3 kiểu nhà phạm phải đại hung phong thủy càng ở càng hao tài tốn của: Rẻ mấy cũng không nên mua

Nếu bạn có ý định mua nhà hay xây một ngôi nhà riêng, hãy lưu ý những địa thế xấu dưới đây. Những ngôi nhà có đặc điểm này thường bị cho là phạm phong thủy, gây hao tài tốn của và ảnh hưởng đến vận khí của gia đình.

1. Nhà đất thóp hậu

Nếu như nhà nở hậu là phong thuỷ tốt, giúp gia đình càng ngày càng giàu sang, phát đạt thì ngược lại, nhà thóp hậu khiến gia chủ gặp nhiều lận đận. Về lâu dài, tài vận của gia đình càng ngày càng đi xuống, chưa kể việc thiết kế nội thất cũng gặp nhiều khó khăn.

2. Nhà ở nơi tối tăm, bị cô lập

Theo phong thủy, một ngôi nhà có ánh sáng chan hòa là dấu hiệu tốt. Nhà ở nơi tối tăm, cô lập thường bị mất cân bằng năng lượng bởi năng lượng âm lấn át năng lượng dương. Thiếu năng lượng dương khiến người sống trong đó lúc nào cũng bất an, buồn chán. Bệnh tật và những điều không may cũng dễ nảy sinh từ đây.

3. Trước là sông, sau là mộ

Nếu phía trước sân là sông, suối,… còn sân nhỏ đằng sau có mồ mả mà nói, thì trong nhà sẽ rủi ro không ngừng. Có một bài thơ để minh chứng: “Trước nhà có nước, sau nhà có mồ mả; trâu bò chết vô kể, sơ có gia tài cuối cùng cũng tiêu tan, mười người gặp chuyện này thì chín người lo”. Theo quan niệm phong thủy, nhà như vậy sẽ có nhiều chướng khí gây bất lợi cho các thành viên trong gia đình. Khi chuyển đến những nơi không có người ở lâu ngày, gia chủ nên thắp nến, treo chuông gió hoặc xông nhà bằng lá thảo mộc để hóa giải vận khí xấu.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Thoát nghèo không khó, chỉ cần gia chủ sửa ngay những lỗi phong thủy cực căn bản sau đây! Trong phong thủy nhà ở, có một số lỗi khiến tài vận đi xuống, gia vận nghèo khó. Không cần biết nhà to hay nhà nhỏ, cứ phạm những lỗi này thì nghèo khó đến cửa ngay. Cùng kiểm tra ngôi nhà của mình và tìm cách hóa giải nhé.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/3-kieu-nha-pham-phai-dai-hung-phong-thuy-cang-o-cang-hao-tai-ton-cua-re-may-cung-khong-nen-mua-519096.html