Bài trí phong thủy bàn học cho trẻ: xem ngay để biết cách cho trẻ học hành tấn tới, tiến bộ, may mắn không ngừng ập đến

Nhà đẹp 23/08/2022 07:22

Bài trí phong thủy bàn học cho trẻ cũng là một trong những món quà vô cùng ý nghĩa mà cha mẹ có thể dành tặng con cái để chúng học hành tấn tới.

Con bạn có thể học ở bất kỳ nơi đâu như trên bàn ăn, ngoài phòng khách… nhưng để việc học hành thi cử của bé được thuận lợi, đạt thành tích cao trong học tập, bé cần có một góc học tập hợp về phong thủy với bàn ghế và đèn học phù hợp.

 

Dưới đây là một số lời khuyên về phong thủy bàn học cho trẻ để các bậc phụ huynh tham khảo và áp dụng vào đời sống thường nhật, để việc học của con cái trong nhà được thuận lợi, thành tài.

Không gian và màu sắc nơi bài trí phong thủy bàn học cho trẻ

Không gian

 

Theo nguyên lý tụ khí (tích tụ vận khí tốt) trong phong thủy học, một phòng học có diện tích vừa phải sẽ dễ tụ khí hơn, mang lại nhiều may mắn và thuận lợi trong con đường sự nghiệp cho người học.


 

Bài trí phong thủy bàn học cho trẻ: xem ngay để biết cách cho trẻ học hành tấn tới, tiến bộ, may mắn không ngừng ập đến - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Màu sắc

 

Phòng học cần tĩnh, vì vậy, gam màu nhạt là thích hợp nhất, và màu xanh lục là lựa chọn hàng đầu giúp tăng cường vận Văn Xương (Mộc).

 

Giải thích theo khoa học thì màu xanh lục là màu có thể bảo vệ thị lực, giảm nhức mỏi cho đôi mắt, đây là màu gợi cảm giác có sức sống, tăng trưởng sinh sôi, phấn chấn tinh thần, mong cầu kiến thức. Màu này sễ trợ giúp bé rất tốt để nâng cao công suất học tập.

 

Ngoài ra, các gam màu nhạt cũng phù hợp với phong thủy bàn học cho trẻ. Đó có thể là xanh lam hoặc màu trắng sữa, vàng nhạt.

 

Những sắc màu thuộc hành Hỏa nên tránh, bởi màu đỏ của hành hỏa sẽ làm ức chế, có thể khiến con bạn bị mất tập trung, ảnh hưởng không tốt đến tâm lý khi sử dụng căn phòng. Màu lục hoặc màu trắng, vàng nhạt sẽ tốt hơn bởi nó kích thích sự sáng tạo và ham học hỏi.

 

Bài trí phong thủy bàn học cho trẻ: xem ngay để biết cách cho trẻ học hành tấn tới, tiến bộ, may mắn không ngừng ập đến - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cách bài trí bàn học chuẩn theo phong thủy

Bài trí hướng bàn học

Bất kể đặt bàn học hay bàn làm việc, cũng đều phải có thế núi để tựa vào, như vậy trong học tập sẽ thuận lợi, học cao kết quả tốt, trong công việc sẽ thăng tiến nhanh.

 

Theo phong thủy, khi bài trí bàn học phong thủy cho trẻ, tốt nhất nên đối diện hướng Đông Bắc, hướng của sự khôn ngoan và học tập.

 

Không bố trí bàn học giữa cửa ra vào và cửa sổ hoặc quay lưng ra hai vị trí này vì điều đó sẽ gây tâm lý bất an cho trẻ. Ghế phải có tựa để tạo sự vững chãi, chắc chắn. Tránh để xà nhà, đèn chùm hay điều hòa chiếu thẳng vào vị trí trẻ ngồi học, điều này sẽ khiến trẻ mất tập trung khi học bài.

 

Nếu góc học tập chỉ có thể bố trí ở một góc phòng thì khắc phục bằng cách treo một chiếc chuông gió để hấp thụ sinh khí của trời đất, xua đi âm khí. Nên trưng bày một số vật khí phong thủy trên bàn học để thúc đẩy ý chí và tinh thần học hỏi của trẻ.

 

Bài trí phong thủy bàn học cho trẻ: xem ngay để biết cách cho trẻ học hành tấn tới, tiến bộ, may mắn không ngừng ập đến - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

 

 

Trang trí xung quanh bàn học

- Treo những bức tranh nghệ thuật ngộ nghĩnh để con bạn luôn cảm thấy vui vẻ. Những bức tranh màu sắc buồn, trừu tượng sẽ ảnh hưởng không tốt. Khung tranh nên mang yếu tố hành kim làm bằng kim loại, màu trắng bạc, hoặc xám.

 

- Bày sách và kệ sách một cách khoa học, cố gắng bài trí sách vở gọn gàng để kích thích tinh thần học hỏi. 

 

- Đặt bản đồ thế giới hoặc quả địa cầu ở hướng Bắc, Đông Bắc hoặc phía Tây căn phòng, sẽ kích thích tư duy để con bạn nhìn cuộc sống rộng mở hơn.

 

- Nếu phòng nhỏ, bạn nên thiết kế bàn học đơn giản, kèm với giường tầng để con bạn có thể học, chơi, thoải mái cùng một không gian đó.

 

- Nếu bạn không dùng giường và bạn học kết hợp (một thiết kế tiện dụng tiết kiệm không gian) thì bạn nên dùng bàn học, giường có nhiều ngăn kéo để tránh bừa bộn.

 

- Đồ điện tử không nên bày nhiều bởi nó ảnh hưởng tới sự yên tĩnh, tập trung. Hơn nữa bức xạ từ đồ điện tử gây đau đầu, tổn hại đến tinh thần.

 

- Treo nhiều ảnh nhà khoa học để con bạn chịu ảnh hưởng về tư duy.

 

- Cố gắng bài trí sách vở gọn gàng nhất có thể, bởi vì nếu bừa bộn sẽ khiến nộ khí phát tiết, nóng giận sẽ ảnh hưởng tới tinh thần học tập.

 

- Trồng cây xanh trong phòng sẽ mang đến không khí trong lành, nhưng tránh trồng những loại cây như cây mây, cây song vì nó luôn có cảm giác ẩm ướt, không tốt cho con bạn học tập. Những loại cây có lá to, có gai hoặc cây trúc lại rất tốt để bài trí.

 

Bài trí phong thủy bàn học cho trẻ: xem ngay để biết cách cho trẻ học hành tấn tới, tiến bộ, may mắn không ngừng ập đến - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

 * Thông tin chỉ mang tính kham khảo

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