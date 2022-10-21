Thầy phong thủy tiết lộ cách bài trí PHÒNG NGỦ giúp gia chủ năm 2023 phát tài phát lộc, hôn nhân viên mãn bền vững

Phòng ngủ là không gian nghỉ ngơi, thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi, cũng là nơi bắt nguồn của hạnh phúc. Còn theo phong thủy, khi đi ngủ là lúc cơ thể chúng ta hồi phục lại năng lượng.

Vì vậy, việc bài trí phòng ngủ sao cho chuẩn phong thủy cũng quan trọng không kém so với các không gian khác như phòng khách, bếp, phòng thờ... Còn nếu chẳng may bài trí không khéo, phạm vào những lỗi kiêng kỵ phong thủy, có thể sẽ làm tổn hại tới sức khỏe của người bên trong, hôn nhân lục đục, hiển nhiên cũng sẽ làm tổn hại tài lộc của gia chủ.

Bước sang năm 2023, từ những lời khuyên của các chuyên gia hàng đầu, bạn chỉ cần vài thay đổi nhỏ trong bài trí đã có thể điều chỉnh căn phòng ngủ của mình cho phù hợp với phong thủy, mang lại nguồn năng lượng tốt cho cuộc sống. Cùng theo dõi xem phong thủy phòng ngủ năm 2023 có điều gì cần lưu ý?

Nguyên tắc về phong thủy phòng ngủ năm 2023

Phong thủy phòng ngủ sẽ có những nguyên tắc riêng tưởng như đơn giản nhưng không phải ai cũng hiểu và nắm vững.

Dưới đây là một số nguyên tắc về phòng ngủ giúp bạn đón nhận nhiều nguồn vượng khí, có tác dụng cải thiện cuộc sống theo hướng tích cực hơn trong năm 2023.

- Chú ý về vị trí, hướng kê giường

Cách đặt giường ngủ rất được quan tâm vì nó sẽ ảnh hưởng nhiều đến giấc ngủ của chính mình cũng như gia đình. Kê giường ngủ theo phong thủy không chỉ giúp bạn có giấc ngủ tốt mà còn lợi ở nhiều mặt.

Định vị giường theo chuẩn phong thủy có nghĩa là tìm vị trí cho giường của bạn nằm ở nơi có thể đón nhận năng lượng tốt nhất trong phòng ngủ.

Đặt giường lệch với cửa ra vào

Theo các chuyên gia, bạn không nên đặt giường sát cửa ra vào hoặc đối diện cửa ra vào (giường và cửa phòng nằm trên một đường thẳng). Vì đặt như vậy sẽ gây nhiều bất lợi cho sức khỏe của gia chủ như các chứng đau đầu, mệt mỏi, không có tinh thần làm việc. Đồng thời người ngủ trên giường cũng sẽ hay gặp ác mộng, ngủ không ngon giấc, ảnh hưởng tới cuộc sống.

Ngoài ra, khi đặt giường đối diện cửa ra vào còn làm bạn có cảm giác không an toàn và mất đi sự riêng tư.

Nếu giường ngủ không thể xê dịch được thì hãy xoay đầu ra hướng khác để ngủ cũng là một cách hóa giải. Bạn cũng không nên kê giường ở vị trí có quá nhiều đồ đạc lộn xộn hay kê giường ngủ dưới cửa sổ.

Trong trường hợp phòng quá nhỏ và buộc phải đối diện với cánh cửa thì bạn nên sử dụng tấm rèm hoặc bình phong để che chắn và ngăn cách giường với cửa phòng ra vào. Cách làm này không chỉ cản ánh sáng làm chói mắt mà còn giúp bạn ngủ ngon hơn.

Vị trí đầu giường ngủ tốt nhất cần có một chỗ tựa vững chắc, nhất là kê đầu giường sát vào một bức tường trong phòng. Bức tường đó không có cửa ra vào hoặc cửa sổ là lý tưởng nhất.

Không kê giường sát nhà vệ sinh, nhà tắm, cửa sổ

Giường ngủ cũng không nên sát nhà vệ sinh, nhà tắm, cầu thang, vì đó là những nơi chứa nhiều năng lượng tiêu cực, nhiều nguồn khí ô uế, không hay cho gia chủ. Lâu dài sẽ dẫn đến việc nhức đầu, ngủ không ngon.

Không đặt giường đối diện nhà bếp. Nhiều người tin rằng, khi cửa phòng ngủ đối diện với phòng bếp thì khí không được lưu thông, vận khí bị chặn lại. Điều này làm cho người ở gặp nhiều chuyện không may.

Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp bắt buộc, hướng nhà, diện tích, công năng bắt buộc như vậy thì bạn vẫn có một số cách, mẹo đơn giản. Ví dụ như thiết kế rèm, vách ngăn phòng hoặc xoay hướng bếp.

Còn cách kê giường sát cửa sổ cũng được cho là không nên vì việc này hoàn toàn không có lợi cho giấc ngủ của gia chủ. Gió, ánh sáng, không khí lưu thông quá mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến việc nghỉ ngơi. Chưa kể đến an ninh không tốt chút nào. Chính vậy, chỉ nên đặt cửa sổ ở bên cạnh giường để tạo độ thoáng. Tuyệt đối không kê đầu giường ngay phía dưới cửa sổ.

Tránh kê giường đối diện gương

Gương là vật dụng gần như không thể thiếu trong mỗi căn phòng ngủ. Nhưng bạn nên tránh đặt giường ngủ đối diện gương. Gương được cấu tạo bởi kim loại bạc và Natri. Những chất này tạo năng lượng âm sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến con người.

Khi gương đặt đối diện giường ngủ thì sẽ phản chiếu lại, tạo ra nguồn năng lượng tiêu cực. Giống như gương, máy tính, màn hình TV, tranh bằng thủy tinh chiếu thẳng vào giường ngủ cũng không tốt.

Bên cạnh đó, theo quan niệm phương Đông thì nhìn gương buổi tối sẽ khiến bạn mất ngủ. Gương vốn có một vai trò phản xạ, vì vậy gương sẽ chống lại chủ nhà, lấy đi may mắn của chủ nhà, do đó, không nên đặt gương đối diện giường ngủ.

Nếu bạn thực sự muốn có một chiếc gương trong phòng ngủ của mình, hãy đặt nó ở một nơi mà nó không phản chiếu bạn khi bạn ngủ, như cạnh giường, lệch với cửa phòng.

Không để trụ chắn, xà ngang đầu giường ngủ

Một nguyên tắc nữa là không để trụ chắn ngang đầu giường. Trong phong thủy việc để trụ chắn ngang đầu giường sẽ gây cảm giác áp lực cho gia chủ, khiến bạn sẽ cảm thấy khó chịu, áp lực như có vật đè lên người. Vì vậy điều đó sẽ dễ dẫn đến việc khó ngủ, lo lắng, nóng tính.

Trụ chắn bắc qua giường dù ở vị trí nào cũng không tốt, nó sẽ khiến giấc ngủ bị ảnh hưởng rất nhiều. Nên để đầu giường thông thoáng mới có được giấc ngủ sâu và ngon giấc.

Giường ngủ nên có khoảng trống 2 bên

Nên tạo khoảng không 2 bên giường. Điều này giúp tạo cảm giác căn phòng được cân đối và chủ nhà cũng dễ dàng tiến đến giường. Bạn có thể trang trí cho phòng mình đẹp hơn bằng cách đặt hai bên hai chiếc bàn, kệ, tủ nhỏ.

Tốt nhất nên đặt giường ở vị trí ít nhất có hai mặt đều có tường để dựa. Đặt như thế sẽ tạo cho bạn cảm giác an toàn cũng như tránh gió, tụ khí.

Lựa chọn hướng kê giường phù hợp

Hướng kê giường cũng rất quan trọng. Thông thường, các chuyên gia phong thủy khuyên nên kê giường hướng Bắc Nam vì trong phong thủy, khi đặt giường hướng này sẽ có lợi về sức khỏe, giấc ngủ cũng sẽ được cải thiện, dễ dàng đi sâu hơn. Không đặt giường quay về hướng Tây vì nó sẽ khiến bạn thường xuyên khó đi vào giấc ngủ, ảnh hưởng tới tinh thần và khả năng tập trung cho công việc thường ngày.

Những gia chủ có mệnh Mộc, Thủy và Hỏa nên đặt giường hướng Bắc, Đông Nam, Nam. Những hướng này sẽ mang điều tốt lành cho gia đình. Những gia chủ có mệnh Kim, Thổ thì hướng tốt nhất để đặt giường là Đông Bắc, Tây Nam.

- Cửa phòng ngủ

Cửa phòng ngủ không nên đối diện phòng tắm, nhà vệ sinh. Đây được xem là điều tối kỵ trong phong thủy phòng ngủ cần phải tránh bởi nó sẽ mang đến những nguồn năng lượng tiêu cực cho gia chủ.

Lý do là bởi phòng tắm thường ẩm ướt, có mùi, không ít thì nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt các bệnh xương khớp.

- Giữ phòng sạch sẽ, thoáng khí

Phong thủy phòng ngủ tốt là căn phòng phải luôn sạch sẽ và thoáng khí. Bạn nên giặt sạch gối và nệm định kỳ, sau đó phơi ở nơi có ánh nắng mạnh để chúng có thể hấp thụ năng lượng dương của Mặt trời (đảm bảo chăn gối được phơi ở ngoài nắng ít nhất 3 giờ và lâu hơn nếu có thể).

Ngoài ra, bạn cũng nên thường xuyên mở cửa phòng, cửa sổ cho không khí được lưu thông thoáng đãng, hạn chế các mùi hôi tích tụ bên trong.

- Dọn dẹp đồ đạc cũ, hỏng, không dùng tới

Hãy chắc chắn rằng phòng ngủ của bạn là một không gian gọn gàng vì sự lộn xộn ngăn chặn dòng chảy của năng lượng tích cực và gây ra sự trì trệ, bế tắc.

Tất cả những món đồ cũ, hỏng hóc, không dùng tới như sách báo, tạp chí cũ, cốc, chai lo, quần áo cũ... nên được phân loại, những món đã không thể dùng được nữa thì tốt nhất nên loại bỏ, không nên tiếc làm gì. Còn những món bạn vẫn muốn giữ lại thì có thể xếp gọn gàng vào một chiếc thùng và có nắp đậy, đặt thùng ở một góc khuất, không vướng víu.

Bạn cũng nên chú ý dọn dẹp khu vực dưới gầm giường, đây là nơi rất dễ tích tụ rác thải, bụi bẩn nhưng ít được chú ý tới. Điều này cũng áp dụng cho các ngăn kéo hoặc khu vực trang điểm của bạn. Hãy chắc chắn bạn đã vứt bỏ những món đồ trang điểm cũ và các loại kem phấn mà bạn không còn sử dụng nữa.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.