Làm mãi không giàu, xui rủi liên tiếp kéo đến, tiểu nhân quấy phá không ngừng, hóa giải bằng cách bỏ ngay 5 vật này ra khỏi nhà để PHÚC KHÍ lập tức quay trở lại

Nhà đẹp 01/09/2022 19:18

Phong thủy ứng dụng nhiều trong đời sống thường nhật. Có những kiêng kỵ phong thủy về đồ vật cũ trong nhà mà gia chủ cần ghi nhớ để không phạm phải kẻo gây hao tán tiền của, mãi mà không giàu lên được.

1. Để hoa khô héo, cây chết trong nhà

Về mặt phong thủy, hoa tươi, cây xanh tốt là biểu trưng của sức sống dồi dào, nguồn sinh khí thịnh vượng. Ngược lại, hoa khô héo, cây chết lại mang tà khí, xui khí, ảnh hưởng xấu tới phong thủy nhà ở.

Theo đó, người sống trong ngôi nhà sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp. Bởi chúng đại diện cho những nguồn năng lượng yếu và trì trệ, liên quan đến sự chết chóc, có thể gây hao tốn tiền của.

Thêm vào đó, mùi hương của hoa khô hay cây chết có mùi rất hắc rất khó chịu, nếu đặt trong phòng kín gió có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của mọi người trong gia đình.

Làm mãi không giàu, xui rủi liên tiếp kéo đến, tiểu nhân quấy phá không ngừng, hóa giải bằng cách bỏ ngay 5 vật này ra khỏi nhà để PHÚC KHÍ lập tức quay trở lại - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

2. Trữ thức ăn cũ hỏng trong tủ lạnh

Ngoài không khí, thức ăn chính là nguồn năng lượng sống của con người. Vì thế, những đồ ăn bị hỏng, ôi thiu sẽ đe dọa đến chính sức khỏe, thậm chí tính mạng mỗi thành viên trong gia đình.

Vậy nên, cần thường xuyên dọn dẹp tủ lạnh, loại bỏ những món đồ đã quá hạn, cũ, mốc… Việc làm này sẽ giúp không gian sống được sạch sẽ hơn. Đồng thời cần xác định vị trí đặt tủ lạnh hợp phong thủy để tránh bại vận.

Làm mãi không giàu, xui rủi liên tiếp kéo đến, tiểu nhân quấy phá không ngừng, hóa giải bằng cách bỏ ngay 5 vật này ra khỏi nhà để PHÚC KHÍ lập tức quay trở lại - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

3. Để đồng hồ chết trong nhà thời gian dài

Dễ gặp xui xẻo vì không biết treo đồng hồ đúng phong thủy. Một trong những kiêng kỵ phong thủy nhà ở chính là để đồng hồ chết trong nhà một thời gian dài.

Dân gian quan niệm, đồng hồ là tượng trưng cho thời gian của sự sống, nếu nó chết cũng hàm nghĩa mang lại sự mất mát, không may mắn.

Nếu không muốn vứt đồng hồ chết đi thì nên nhanh chóng đem đi sửa hoặc thay pin để khôi phục hoạt động cho đồ vật này.

Làm mãi không giàu, xui rủi liên tiếp kéo đến, tiểu nhân quấy phá không ngừng, hóa giải bằng cách bỏ ngay 5 vật này ra khỏi nhà để PHÚC KHÍ lập tức quay trở lại - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

4. Tiếc rẻ các loại thuốc, mỹ phẩm đã hết hạn sử dụng

Về góc độ phong thủy nhà ở, đồ vật cũ hỏng không nên tích trữ trong nhà, bao gồm cả các loại dược liệu và mỹ phẩm.

Giữ thuốc và mỹ phẩm quá hạn không chỉ gây những ảnh hưởng không tốt đến sức khoẻ con người mà còn có hại cho phong thủy ngôi nhà.

Những thứ này có chứa luồng khí độc, khiến người sống trong nhà cảm thấy khó giải phóng năng lượng, tinh thần bí bách, không thể thư giãn được, từ đó phát sinh các vấn đề về sức khỏe.

Làm mãi không giàu, xui rủi liên tiếp kéo đến, tiểu nhân quấy phá không ngừng, hóa giải bằng cách bỏ ngay 5 vật này ra khỏi nhà để PHÚC KHÍ lập tức quay trở lại - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

 

5. Không vứt bỏ ngay gương, bát bị vỡ

Người xưa cho rằng gương, bát đĩa vỡ luôn là điềm gở, báo hiệu những việc không hay sắp đến.

Cách hóa giải khi làm vỡ gương để tránh gặp chuyện chẳng lành. Nếu lỡ tay làm vỡ gương, bát đĩa thì đừng để lâu trong nhà, cũng không nên vứt vào thùng rác hay ngoài đường.

Hãy gói vào một túi giấy bóng đem chôn xuống lòng đất ở xa nhà, như vậy điềm gở mới được hóa giải triệt để.

Làm mãi không giàu, xui rủi liên tiếp kéo đến, tiểu nhân quấy phá không ngừng, hóa giải bằng cách bỏ ngay 5 vật này ra khỏi nhà để PHÚC KHÍ lập tức quay trở lại - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

 *Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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