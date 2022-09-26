Mẹo đặt tủ giày hợp phong thủy giúp gia chủ tránh được xui xẻo về cả tiền bạc và sức khỏe, PHÚC LỘC ùa vào nhà, tiền cầm đầy tay

Nhưng mọi người có biết rằng tủ giày cũng có liên quan tới phong thủy trong nhà, không thể tùy tiện xếp đặt được không?

Giờ nhu cầu của con người này càng gia tăng, tủ giày chẳng những giải quyết được vấn đề cốt lõi, tránh giày dép vứt lung tung bừa bãi mà còn đáp ứng được tiêu chuẩn thẩm mĩ, khiến căn nhà trông gọn gàng, sạch đẹp hơn nhiều.

Ngày nay, hầu như các gia đình hiện đại đều có cho riêng mình ít nhất một tủ giày, có nhà nữ chủ nhân thích thời trang , ưa làm đẹp thì còn có tới hai tủ nữa.

Tại sao ư? Giày dép thông thường đều mang theo luồng khí ngũ hành Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ khá lớn, đã thế còn vô cùng hỗn loạn, không theo bất cứ trật tự nào nữa. Nếu giày dép đi khắp nơi ngoài đường mà về nhà lại để trong phòng ngủ thì cũng có nghĩa là bạn đã đem những trường khí bên ngoài vào nhà, cả khí tốt và khí xấu.

Nhiều người vì thuận tiện nên đặt tủ giày ngay trong phòng ngủ, sẵn khi phối đồ thì thử giày luôn. Cũng có thể vì nhà cửa chật chội nên chọn vị trí tủ giày ngay ở đó. Tuy nhiên, có thể đó là vì các bạn không hề biết đây là điều tối kị trong phong thủy.

Phòng ngủ lại là nơi mà chủ nhân nghỉ ngơi sau một ngày làm việc dài, để tủ giày trong đó thời gian dài, bạn có thể sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề từ những trường khí hỗn loạn đó, gián tiếp khiến cho vận khí sa sút, công việc hay cuộc sống thường gặp nhiều điều không may.

Ảnh minh họa: Internet

Không nên đặt tủ giày đối diện cửa ra vào

Theo phong thủy, bạn không nên đặt tủ giày ở vị trí đối diện cửa ra vào. Tủ giày được xem là đồ vật không được sạch sẽ lắm, vì chứa giày dép đi khắp nơi bên ngoài của gia chủ.

Cửa ra vào lại là nơi đón luồng khí tốt vào nhà. Nếu bạn đặt tủ giày ở vị trí này, có thể sẽ ngăn cản những luồng khí tốt đó vào nhà, thay đổi vận thế của cả căn nhà.

Theo ý kiến chuyên gia, vị trí tốt nhất để đặt tủ giày hợp phong thủy là bên phải cửa ra vào. “Tả Thanh Long, hữu Bạch Hổ”, vì thế nếu tủ giày nhà bạn nằm ở Bạch Hổ hung vị thì có thể trấn áp được hung khí trong nhà, có lợi cho vận khí của chủ nhà, may mắn ngày càng nhiều hơn.

Ảnh minh họa: Internet

2. Không nên chọn loại tủ màu đỏ, rực rỡ

Vì vấn đề thẩm mĩ nên tủ giày ngoài màu gỗ truyền thống thì ngày nay còn được sơn nhiều màu sắc khác.

Nhiều người vì muốn chọn màu đẹp tiện trang trí làm điểm nhấn trong nhà nên rất thích dùng màu sắc sặc sỡ cho tủ giày mà hoàn toàn không biết rằng tủ giày rất kị dùng màu sắc quá sặc sỡ, nhất là màu đỏ tươi.

Tủ giày thường được đặt gần cửa ra vào, màu đỏ của tủ giày sẽ khiến chủ nhân như vừa ra cửa đã gặp huyết quang, là điềm không may.

Hơn nữa, màu đỏ dễ thu hút, tạo ra sát khí, cũng không có lợi cho người sống trong nhà. Bạn nên chọn màu sắc trầm, nhã nhặn như vàng đất, nâu, đen… nhìn cũng rất đẹp mà hợp với phong thủy.

Ảnh minh họa: Internet

3. Tủ giày không nên quá cao, kích thước quá to

Chiều cao lý tưởng

Xét về góc độ phong thủy, chiều cao của ngôi nhà được chia thành 3 phần bằng nhau. Phần đầu là Trời, phần giữa là Con người và phần cuối là Đất. Giày dép luôn bị bám nhiều đất cát, bụi bẩn. Tủ giày lại chứa những đôi giày bám bẩn nên nó thuộc về phần Đất.

Chiều cao lý tưởng của tủ giày không được vượt quá 1/3 chiều cao của ngôi nhà hoặc căn phòng. Các bậc thầy phong thủy truyền thống tin tưởng rằng, tủ giày cao đến phần giữa ngôi nhà - phần thuộc về Con người, sức khỏe của các thành viên trong gia đình sẽ bị ảnh hưởng.

Nếu rơi vào trường hợp này, biện pháp nhanh nhất để khắc phục phong thủy tủ giày xấu là xếp giày dép mới ở các tầng trên cùng, đẩy những đôi đã cũ và đang đi dở xuống bên dưới.

Mẫu mã và số lượng tầng

So với kiểu dáng mở, tủ giày khép kín, có cánh cửa được khuyến khích chọn mua hơn. Bởi nó giữ giày dép khuất khỏi tầm nhìn và giữ cả các loại mùi hôi phát ra từ chúng.

Khi đóng cửa lại, chiếc tủ sẽ "khóa chặt" toàn bộ năng lượng xấu và tạp khí. Nhưng cần lưu ý chọn loại tủ có lỗ thoát khí để đảm bảo không khí vẫn được lưu thông thay vì ứ đọng một chỗ.

Về số lượng tầng, 5 là con số lý tưởng nhất, đại diện cho Ngũ Hành (Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ) theo phong thủy.

Số lượng tầng của tủ (hoặc giá, kệ) đựng giày có thể làm ít hơn hoặc bằng 5 chứ không nên nhiều hơn. Đây cũng là một chỉ dẫn tốt giúp xác định chiều cao thích hợp cho tủ giày.

Ngoài ra lưu ý, với phụ nữ độc thân, tủ giày quá to cũng có thể ảnh hưởng đến đường tình duyên, khiến bạn gặp nhiều khó khăn, trắc trở để tìm được một nửa cho mình.

Ảnh minh họa: Internet

4. Xếp đặt giày dép trong tủ giày như thế nào?

Trong mỗi ngăn của tủ giày, nếu bạn đặt 5 đôi giày thì sẽ rất tốt, vì nó tương ứng với ngũ hành.

Mũi giày nên hướng vào trong, với các tủ giày thiết kế nghiêng, bạn cũng nên đặt mũi giày hướng lên trên, tượng trưng cho hướng phát triển đi lên không ngừng.

Mũi giày hướng xuống dưới sẽ khiến vận thế sa sút, không tốt cho đường công danh sự nghiệp. Mũi giày hướng ra ngoài có thế sát, lâu dài ảnh hưởng đến sức khỏe của gia chủ.

Bạn cũng nên lưu tâm và bớt chút thời gian xếp đặt giày dép trong tủ sao cho gọn gàng, hợp lý. Giày dép để lộn xộn càng khiến cho các trường khí hỗn loạn, ảnh hưởng đến hòa khí trong nhà.

Giày dép xếp ngay ngắn gọn gàng sẽ khiến tổ ấm gia đình được an yên, các thành viên trong nhà hòa thuận, gắn bó với nhau.

Ảnh minh họa: Internet

5. Không đặt linh vật phong thủy trên nóc tủ đựng giày

Luôn luôn ghi nhớ rằng không được bày các linh vật phong thủy như Tỳ Hưu, Rồng, Hổ,… trên nóc tủ giày để tiết kiệm không gian. Vì điều này sẽ gây ra tác động tiêu cực đến phong thủy tủ giày, ảnh hưởng tới phong thủy của ngôi nhà.

Tủ giày tuy là đồ vật rất nhỏ và không mấy quan trọng trong nhà nhưng bạn đừng vì vậy mà coi thường, tùy tiện đặt bất cứ chỗ nào nhé. Chỉ lưu ý một chút thôi, bạn có thể khiến cho vận khí của mình tăng tiến, có thêm nhiều điều may mắn trong công việc, tình yêu và cuộc sống. Việc nhỏ mà làm không tốt thì sao có thể thành đại sự, đừng lơ là bạn nhé.