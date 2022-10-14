"Trước cau sau chuối": Gia chủ chỉ cần trồng trước cửa nhà 5 loại cây này đảm bảo chiêu dụ tiền tài phú quý, 3 đời hưởng phúc lộc

Nhà đẹp 14/10/2022 07:15

Nhiều người quan niệm trồng những cây sau đây trước cửa nhà sẽ giúp đường công danh hanh thông, thuận lợi.

Cây vạn niên thanh

Đây là loại cây tuy đơn giản nhưng rất bắt mắt khi được trang trí trước nhà. Về mặt phong thủy, loài cây này có khả năng tạo không gian yên bình cho căn nhà của gia chủ, nhờ vậy mọi người cảm thấy thoải mái và an tâm để bước vào cổng.

Ngoài ra, vạn niên thanh còn được xem là một vị thuốc trong đông y bởi tác dụng thanh nhiệt, giải độc, giảm suy nhược cơ thể cho người uống. Hơn nữa, đây còn là một loài cây đóng vai trò lọc các hợp chất độc như toluen trong không khí theo một nghiên cứu được công bố trên NCBI năm 2017, và điều này sẽ giúp giữ không gian nhà bạn trở nên trong lành hơn.

Vì thế, nó được ví như một chiếc điều hòa tự nhiên hữu ích trước cổng nhà, giúp tăng cường sức khỏe của gia đình.

'Trước cau sau chuối': Gia chủ chỉ cần trồng trước cửa nhà 5 loại cây này đảm bảo chiêu dụ tiền tài phú quý, 3 đời hưởng phúc lộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cây thiết mộc lan

Người ta thường biết đến loài cây này với một tên khác là cây phát tài, và theo phong thủy thì chúng có khả năng xua đuổi đi những điều xấu và mang lại cho gia chủ may mắn và tài lộc.

Ngoài ra, về mặt khoa học, loài cây này còn giúp lọc khí formaldehyde cực kỳ tốt, từ đó sẽ mang lại cho bạn không gian an toàn cho gia đình bạn.

Theo phong thủy cây cảnh, thiết mộc lan hay cây phát tài là loài cây có thể hấp thu những luồng khí xấu, xua đi điều rủi ro và đem lại tài lộc, may mắn.

'Trước cau sau chuối': Gia chủ chỉ cần trồng trước cửa nhà 5 loại cây này đảm bảo chiêu dụ tiền tài phú quý, 3 đời hưởng phúc lộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cây hòe

Khi xem xét vấn đề trồng cây trước nhà hợp phong thủy, các cụ xưa có câu: “Một cây hòe trước nhà không chiêu của báu cũng chiêu tiền bạc”. Cây hòe không chỉ mang đến giàu sang còn đem lại may mắn cho gia chủ trên đường tiến thủ.

Dân gian Trung Quốc tương truyền rằng, ở trước Triều môn nếu trồng ba cây hòe thì dễ có được công danh, phú quý và giàu sang. Vì thế, nhiều người quan niệm trồng cây hòe trước cửa nhà sẽ giúp đường công danh hanh thông, thuận lợi.

'Trước cau sau chuối': Gia chủ chỉ cần trồng trước cửa nhà 5 loại cây này đảm bảo chiêu dụ tiền tài phú quý, 3 đời hưởng phúc lộc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cây cau cảnh

Các cụ dạy: “Trước cau sau chuối” để nói đến thứ tự trồng cây hợp phong thủy. Theo phong thủy, cau thuộc Mộc, Mộc sinh Hỏa nên giúp đường công danh phát triển tốt đẹp.

Cây cau cảnh và dừa cảnh có rất nhiều ưu điểm phù hợp khi trồng trước nhà: thân cây mảnh mai, thẳng tắp, cao vút không ngăn cản ánh sáng, nắng sớm và những làn gió mát lành vào nhà.

Loại cây này còn có tác dụng tăng cường dương khí, giảm âm khí mang đến may mắn, giúp công việc làm ăn của gia chủ thêm thuận lợi, thuận buồm xuôi gió, phát tài lộc.

Bởi vì thông thường những loại cây cao, thân thẳng có khả năng thu hồi ion dương giúp tăng cường sức khỏe. Thêm vào đó, chúng còn đem lại cảm giác yên bình và an toàn.

'Trước cau sau chuối': Gia chủ chỉ cần trồng trước cửa nhà 5 loại cây này đảm bảo chiêu dụ tiền tài phú quý, 3 đời hưởng phúc lộc - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Cây cam, chanh, quất

Thông thường, cây quất thường được chưng trước nhà vào những ngày Tết truyền thống không chỉ vì làm đẹp không gian Tết mà còn được tin là sẽ mang may mắn và sức khoẻ dồi dào cho chủ nhà. Ngoài ra, chúng còn biểu tượng cho một năm mới “bội thu” dành cho gia chủ.

Những cây khác chung họ hàng với cây quất như chanh và cam cũng mang một biểu tượng chung là mang đến sự thịnh vượng và may mắn và niềm vui cho các thành viên của gia đình.

'Trước cau sau chuối': Gia chủ chỉ cần trồng trước cửa nhà 5 loại cây này đảm bảo chiêu dụ tiền tài phú quý, 3 đời hưởng phúc lộc - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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