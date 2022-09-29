5 vị trí hút lộc trong nhà nên đặt cây phong thủy, giúp gia chủ ăn nên làm ra, PHÁT ĐẠT không ngừng

Nếu cửa làm bằng gỗ, gia chủ nên chọn những loại cây cảnh thân cột lớn, thẳng hình trụ đặt ở hai bên để tạo nên sự cân bằng và tăng cường yếu tố Mộc, bởi Mộc tượng trưng cho mùa Xuân, sự tăng trưởng phát triển. Năng lượng của Mộc có tính sinh sôi này nở, nuôi dưỡng và mềm dẻo, vì vậy sẽ làm sống động và tạo sự thu hút cho ngôi nhà.

Cửa chính của ngôi nhà là bộ mặt thể hiện phong cách, cá tính của gia chủ, đồng thời đây cũng là nơi đón những dòng năng lượng chính của ngôi nhà. Vì thế, lựa chọn cây cảnh để bài trí ở công chính cần có cân nhắc và tìm hiểu cẩn thận, tránh tạo điều kiện đưa những dòng năng lượng xấu vào không gia trong nhà.

Phòng khách là nơi thể hiện gần như toàn bộ diện mạo và thẩm mỹ của ngôi nhà và phong cách, lối sống của gia chủ, là vị trí thu hút tài lộc, chính vì vậy rất thích hợp với nhiều loại cây kiểng khác nhau. Đặc biệt, vì yếu tố tiền tài được chú trọng ở phòng khách nên các loại cây cảnh để bàn có tên may mắn như cây kim ngân, cây phú quý, phát lộc hoa, cây ngọc bích, cây kim tiền, cây thường xuân… rất được ưa chuộng. Chưa kể, bạn còn phải gây ấn tượng với các vị khách của mình và tạo được bầu không khí tươi mới, dễ chịu tại đây.

Nếu cửa làm bằng kim loại, gia chủ nên chọn những loại cây cảnh thân mềm dẻo, lá nhỏ và xum xuê tượng trưng cho hành Thủy, bởi khi cửa làm bằng kim loại thỉ yếu tố Kim sẽ lấn át, mà hành Kim thì tượng trưng cho mùa Thu và sức mạnh. Tuy nhiên, nếu Kim quá nhiều thì có thể là sụ hủy hoại và phiền muộn. Vì vậy cần bổ xung hành Thủy để tạo nên sự cân bằng và điều hòa để đón nhận những dòng năng lượng tích cực cho ngôi nhà.

Ảnh minh họa: Internet

3. Ban công, cửa sổ

Ban công hay cửa sổ cũng là nơi đón các dòng khí, dòng năng lượng và không gian nội thất. Nếu là ban công thì nên chọn những loại cây thân gôc to vững chắc và mang ý nghĩa tài lộc, bên cạnh đó cũng nên trang trí thêm một số chậu hoa nhỏ treo hay đặt song song với tường để tăng thêm sự hài hòa cho không gian thẩm mỹ. Nếu là cửa sổ thì nên bài trí những chậu hoa nhỏ xinh, nhiều màu sắc và tươi tốt để tăng thêm thẩm mỹ và vượng khí cho ngôi nhà.

Ảnh minh họa: Internet

4. Phòng làm việc – phòng đọc sách

Đối với những ai có phòng làm việc hoặc phòng đọc sách tại nhà, việc tận dụng phong thuỷ bằng cây kiểng cũng mang lại những lợi ích không ngờ. Tuy nhiên, đừng nên đặt quá nhiều cây tại khu vực này. Tốt nhất là nên chọn những loại cây cảnh để bàn nhỏ như bonsai hoặc cây phát lộc. Nếu đủ rộng, bạn có thể trồng cây bonsai và hòn non bộ cỡ nhỏ hay thậm chí là bể cá có cây thuỷ sinh để tạo cảnh giả trong phòng, giúp cân bằng được trạng thái an tĩnh và sự bình yên khi học tập, làm việc tại đây.

Hoa cũng là một sự lựa chọn phổ biến vì nó sẽ giúp căn phòng bớt nhàm chán, nặng nề. Tuy nhiên, đừng nên chọn loại hoa có màu sắc quá sặc sỡ hoặc thơm nồng để tránh gây mất tập trung. Cây trúc là cây cảnh để bàn cỡ nhỏ cũng là sự lựa chọn không tồi vì nó có thể mang lại may mắn cho căn phòng.

Phòng đọc sách là nơi cần sự yên tĩnh gần như tuyệt đối, vì vậy nên chọn những chậu cây cảnh lá to, thân cứng cáp và màu sắc nhã nhặn. Tuyệt đối không chọn cây thân nhỏ dễ lay động, lá hay bị đung đưa, như vậy sẽ tạo cảm giác thiếu tập trung khi ngồi làm việc hay đọc sách.

Ảnh minh họa: Internet

5. Lối vào nhà

Bạn có thể trồng cây kiểng nhỏ dọc theo lối dẫn vào nhà hoặc đơn giản là đặt hai chậu cây ở hai bên cửa. Những loại cây thích hợp nhất để trồng ở khu vực này là cây tre, trúc, chanh, táo… Hướng Nam là hướng đặc biệt thích hợp để trồng cây.

Yếu tố Mộc nên được cân nhắc cẩn thận: Tuyệt đối không trồng cây lớn có tán rộng; trồng quá nhiều hay chỉ đơn độc mộc cây cũng không ổn; không đặt cây ở hướng Tây, Tây Nam và tránh xa các loại cây như cây dâu, cây dương, cây liễu, cây bách, cây đa cũng như các loại cây có tính âm…Với vai trò là điểm khởi đầu, cửa chính luôn là khu vực trọng yếu mà bất cứ ai cũng nên lưu tâm vì nó đại biểu cho diện mạo của căn nhà. Đây là nơi bạn đón khách, là nơi đón gió lùa và cả những điều tốt đẹp đến với gia đình bạn nhưng lại là vị trí đặt cây cảnh trong nhà thường bị gia chủ lãng quên.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.