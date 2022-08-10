Nắm rõ 4 quy tắc để tránh kinh động gia tiên khi dọn dẹp bàn thờ

Nhà đẹp 10/08/2022 09:53

Vào cuối năm mọi người thường dọn dẹp nhà cửa và bàn thờ cúng nhưng hãy nhớ chú ý 4 điều này để tài lộc không thất thoát nhé

Ngày dọn dẹp khu vực bàn thờ

Nắm rõ 4 quy tắc để tránh kinh động gia tiên khi dọn dẹp bàn thờ - Ảnh 1

Gia chủ không nên dọn dẹp bàn thờ vào ngày đầu tháng để tránh tán lộc.

Ảnh minh họa: Internet

Bàn thờ là khu vực linh thiêng nhất trong nhà, nếu không dọn dẹp cẩn thận bạn sẽ vô tình kinh động đến ông bà, tổ tiên, làm mất tiền tài và sức khoẻ của gia đình. Gia chủ không nên dọn dẹp bàn thờ vào ngày đầu tháng để tránh tán lộc. Đồng thời khi lau chùi phải dùng giẻ sạch chuyên dụng, nên dùng nước ấm, trách nước lạnh. Bởi những việc này sẽ làm ảnh hưởng đến tính trang nghiêm, phạm đến Bạch Hổ và đem lại vận xui cho gia chủ.

Không mặc đồ nghiêm chỉnh

Nắm rõ 4 quy tắc để tránh kinh động gia tiên khi dọn dẹp bàn thờ - Ảnh 2

Chúng ta tuyệt đối không được ăn mặc luộm thuộm, quần đùi hay áo ba lỗ

Ảnh minh họa: Internet

Khi lau dọn bàn thờ, chúng ta tuyệt đối không được ăn mặc luộm thuộm, quần đùi hay áo ba lỗ vì như vậy thể hiện sự thiếu tôn trọng với thần linh, tổ tiên. Người lau dọn bàn thờ cần phải ăn mặc nghiêm chỉnh, quần áo dài, không lòe loẹt.

Tự ý xê dịch bát hương

Trong khi dọn dẹp bàn thờ, bạn cần phải hết sức cẩn trọng, tránh làm bát hương xê dịch vì điều này được xem là kinh động đến thần linh, tổ tiên. Khi rút chân hương nên làm nhẹ nhàng, lau nhẹ bát hương, không nhấc bát hương lên. Không rút hết toàn bộ chân hương trong bát mà nên để lại một số lượng chân hương nhất định (số lẻ). Ngoài ra, không nên thay tro trong bát hương bằng cát.

Không làm đổ vỡ vật dụng trên bàn thờ

Những đồ thờ cúng được đặt trên bàn thờ luôn được coi là rất linh thiêng. Đồ thờ cúng thể hiện sự trang nghiêm, thành kính của con cháu đối với gia tiên, chính vì thế, khi lau dọn bàn thờ cần đặc biệt cẩn thận để không làm đổ vỡ những vật dụng trên bàn thờ.

Sự đổ vỡ bình thường đã không được coi là tốt lành nên đồ thờ cúng bị đổ vỡ thì càng gây ra nỗi bất an, lo sợ những điều xui rủi có thể ập đến trong năm mới.

Làm ăn mãi không thăng tiếng vì mắc phải 3 lỗi bối trí nhà cửa nhiều người mắc phải

Làm ăn mãi không thăng tiếng vì mắc phải 3 lỗi bối trí nhà cửa nhiều người mắc phải

Biết ngay 3 điều này trong việc trang trí nhà để tránh xui xẻo, công việc tài lộc thuận lợi hơn

Xem thêm
Từ khóa:   dọn dẹp nhà cửa Phong Thuỷ Dọn nhà

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 1 giờ 37 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 2 giờ 37 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 3 giờ 37 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 4 giờ 37 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 52 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 5 giờ 7 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 5 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng