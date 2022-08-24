Phong thủy nhà vệ sinh: 10 điều tối kỵ gia chủ cần tránh ngay để gia đình yên ấm, tài lộc hanh thông, sự nghiệp an ổn không gặp bất trắc

Nhà đẹp 24/08/2022 13:16

Trong khi xây nhà vệ sinh có rất nhiều điều kiêng kị mà bạn cần phải biết để tránh phạm phải phong thủy, dẫn đến gặp phải những điều không may mắn. Dưới đây là danh sách 10 điều về phong thủy nhà vệ sinh bạn nên tránh.

1. Không đặt nhà vệ sinh ở trung tâm nhà

Khí ẩm hôi từ nhà vệ sinh có thể phát tán khắp ngôi nhà, gây ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe các thành viên trong gia đình.

Phong thủy nhà vệ sinh: 10 điều tối kỵ gia chủ cần tránh ngay để gia đình yên ấm, tài lộc hanh thông, sự nghiệp an ổn không gặp bất trắc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

2. Không để nhà vệ sinh liền với nhà bếp

Nniều gia đình hiện nay thường đặt toilet liền luôn với phòng ăn để tối đa không gian diện tích. Nhưng trong phong thuỷ học, nếu nhà tắm (Thuỷ Kim) liền với nhà bếp (tập trung năng lượng của Thuỷ) sẽ gây hiện tượng xung đột từ trường. Hiện tượng này được gọi là “thuỷ hoả kề nhau”, ảnh hưởng tới “năng lượng” của toàn bộ ngôi nhà.

3. Không bố trí phòng vệ sinh lên trên đầu bếp hoặc phòng ngủ

Vì đưa Hỏa vào khu có Thủy sẽ xung khắc về ngũ hành. Đối với phòng ngủ cần đặt ở vị trí tọa cát nên không đặt trùng phương vị với nhà vệ sinh.

Phong thủy nhà vệ sinh: 10 điều tối kỵ gia chủ cần tránh ngay để gia đình yên ấm, tài lộc hanh thông, sự nghiệp an ổn không gặp bất trắc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

4. Không để cửa nhà tắm đối diện với bếp

Bởi bếp là nơi đun nấu chế biến thức ăn, nhà vệ sinh là nơi có nhiều vi khuẩn. Cửa nhà bếp và nhà vệ sinh đối diện nhau sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và trong an toàn thực phẩm. Theo phong thủy nhà vệ sinh và bếp, bếp tượng trưng cho hành Hỏa, nhà vệ sinh là hành Thủy, tạo nên thế Thủy Hỏa tương khắc sẽ rất bất lợi cho gia vận.

5. Cửa toilet kỵ đối diện cầu thang đi xuống

Cách thiết kế này có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe và vận thế của mọi người trong nhà, do khí hôi của nhà tắm sẽ trút xuống, chảy khắp nơi trong dương trạch.

Phong thủy nhà vệ sinh: 10 điều tối kỵ gia chủ cần tránh ngay để gia đình yên ấm, tài lộc hanh thông, sự nghiệp an ổn không gặp bất trắc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

6. Không tu sửa phòng tắm thành phòng ngủ

Theo gia tướng học, phòng tắm là nơi khí lợi không nhiều, không sạch sẽ, nên việc sửa chữa nhà tắm thành phòng ngủ sẽ không đem lại may mắn, ngược lại còn có khả năng gây hao tổn sinh lực của gia chủ.

7. Phòng tắm nhỏ kỵ đặt bồn tắm to

Có thể gây chật chội cho phòng tắm, đồng thời khiến vợ chồng bất hòa, cãi vã. Nên cân đối kích thước của bồn tắm với diện tích của không gian nhà tắm để mang lại sự cân xứng.

Phong thủy nhà vệ sinh: 10 điều tối kỵ gia chủ cần tránh ngay để gia đình yên ấm, tài lộc hanh thông, sự nghiệp an ổn không gặp bất trắc - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

8. Bồn tắm kỵ đặt ở giữa phòng tắm

Nên đặt bồn tắm tựa vào tường chứ không nên đặt chính giữa nhà tắm để không làm phá vỡ tổng quan và sự hài hòa của nhà tắm. Bạn nên đặt bồn tắm tại  một góc vừa tiết kiệm diện tích mà phù hợp với mọi không gian.

9. Gương trong nhà tắm kỵ soi vào thiết bị nhà vệ sinh

Tuyệt đối không lắp gương soi đối diện với các thiết bị vệ sinh để tránh gây ảnh hưởng tâm lý không tốt, âm khí.

Phong thủy nhà vệ sinh: 10 điều tối kỵ gia chủ cần tránh ngay để gia đình yên ấm, tài lộc hanh thông, sự nghiệp an ổn không gặp bất trắc - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

10. Sau khi cố định bồn cầu, không thay đổi vị trí tùy tiện

Tránh động chạm tới khí bẩn, làm ảnh hưởng phong thủy. Vì vậy trước khi xây phòng vệ sinh, nên suy nghĩ thật kỹ vị trí, hạn chế được việc thay đổi thường xuyên hướng đặt bồn cầu.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Có những món đồ nếu bạn đặt sai vị trí hoặc vì lý do nào đó mà cứ giữ lại không chịu vứt bỏ thì theo phong thủy nó sẽ khiến gia đình lụi bại.

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