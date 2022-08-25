Nhà nào đang có "3 nhiều – 1 ít" thì tài lộc khó suôn sẻ, làm mãi không phất, gia chủ cứ lận đận, gặp tiểu nhân quấy phá không ngừng

Nhưng “đa môn tắc đa khẩu”, nên trong nhà có quá nhiều cửa phụ là điều kiêng kỵ. Nhà có quá nhiều cửa ắt sẽ có nhiều miệng hút khí cả tốt lẫn xấu, từ đó gây rối loạn trường khí, gây ảnh hưởng xấu tới công việc, tài lộc của các thành viên trong gia đình.

Ngôi nhà nào cũng có nhiều cửa gồm cửa trước, cửa sau, cửa bên, cửa sổ…tùy theo hình thế đất đai và tính chất sử dụng. Tuy nhiên, trong phong thủy có phân biệt rạch ròi giữa cửa chính và cửa phụ. Mỗi gia đình chỉ nên có một cửa chính mở ra phía trước nhà, còn lại đều là cửa phụ.

Với các ngôi nhà đã lỡ mở nhiều người, gia chủ có thể điều chỉnh bằng cách đặt vật trang trí hay chậu cảnh tại vị trí đó để ngăn bớt và phân tán cường độ dòng khí dẫn vào nhà. Nếu không, bạn có thể dùng loại cửa kính có dán mờ một phần hoặc đóng hẳn cửa nếu không thường xuyên sử dụng.

Ngoài ra, mở nhiều cửa thì người đi ra đi vào khá phức tạp, khó kiểm soát an ninh. Thế nhưng, nếu nhà có nhiều cửa đi và chỉ có một cổng chung thì vẫn tốt. Lúc này gia chủ chỉ cần bố trí cửa và cổng theo nguyên tắc hình phễu, có nghĩa là trước rộng sau hẹp để thu hút nguồn khí vào nhà.

Ảnh minh họa: Internet

2. Tích trữ quá nhiều nước

Người xưa có câu “nhất thủy nhì hỏa”, cho thấy tầm quan trọng của nước trong cuộc sống của con người. Trong phong thủy, nước tượng trưng cho của cải, tài lộc.

Chính vì vậy, nhiều người tin rằng trong nhà càng có nhiều nước thì của cải càng thịnh vượng, một khi trong nhà hết nước cũng đồng nghĩa với việc tài lộc sẽ ngừng.

Do đó, nhiều người sẽ đặt nhiều bể nước, lắp nhiều vòi nước và thậm chí là tích trữ nước trong các chai lớn để khắp ngõ ngách trong nhà. Thế nhưng, đây là một quan niệm sai lầm.

Theo quan niệm phong thủy, tích trữ quá nhiều nước sẽ khiến tiền tài ứ đọng, không được sinh sổi, nảy nở.

Bên cạnh đó, nếu nhiều vòi nước nhưng vòi nước lại bị rò rỉ thì gia chủ sẽ thường xuyên bị hao tài tốn của, thất thoát tiền bạc.

Ảnh minh họa: Internet

3. Nhiều gương

Gương là đồ dùng cần thiết cho mỗi gia đình, đặc biệt là đối với phụ nữ.

Trong phong thủy, gương còn mang tác dụng tán khí, chuyển hóa năng lượng xấu và đem lại vận may, tài lộc cho gia đình.

Tuy nhiên không nên vì thế mà treo quá nhiều gương trong nhà.

Theo các chuyên gia phong thủy, quá nhiều gương trong nhà sẽ tạo ra nhiều ánh sáng phản xạ, có thể tiêu tán đi những khí tốt. Ngoài ra, trong nhà treo gương quá lớn sẽ dễ gây tà, vợ chồng thường xuyên soi gương dễ hao tán tài sản, hôn nhân lục đục.

Ảnh minh họa: Internet

1 thứ ít

Ánh sáng ít

Ánh sáng là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu về phong thủy nhà ở. Một ngôi nhà có ánh sáng chan hòa, các phòng đều tràn đầy ánh sáng, thoáng mát là dấu hiệu tốt. Điều này không chỉ giúp con người cảm thấy dễ chịu, thoải mái, có lợi cho sức khỏe mà còn có tác dụng cân bằng âm dương.

Ngược lại, nếu ngôi nhà quá kín, âm u và tăm tối, ban ngày cũng không thấy ánh sáng mặt trời thì âm khí sẽ thịnh, dương khí yếu. Người sống trong nhà dễ ốm đau, tinh thần kém sắc, sự nghiệp cũng bị ảnh hưởng, tài lộc khó vào được.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm