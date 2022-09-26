Cách đặt cây kim tiền trong nhà chuẩn phong thủy, tài lộc đổ về như nước, làm ăn phất lên nhanh như diều gặp gió

Nhà đẹp 26/09/2022 13:00

Cây kim tiền hay còn gọi là cây kim phát tài. là một loại cây mang ý nghĩa phong thủy tốt, đem lại may mắn cho gia chủ. Nhưng đặt cây kim tiền ở đâu để phát tài phát lộc?.

Nếu đặt cây Kim Tiền trong nhà chuẩn phong thủy, loài cây này sẽ có tác dụng giúp bạn thúc đẩy tài lộc, khiến công việc làm ăn phát triển thuận lợi.

Vậy đâu là vị trí đặt cây thích hợp?

Cách đặt cây kim tiền trong nhà chuẩn phong thủy, tài lộc đổ về như nước, làm ăn phất lên nhanh như diều gặp gió - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Cách đặt cây Kim Tiền trong nhà chuẩn phong thủy

- Trong nhà ở

Cây Kim Tiền ưa sáng nên ta nên đặt cây ở nơi có nhiều ánh sáng để cây xanh tươi quanh năm, tuy nhiên không nên để ngay dưới nơi có ánh sáng quá mặt hoặc dưới ánh mặt trời, khiến cây bị vàng lá. 

Nếu muốn thúc đẩy tài lộc, gia chủ nên đặt loài cây phong thủy ở hướng Đông Nam hoặc hướng Nam, bởi đây là các hướng rất tốt thuộc cung tài lộc, đặt cây Kim Tiền ở vị trí này sẽ kích thích giúp gia chủ gặp nhiều may mắn hơn trên con đường sự nghiệp, kinh doanh thuận lợi, phát đạt.

Ngoài ra, ta có thể chọn đặt cây Kim Tiền ở vị trí ngay trước cửa nhà, trên bậc thềm hoặc hành lang Đây cũng là vị trí mang ý nghĩa chiêu tài, mà lại vừa có tác dụng trang trí.

Những chậu cây Kim Tiền có kích thước vừa hoặc lớn cũng có thể trồng ở góc phòng, giúp che những góc khuất, góc khuyết chưa được đẹp của ngôi nhà, khiến ngôi nhà trông có vẻ bắt mắt hơn. Ngoài ra, nó còn có tác dụng thanh lọc bầu không khí, đem lại màu xanh cho nơi ở.

Cách đặt cây kim tiền trong nhà chuẩn phong thủy, tài lộc đổ về như nước, làm ăn phất lên nhanh như diều gặp gió - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

- Trong văn phòng, xí nghiệp

Các văn phòng, xí nghiệp lớn có thể lựa chọn những chậu cây Kim Tiền có kích thước khá lớn để trang trí trong tiền sảnh, đại sảnh, vừa có tác dụng trang trí lại vừa giúp chiêu tài, vị trí đặt cũng nên ở hướng Đông Nam thuộc cung tài lộc.

Những người làm văn phòng, hoặc làm kinh doanh, các nghề liên quan nhiều đến tiền bạc có thể lựa chọn đặt những chậu cây Kim Tiền nhỏ ngay trên mặt bàn làm việc, vừa có tác dụng thư giãn vừa mang ý nghĩa thúc đẩy tài lộc, mang tới những điều tốt lành.

Cách đặt cây kim tiền trong nhà chuẩn phong thủy, tài lộc đổ về như nước, làm ăn phất lên nhanh như diều gặp gió - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Lưu ý khi chọn vị trí đặt cây Kim Tiền

Trên đây là những cách đặt cây Kim Tiền trong nhà chuẩn phong thủy, tuy nhiên, bạn cần lưu ý tránh đặt cây ở phòng ngủ vì nó sẽ gây ra những ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe, dễ dẫn đến tình trạng thiếu hụt oxy vào buổi tối.

Vì trong lá và cuống của loài cây này có chứa chất độc có khả năng gây hại cho con người, đặc biệt là trẻ em nên nếu gia đình bạn có trẻ nhỏ thì trước khi trồng cây cần phải cân nhắc thật kỹ. Nên đặt những loài cây này ở trên cao, tránh xa tầm tay với của trẻ em nhưng phải được bày thật chắc chắn để tránh rơi vỡ.

Cách đặt cây kim tiền trong nhà chuẩn phong thủy, tài lộc đổ về như nước, làm ăn phất lên nhanh như diều gặp gió - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

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