5 điều KIÊNG KỊ cần tránh khi bố trí phòng khách để rước LỘC vào nhà, vạn sự hanh thông, gia chủ gặp may mắn không ngừng, tiểu nhân chẳng dám tới quấy phá

Nhà đẹp 26/08/2022 15:05

Phòng khách là không gian chính trong mỗi gia đình trong mỗi gia đình, đây không chỉ là nơi sinh hoạt chung mà là nơi tiếp khách của gia chủ. Một số người tin rằng, phong thủy phòng khách có vai trò quan trọng thu hút tài lộc. Dưới đây là 5 điều nhất định phải “nằm lòng”.

Vai trò của phong thủy phòng khách

Phòng khách là không gian đại diện cho căn nhà của mỗi gia đình, được coi là vị trí thu hút tài lộc, tiền tài. Sắp xếp phòng khách theo đúng phong thủy, không chỉ giúp căn phòng đảm bảo về mặt thẩm mỹ, mà mang đến những điều tốt đẹp, thuận lợi, tránh vận đen đủi cho gia chủ.

vấn đề kiêng kỵ trong phong thủy phòng khách

Mỗi căn phòng đều có những thiết kế riêng, tuy nhiên cần đảm bảo một số nguyên tắc chung khi bố trí phòng khách.

Phòng khách không chỉ là không gian sinh hoạt chung của gia đình bạn. Nó còn được xem như là “thể diện” của gia chủ khi tiếp khách. Vì vậy việc bố trí không gian phòng khách luôn được gia chủ quan tâm đặc biệt.

Ngoài ra theo tâm linh, phong thủy cho phòng khách cũng rất được coi trọng. Nhiều người tin rằng việc bố trí phòng khách theo phong thủy phù hợp sẽ giúp gia chủ thu hút được may mắn, tài lộc.

1. Không chia phòng khách thành nhiều ngăn

Không gian phòng khách là để phục vụ chung cho sinh hoạt của tất cả các thành viên trong gia đình, nên đòi hỏi phải có rộng rãi, thoáng đãng.

Bạn không nên không dùng phòng khách làm phòng ngủ hoặc vì những mục đích khác mà ngăn nhỏ căn phòng. Điều này sẽ khiến cho gia chủ dễ bị cô đơn trong tư tưởng.

5 điều KIÊNG KỊ cần tránh khi bố trí phòng khách để rước LỘC vào nhà, vạn sự hanh thông, gia chủ gặp may mắn không ngừng, tiểu nhân chẳng dám tới quấy phá - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

2. Chỉ đặt 1 bộ sofa duy nhất

Dù diện tích phòng khách gia đình bạn có rộng hay hẹp thì cũng chỉ nên bày trí 1 bộ sofa hoàn chỉnh.

Về mặt phong thủy, đặt nhiều bộ sofa sẽ khiến gia đình bất hòa, mất đi sự gắn bó, đồng lòng. Về mặt thẩm mỹ, đặt hai bộ sofa cũng sẽ làm mất đi mỹ quan, khiến phòng khách trở nên lộn xộn hơn.

5 điều KIÊNG KỊ cần tránh khi bố trí phòng khách để rước LỘC vào nhà, vạn sự hanh thông, gia chủ gặp may mắn không ngừng, tiểu nhân chẳng dám tới quấy phá - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

3. Không được để vị trí tài lộc lộ thiên

Vị trí tài lộc của phòng khách chính là đường chéo từ cửa ra vào với các góc tường phòng khách. Không được để lộ tài vị ra ngoài, hoặc đi thẳng tới một không gian khác, sẽ khiến cho tài lộc của gia chủ bị hao mòn mất mát.

Nếu phòng khách gia đình bạn đang phạm phải điều này, hãy đặt chậu cây xanh hoặc tủ trưng bày để che lấp, hóa giải. Điều này khiến tài lộc không bị trôi đi mất, đồng thời làm tăng vượng khí cho gia chủ.

5 điều KIÊNG KỊ cần tránh khi bố trí phòng khách để rước LỘC vào nhà, vạn sự hanh thông, gia chủ gặp may mắn không ngừng, tiểu nhân chẳng dám tới quấy phá - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

4. Không để cửa chính thẳng hàng với cửa sau

Không để cửa chính và cửa sau thẳng một hàng, trực diện nhau sẽ khiến cho vượng khí, tài khí vừa đi vào cửa trước đã đi thẳng ra ngoài. Gia chủ sẽ khó tích lũy được tài lộc cho gia đình mình.

5 điều KIÊNG KỊ cần tránh khi bố trí phòng khách để rước LỘC vào nhà, vạn sự hanh thông, gia chủ gặp may mắn không ngừng, tiểu nhân chẳng dám tới quấy phá - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

 

5. Phòng khách phải có sàn nhà phẳng

Sàn nhà phòng khách luôn cần phải phẳng, tuyệt đối không gồ ghề để đảm bảo mang lại phong thủy phòng khách.

Việc sàn nhà gập ghềnh, mấp mô sẽ khiến vận thế gia chủ lên xuống thất thường, dễ gặp biến cố. Hơn nữa, cách thiết kế này cũng gây ra nhiều bất lợi trong sinh hoạt.

Ngoài ra, tránh việc để quá nhiều bậc thang hoặc tình trạng lồi lõm, cao thấp không bằng phẳng.

5 điều KIÊNG KỊ cần tránh khi bố trí phòng khách để rước LỘC vào nhà, vạn sự hanh thông, gia chủ gặp may mắn không ngừng, tiểu nhân chẳng dám tới quấy phá - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

 

Nhà nào đang có "3 nhiều – 1 ít" thì tài lộc khó suôn sẻ, làm mãi không phất, gia chủ cứ lận đận, gặp tiểu nhân quấy phá không ngừng

Nhà nào đang có "3 nhiều – 1 ít" thì tài lộc khó suôn sẻ, làm mãi không phất, gia chủ cứ lận đận, gặp tiểu nhân quấy phá không ngừng

Nhà có phong thủy xấu sẽ ảnh hưởng tới tài vận cũng như sức khỏe, công việc của các thành viên trong gia đình.

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