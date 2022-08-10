Nắm rõ 4 quy tắc để tránh kinh động gia tiên khi dọn dẹp bàn thờ

Vào cuối năm mọi người thường dọn dẹp nhà cửa và bàn thờ cúng nhưng hãy nhớ chú ý 4 điều này để tài lộc không thất thoát nhé

Ngày dọn dẹp khu vực bàn thờ

Gia chủ không nên dọn dẹp bàn thờ vào ngày đầu tháng để tránh tán lộc. Ảnh minh họa: Internet

Bàn thờ là khu vực linh thiêng nhất trong nhà, nếu không dọn dẹp cẩn thận bạn sẽ vô tình kinh động đến ông bà, tổ tiên, làm mất tiền tài và sức khoẻ của gia đình. Gia chủ không nên dọn dẹp bàn thờ vào ngày đầu tháng để tránh tán lộc. Đồng thời khi lau chùi phải dùng giẻ sạch chuyên dụng, nên dùng nước ấm, trách nước lạnh. Bởi những việc này sẽ làm ảnh hưởng đến tính trang nghiêm, phạm đến Bạch Hổ và đem lại vận xui cho gia chủ.

Không mặc đồ nghiêm chỉnh

Chúng ta tuyệt đối không được ăn mặc luộm thuộm, quần đùi hay áo ba lỗ Ảnh minh họa: Internet

Khi lau dọn bàn thờ, chúng ta tuyệt đối không được ăn mặc luộm thuộm, quần đùi hay áo ba lỗ vì như vậy thể hiện sự thiếu tôn trọng với thần linh, tổ tiên. Người lau dọn bàn thờ cần phải ăn mặc nghiêm chỉnh, quần áo dài, không lòe loẹt.

Tự ý xê dịch bát hương

Trong khi dọn dẹp bàn thờ, bạn cần phải hết sức cẩn trọng, tránh làm bát hương xê dịch vì điều này được xem là kinh động đến thần linh, tổ tiên. Khi rút chân hương nên làm nhẹ nhàng, lau nhẹ bát hương, không nhấc bát hương lên. Không rút hết toàn bộ chân hương trong bát mà nên để lại một số lượng chân hương nhất định (số lẻ). Ngoài ra, không nên thay tro trong bát hương bằng cát.

Không làm đổ vỡ vật dụng trên bàn thờ

Những đồ thờ cúng được đặt trên bàn thờ luôn được coi là rất linh thiêng. Đồ thờ cúng thể hiện sự trang nghiêm, thành kính của con cháu đối với gia tiên, chính vì thế, khi lau dọn bàn thờ cần đặc biệt cẩn thận để không làm đổ vỡ những vật dụng trên bàn thờ.

Sự đổ vỡ bình thường đã không được coi là tốt lành nên đồ thờ cúng bị đổ vỡ thì càng gây ra nỗi bất an, lo sợ những điều xui rủi có thể ập đến trong năm mới.

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