cầu thông minh Enic còn có thể cảm ứng mở nắp cầu tự động khi có người đến gần. Đây chính là một trong những công năng tiện lợi nhất của mẫu bồn vệ sinh hiện đại.

Tính năng hiện đại trên mẫu bồn cầu thông minh Enic

Chống nước - chống thấm - chống cháy nổ

Một điều mà bất kỳ khách hàng nào cũng lo lắng khi sử dụng các thiết bị thông minh đó chính là nguồn điện. Khi sản xuất và cho ra đời bồn cầu thông minh, Enic đã cho nghiên cứu kỹ lưỡng để đảm bảo khả năng chống rò rỉ điện và chống cháy nổ hiệu quả của chúng. Điều này giúp khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng các vật dụng bồn vệ sinh của Enic.

Khi mua hàng chính hãng tại Enic, khách hàng sẽ nhận được chính sách bảo hành lên đến 5 năm, chế độ 1 đổi 1 trong vòng 100 ngày khi có lỗi từ phía nhà sản xuất.