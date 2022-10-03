Cứ trồng 8 loại cây này trước nhà thì TÀI LỘC rầm rộ kéo tới, không chiêu CỦA BÁU cũng chiêu TIỀN BẠC!

Nhà đẹp 03/10/2022 15:00

Trồng cây trước nhà hợp phong thủy là vấn đề được nhiều người quan tâm hiện nay. Vậy nên trồng loại cây nào để dễ phát tài phát lộc?

Theo phong thủy, trước cửa nhà nên có cây xanh vừa để có thêm cảnh quan đẹp mắt, vừa giúp thu hút thêm tài lộc cho gia chủ. Dưới đây là gợi ý một số loại cây cảnh tốt cho phong thủy mà bạn có thể tham khảo để trồng trước cửa nhà nhà mình để mang đến tài lộc tràn đầy.

1. Cây hòe

Khi xem xét vấn đề trồng cây trước nhà hợp phong thủy, các cụ xưa có câu: "Một cây hòe trước nhà không chiêu của báu cũng chiêu tiền bạc”. Cây hòe không chỉ mang đến giàu sang còn đem lại may mắn cho gia chủ trên đường tiến thủ.

Dân gian Trung Quốc tương truyền rằng, ở trước Triều môn nếu trồng ba cây hòe thì dễ có được công danh, phú quý và giàu sang. Vì thế, nhiều người quan niệm trồng cây hòe trước cửa nhà sẽ giúp đường công danh hanh thông, thuận lợi.

Cứ trồng 8 loại cây này trước nhà thì TÀI LỘC rầm rộ kéo tới, không chiêu CỦA BÁU cũng chiêu TIỀN BẠC! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

2. Cây thường xuân

Thường xuân là một loại cây dây leo được trồng rất phổ biến. Loại cây này không chỉ có tác dụng trang trí mà còn được coi là là loại cây có tác dụng thanh lọc không khí tự nhiên. Bên cạnh đó, loại cây này còn rất tốt cho phong thủy, có thể mang lại may mắn và bình an cho gia chủ. 

Cây thường xuân không khó trồng, có thể trồng trong chậu sứ, bồn hoa hoặc chậu treo và trồng ở những nơi có ánh nắng trực tiếp.

Cứ trồng 8 loại cây này trước nhà thì TÀI LỘC rầm rộ kéo tới, không chiêu CỦA BÁU cũng chiêu TIỀN BẠC! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

3. Cây cau cảnh hoặc dừa cảnh

Cây cau cảnh và dừa cảnh có rất nhiều ưu điểm phù hợp khi trồng trước nhà: thân cây mảnh mai, thẳng tắp, cao vút không ngăn cảnh ánh sáng, nắng sớm và những làn gió mát lành vào nhà.

Loại cây này còn có tác dụng tăng cường dương khí, giảm âm khí mang đến may mắn, giúp công việc làm ăn của gia chủ thêm thuận lợi, thuận buồm xuôi gió, phát tài lộc.
Bởi vì thông thường những loại cây cao, thân thẳng có khả năng thu hồi ion dương giúp tăng cường sức khỏe

Thêm vào đó, chúng còn đem lại cảm giác yên bình và an toàn.

Cứ trồng 8 loại cây này trước nhà thì TÀI LỘC rầm rộ kéo tới, không chiêu CỦA BÁU cũng chiêu TIỀN BẠC! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

4. Các loại tre và trúc (đặc biệt là trúc quân tử)

Nhắc tới trồng cây trước nhà hợp phong thủy, rất nhiều người nghĩ đến các loại tre và trúc. Hình dáng tre trúc cũng thanh mảnh, cao ráo. Trong phong thủy, hai loại cây này vừa mang nét mềm mại vừa mang nét oai phong của người quân tử, dù gặp mưa gió bão bùng vẫn hiên ngang nên có khả năng xua đi rủi ro, đem lại may mắn cho gia chủ.

 

Cây thủy trúc sẽ tăng tính cương nhu về phong thủy cho ngôi nhà bạn.

Cứ trồng 8 loại cây này trước nhà thì TÀI LỘC rầm rộ kéo tới, không chiêu CỦA BÁU cũng chiêu TIỀN BẠC! - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

5. Cây Ngũ Gia Bì

Theo phong thủy, cây ngũ gia bì đem lại sự trường thọ, may mắn, lại có tác dụng rất tốt trong y học, trồng ngũ gia bì hấp thụ nhiều khí độc, xua đuổi muỗi nên ngũ gia bì trồng trước nhà rất phù hợp.

Cứ trồng 8 loại cây này trước nhà thì TÀI LỘC rầm rộ kéo tới, không chiêu CỦA BÁU cũng chiêu TIỀN BẠC! - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

6. Cây cam hoặc chanh

Theo quan niệm phong thủy, hai loại cây này có nhiều trái tròn xoe viên mãn, nặng trĩu cành tượng trưng cho tài lộc, thịnh vượng.

Nên trồng cam ở hướng Đông Nam – hướng tượng trưng cho sự giàu có, thịnh vượng. Cây càng sai quả thì càng đại cát, đại lợi.

Cứ trồng 8 loại cây này trước nhà thì TÀI LỘC rầm rộ kéo tới, không chiêu CỦA BÁU cũng chiêu TIỀN BẠC! - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

7. Cây lộc vừng

Đúng như cái tên của mình, cây lộc vừng được coi là loại cây giúp mang đến nhiều may mắn, tài lộc và sự thịnh vượng cho gia chủ.
Loại cây này nằm trong bộ tam đa sinh vật cảnh, được rất nhiều người yêu thích.
Trong dân gian tương truyền cây lộc vừng có ý nghĩa là tài lộc phát như vừng (mè). Màu đỏ của hoa lộc vừng tượng trưng cho hỷ sự và may mắn.
Vì thế, loại cây này được nhiều chuyên gia phong thủy khuyên gia chủ nên trồng trước cửa nhà nhà để hanh thông về tài lộc.

Cứ trồng 8 loại cây này trước nhà thì TÀI LỘC rầm rộ kéo tới, không chiêu CỦA BÁU cũng chiêu TIỀN BẠC! - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

8. Hoa đồng tiền

Hoa đồng tiền là loại hoa thường nở vào mùa xuân và cũng rất được ưa chuộng. Hoa đồng tiền khi nở rất đẹp với nhiều màu sắc khác nhau.
Loại hoa này có khả năng lọc bỏ khí độc trong không khí.
Bên cạnh đó, hoa đồng tiền cũng là tượng trưng cho sự may mắn và tiền tài.
Vì thế vào đầu năm mới rất nhiều người lựa chọn trồng những chậu hoa đồng tiền ở trước cửa nhà nhà để cầu mong những điều tốt đẹp sẽ đến với cả gia đình trong năm mới.

Cứ trồng 8 loại cây này trước nhà thì TÀI LỘC rầm rộ kéo tới, không chiêu CỦA BÁU cũng chiêu TIỀN BẠC! - Ảnh 8
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Giữ 4 loại cây cảnh này trong nhà tốt hơn cả chục lần bỏ tiền ra mua máy lọc không khí, lại còn tốt cho phong thủy nhà cửa!

Giữ 4 loại cây cảnh này trong nhà tốt hơn cả chục lần bỏ tiền ra mua máy lọc không khí, lại còn tốt cho phong thủy nhà cửa!

Khi trở về nhà ai cũng muốn có một không gian trong lành nhất, để hưởng thụ một cảm giác thư giãn thoải mái. Để làm được điều đó thì việc trồng cây cảnh trong nhà đã trở nên thịnh hành nhất hiện nay. Bạn nghĩ sao về việc trồng cây cảnh trong nhà còn tốt hơn nhiều lần so với việc bỏ tiền ra mua máy lọc không khí?

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