Bỏ 7 thứ ngay ra khỏi nhà giúp gia đình thoát khỏi vận xui, tài lộc đi lên ầm ầm, gia chủ gặp may mắn không ngừng, vạn sự như ý

Nếu đặt gương ở đại sảnh, hành lang sẽ ảnh hưởng đến tài lộc, vượng khí của gia chủ, vì vậy có gương ở đây hãy cất đi! Nguồn năng lượng của gia đình sẽ bị chiếc gương đẩy ra ngoài, phân tán không tập trung. Sức khỏe chủ nhà cũng rất có thể bị ảnh hưởng.

Gia đình bạn sẽ gặp xui xẻo nếu đặt gương không đúng chỗ đó nha. Gương luôn là một vật dụng quan trọng trong nhà và không thể đặt một cách tùy tiện. Nếu nói nơi ảnh hưởng đến tài lộc nhất thì phải là sảnh vào.

Tốt nhất là không đặt dao kéo ở lối vào ngôi nhà mà bạn đang sống. Hiên nhà là cánh cửa đầu tiên của ngôi nhà, có vai trò quan trọng trong phong thủy của ngôi nhà.

Thay vào đó, bạn có thể treo những bức tranh phong cảnh, hoặc sơn tường họa tiết đơn giản sẽ tốt hơn. Những ai đang treo gương ở hành lang, sảnh ra vào thì nên cất đi nhé, càng sớm càng tốt. Ngoài ra, khi bạn đặt gương ở lối vào nhà sẽ khiến cho người thứ ba dễ chen vào hôn nhân của 2 người, vợ chồng thường xuyên cãi nhau.

Ảnh minh họa: Internet

Kéo là công cụ sắc bén. Nếu đặt cây kéo ở cửa ra vào, gia chủ sẽ dễ bị thất thoát tiền bạc và tài lộc. Nếu có một cây kéo ở cửa ra vào hoặc ở lối vào thì bạn nên nhanh chóng cất đi, các vật sắc nhọn không nên để ở đây!



Không chỉ kéo mà dao cũng vậy, ngoài việc gây nguy hiểm cho mọi người thì nó còn khiến gia chủ hay ốm đau, lao đao trong công việc, sức khỏe.



3. Hoa nhựa hoa giả ở cổng



Trong nhà nếu bạn đặt cây ở lối về nhà, tốt nhất bạn nên đặt những loại cây xanh, tràn đầy sức sống để đón tài, rước lộc vào trong nhà chứ đừng đặt hoa nhựa, hoa giả, hoa héo.



Theo phong thủy, nếu bạn đặt cây giả, hoa nhựa ở lối vào nhà là đồng nghĩa với việc rước họa vận xui vào nhà khiến gia chủ dễ hao tài tán lộc.

Đồng thời, hoa luôn tượng trưng cho người con gái trong nhà, nếu bạn đặt hoa giả khiến cho người phụ nữ trong nhà dễ bị đau ốm, mệt mỏi, đường sinh nở kém.





Ảnh minh họa: Internet

4. Bát vỡ

Theo danh sách những đồ vật không nên để ở trong nhà, nếu bát cơm của gia đình bị sứt mẻ, nứt vỡ, đó cũng có thể là dấu hiệu của sự đổ vỡ nếu không được vứt bỏ kịp thời.

Vì vậy, nếu là để sử dụng hàng ngày thì không nên dùng bát vỡ trừ khi bạn định sử dụng nó như một món đồ cổ trưng bày cho vui.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu vô tình làm bát, đĩa vỡ thì bạn đừng vội hoảng loạn, hãy gom lại và bỏ vào thùng rác hoặc đem chôn sâu trong vườn nhà, tuyệt đối không vứt ra sông suối, ao hồ vì rất nguy hiểm cho những người khác khi dẫm trúng.



Điềm báo làm vỡ bát theo dân gian ghi chép lại thường là điềm không tốt lành, có thể mối quan hệ trong gia đình đang diễn ra phức tạp có nguy cơ bị đỗ vỡ, tiền tài mất mát, có kẻ thù đang cố gắng muốn chọc phá con đường làm ăn của bạn.





5. Tượng Phật không rõ nguồn gốc

Việc sắp đặt các tượng Phật rất đặc biệt, không thể thỉnh tượng Phật không rõ nguồn gốc về để trong nhà. Bản thân Phật tổ đã có linh khí, khi mang vào phải thành tâm thờ cúng, nếu không sẽ dẫn đến tai họa cho thượng giới.

Vì vậy, không nên thỉnh tượng Phật không rõ nguồn gốc về nhà vì sẽ chỉ làm tăng thêm phiền phức và nỗi sợ cho những người yếu bóng vía.

Nên thờ tượng Phật nào trong nhà không phải là chuyện đơn giản. Gia chủ có tâm hướng Phật, muốn thờ Phật nên mới mua tượng Phật về để thờ tại gia và nhờ sư thầy ở chùa có uy tín chỉ bảo.

Nơi đặt tượng Phật cần chọn chỗ tôn nghiêm nhất trong nhà, rồi với tình cảm thành kính nhất và chọn một thời điểm thích đáng nhất để đặt tượng thờ Phật là được.





6. Bàn, ghế gãy

Những thứ được coi là hỏng hóc trong nhà có thể dễ dàng làm ảnh hưởng đến tài vận của gia chủ, điển hình là bàn ghế bị gãy.

Sau khi bàn ghế bị hỏng, bản thân nó trở nên u ám, ảnh hưởng đến tài vận của gia chủ, làm mất đi sự may mắn về tiền bạc, không có lợi cho việc hút tiền hút tài, cản trở sự phát triển của gia đình.

Ảnh minh họa: Internet

Điều này đặc biệt đúng trong môi trường văn phòng, vì sự phát triển kinh tế không ngừng thay đổi, chúng ta phải nỗ lực để tiến lên theo từng thời điểm nên việc hỗ trợ của phong thủy cũng vô cùng quan trọng.



Nhà nào có bàn ghế hỏng hóc thì nên đi sửa lại hoặc bán đi, để ở nơi gọn gàng khuất mắt chứ đừng cố gắng sử dụng, vừa bất tiện vừa ảnh hưởng đến vận số của gia đình.

7. Nồi bị vỡ

Nồi đại diện cho thực thần của gia đình, nó chỉ tập trung vào may mắn giàu có. Người ta nói rằng nếu nó bị hư hỏng, tiền sẽ bị rò rỉ ra ngoài, vì vậy nếu bạn có một cái nồi bị hỏng ở nhà, bạn phải vứt nó đi ngay lập tức.

Có một số người vì tiếc của vẫn giữ lại để dùng, nhưng đứng về góc độ phong thủy thì việc này sẽ gây tổn hại cho bạn, nó khiến bạn không thể thay đổi được vận mệnh của mình, thần tài cũng không tìm đến bạn.

Nếu nồi điện hỏng thì bỏ đi hoặc đi sửa cho nó lành lại, bất đắc dĩ thì nên dùng nồi khác trong nhà để thay thế khi chưa mua được cái mới chứ đừng để vậy rồi sử dụng tiếp.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm