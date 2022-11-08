Nguyên tắc phong thủy tránh PHÁ TÀI năm 2023 giúp gia chủ tiễn HUNG TINH đón TÀI LỘC, tăng vượng khí – thúc tài lộc

Trong đó, yếu tố phong thủy liên quan tới tài lộc được quan tâm hơn cả. Bạn đã bao giờ cảm thấy mình không may mắn về tiền bạc chưa? Ngay cả khi bạn nhận kiếm được một số tiền lớn, nhưng ngay sau đó sẽ chuyển sang tiêu tốn vào các chi phí khác hoặc bị hao hụt theo nhiều cách khó hiểu. Hay bạn cảm thấy trong nhà luôn thiếu tiền?

Từ xưa tới nay, phong thủy đóng vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống khi có tác dụng thúc đẩy năng lượng tích cực bằng cách loại bỏ các nguồn năng lượng tiêu cực. Người ta tin rằng nếu sử dụng phong thủy đúng cách sẽ góp phần mang tới hạnh phúc và thịnh vượng cho ngôi nhà.

Cách để giải quyết tình trạng này là làm việc chăm chỉ và có thể cải thiện một số mẹo nhỏ trong phong thủy để thu hút tiền bạc. Một năm mới nữa sắp tới, đừng bỏ qua những nguyên tắc phong thủy tránh phá tài năm 2023 dưới đây để hạn chế thất thoát tiền bạc không mong muốn, bảo vệ thành quả của mình.

1. Vì sao phải lưu ý phong thủy tránh phá tài?

Phong thủy tài lộc là một trong những yếu tố được quan tâm hàng đầu trong phong thủy với mong muốn sẽ thu được vận may về tiền bạc, tăng vượng khí và hạn chế những lỗi sai vô tình khiến tài lộc tiêu tan, tiền tài thất thoát.

Nhiều người thường tập trung vào các cách để thu hút nhiều tiền hơn, nhưng không có quá nhiều người chú ý đến việc bảo vệ của cải mà bản thân đang có, vô tình gây phá tài lúc nào không hay.

Phá tài ở đây có thể được biểu hiện bằng việc giảm giá trị tài sản, tài chính hao hụt, mất tiền mất của... Chi tiêu của bạn cũng quan trọng như thu nhập của bạn. Các khoản chi tiêu gây ra bởi các sự kiện không lường trước được, chẳng hạn như tai nạn, thương tích, kiện cáo, ốm đau... đều có thể gây khó khăn về tài chính.

Có rất nhiều yếu tố phong thủy có thể gây ra thất thoát và xui xẻo về tài chính, ví dụ như ngôi nhà hấp thụ năng lượng tiêu cực từ môi trường bên ngoài, bố trí nội thất sai cách khiến người trong nhà dễ mắc bệnh, bị tiểu nhân lừa tiền, chiếm đoạt tài sản, làm ăn thua lỗ...

Nếu nguyên nhân dẫn tới phá tài liên quan tới yếu tố môi trường bên ngoài hoặc thiết kế sẵn có của ngôi nhà, có thể sẽ khó để sửa chữa. Nhưng nếu nắm được nguyên tắc phong thủy tránh phá tài năm 2023, gia chủ có thể tránh được các nguồn năng lượng tiêu cực đó và ổn định vận may về tài lộc của mình.

2. Các nguồn năng lượng phong thủy xấu cần tránh năm 2023

Mỗi năm, có tất cả 4 nguồn năng lượng phong thủy xấu được cho là sẽ gây ra nhiều vận xui cho mọi người, bao gồm: Thái Tuế, Tuế Phá, Tam Sát và sao Ngũ Hoàng.

Bốn nguồn năng lượng phong thủy xấu này có thể ngụ tại các vị trí khác nhau trong ngôi nhà, văn phòng. Và do chúng không ổn định, không cố định nên cần tránh vô tình kích hoạt kẻo gây ra những rủi ro không thể lường trước được, tai nạn, thương tích, bệnh tật bất ngờ, mất tiền mất bạc... cuộc sống sa sút đủ phương diện.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là bạn phải chặn các góc trong nhà. Miễn là bạn nắm được nguyên tắc phong thủy tránh phá tài năm 2023 để không vô tình kích hoạt vị trí nơi các nguồn năng lượng xấu đó cư ngụ thì tác động của chúng lên cuộc sống của bạn là rất nhỏ.

2.1 Thái Tuế

Theo quan niệm dân gian, Thái Tuế chính là Thái Tuế tinh quân hay còn gọi là Tuế quân, là vì sao, cũng là tên gọi của vị thần chuyên cai quản mọi sự ở trần gian, có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người người, nhà nhà chốn nhân gian.

Dưới góc độ thiên văn học, Thái Tuế chính là sao Mộc (Mộc tinh), là 1 hành tinh lớn. Sao Mộc tuần hoàn 12 tháng sẽ quay một vòng.

Có rất nhiều người nhầm lẫn và xem Thái Tuế như một hung thần, mang lại những điều dữ, không may mắn cho con người. Tuy nhiên, đó là quan niệm sai lầm. Mọi người cần nhận định rõ ràng Thái Tuế không phải là một hung thần, mà là một vị thần linh, là hộ thần có trách nhiệm cai quản những cát - hung - phúc của 12 con giáp trong từng năm.

Mỗi năm sẽ có một vị Thái Tuế tinh luân phiên nhau cai quản nhân gian. Như vậy, trong vòng 60 năm - lục thập hoa giáp - sẽ có 60 vị Thái Tuế tinh thay nhau cai quản trời đất, tất nhiên, mỗi vị sẽ có mỗi “chấp pháp” riêng vào năm cai trị (trị niên). Có nghĩa là, 12 con giáp trong những năm khác nhau sẽ phải chịu những biến cố, biến động trong cuộc sống được quyết định bởi trị niên Thái Tuế.

Phương mà Thái Tuế cai quản có nguồn năng lượng xấu tăng mạnh trong năm phạm Thái Tuế. Vì thế, gia chủ cần hạn chế và tránh tác động vào phương vị này trong năm tuổi của mình để tránh phạm Thái Tuế.

Hướng nhà phạm Thái Tuế vào các năm cụ thể như sau:

Nhà ở hướng Bắc phạm Thái Tuế vào năm Tý

Nhà ở hướng Đông Bắc phạm Thái Tuế vào năm Sửu, Dần.

Nhà ở hướng Đông phạm Thái Tuế vào năm Mão.

Nhà ở hướng Đông Nam phạm Thái Tuế vào năm Thìn, Tỵ.

Nhà ở hướng Nam phạm Thái Tuế vào năm Ngọ.

Nhà ở hướng Tây Nam phạm Thái Tuế vào năm Mùi, Thân.

Nhà ở hướng Tây phạm Thái Tuế vào năm Dậu.

Nhà ở hướng Tây Bắc phạm Thái Tuế vào năm Tuất, Hợi.

2.2 Tuế Phá (Đại Hao)

Tuế Phá vốn không phải một ngôi sao nào trên bầu trời, mà chính là phương vị đối diện với Thái Tuế.

Sở dĩ gọi là Tuế Phá (tức kình chống, hay phá hoại Thái Tuế) vì đó là vị trí xung đối, tức chống lại, hoặc đối nghịch với Thái Tuế.

Tuế Phá sở dĩ hung hiểm vì khi Thái Tuế đi đến đâu sẽ cuốn hút hết dương khí, hay mọi khí trường, từ lực trong không gian về phía đó, khiến cho khu vực đối diện với nó hoàn toàn trống rỗng, hoặc chỉ còn toàn âm khí. Cho nên khu vực Tuế Phá không có điều kiện để sinh sôi nảy nở hoặc phát triển, mà chỉ đem đến những nguồn năng lượng tiêu cực như thất bại, bệnh tật, hoặc chia ly, chết chóc… mà thôi.

Vì thế, phương vị của Tuế Phá là phương vị suy bại của năm đó, nên cần phải né tránh. Nếu xảy ra xung động (tất cả các hoạt động tác động đến vị trí này như ngủ, làm việc, hoặc cửa ra vào nhà, hay tu sửa nhà cửa, đi xa, cưới hỏi, chuyển nhà.. tại khu vực của Tuế Phá) tất sẽ mang đến nhiều thất bại, tai họa, hao tán tài vật (vì vậy nên mới có tên là Đại Hao).

Người đi làm thì dễ bị bãi chức, mất việc, công việc làm ăn, kinh doanh gặp nhiều trắc trở, tài lộc thất thoát, hợp đồng bị gián đoạn, hủy bỏ, gia đình chia lìa, hoặc dễ bị ly dị… nếu nặng có thể đi tới tử vong.

Vì Tuế Phá bao giờ cũng là phương vị đối diện của Thái Tuế, nên tùy theo vị trí của Thái Tuế theo từng năm mà Tuế Phá cũng thay đổi.

2.3 Tam Sát vị

Trong phong thủy, Tam Sát là khu vực đối xung với Tam Hợp Thái Tuế, nên sát khí của nó mạnh nhất, nguy hiểm nhất trong tất cả mọi sát tinh, dễ gây nhiều tai ương cho gia chủ như phá tài bại vận, công việc trục trặc, tài lộc thất thoát, tình cảm đổ vỡ, bệnh tật liên miên... chẳng may phạm phải.

Người xưa có câu: “Muốn phát tài, phải đấu Tam Sát” ý nói rằng muốn cuộc sống êm ấm, gặp nhiều may mắn, tài lộc hanh thông... thì cần tránh phạm Tam Sát, hoặc nếu chẳng may lỡ phạm rồi thì cũng nhanh chóng tìm cách hóa giải xui khí, đảm bảo bình yên cho cả gia đình.

Nguyên nhân là bởi Tam Sát Ɩà 1 trong những Thần sát trọng yếu của phong thủy nhà ở nên khi lấy hướng mà phạm phải Tam Sát Ɩà điều đại kỵ, tuyệt đối tránh phạm phải lỗi phong thủy này.

Vì là Tam Hội cục tụ ở một phương, nên sát lực của Tam Sát rất lớn, có thể gây ra những tai họa nghiêm trọng như hình thương, chết chóc, bệnh tật, tai biến nặng.

Nếu như vô tình không biết mà lại xâm phạm đến nó như tu sửa nhà cửa, đào hầm hố, chặt cây lớn… tại phương Tam Sát, hoặc xây nhà, làm mồ mả, nhập trạch… vào năm Tam Sát đến tọa (tức phía sau nhà hay mộ), hướng (phía trước) nhà thì ảnh hưởng sẽ vô cùng nghiêm trọng.

2.4 Sao Ngũ Hoàng

Theo Cửu cung phi tinh, sao Ngũ Hoàng là một loại đại sát tinh, còn gọi là Chính Quan sát, chủ về phá tài, do thu nhập không đủ chi, thường bị hao tài ngoài ý muốn, khoản nợ chỉ có tăng chứ không giảm.

Ngũ Hoàng là Mậu Kỷ đại sát, là sao hung hiểm nhất trong 9 sao, cần hết sức phòng tránh. Khác với các sao khác, Ngũ Hoàng lưu niên có tới 9 vị trí khác nhau. Cụ thể như sau:

Ngũ Hoàng nhập trung cung: Tại đây, Ngũ Hoàng được trở về đúng bản cung của mình, tính hung họa thường suy giảm nhưng cũng không nên chủ quan. Nếu phạm phải, cần đề phòng bệnh liên quan đến khí huyết, ngộ độc.

Ngũ Hoàng đến Tây Nam: Bệnh cấp tính, bệnh khí huyết.

Ngũ Hoàng đến phương Đông Nam: Bệnh ngoài da, trúng gió, trúng độc.

Ngũ Hoàng đến phương Đông: Đau chân, vì tiền tài mà gặp tai họa, dễ khuynh gia bại sản mà vẫn bị hiểm nguy.

Ngũ Hoàng đến phương Bắc: Bệnh nặng về đường tiết niệu, nữ đề phòng bệnh phụ khoa.

Ngũ Hoàng đến phương Nam: Bệnh ở mắt, bệnh máu huyết.

Ngũ Hoàng đến phương Tây Bắc: Bệnh ở đầu, đi xa thường gặp nhiều trở ngại, thân thể nhiều bệnh tật, có thể chết nơi đất khách quê người.

Ngũ Hoàng đến phương Đông Bắc: Bệnh đường ruột, vận khí đi xuống, đang thuận lợi đột nhiên sa sút, trở ngại, thậm chí trắng tay.

Ngũ Hoàng đến phương Tây: Kiện tụng, tai tiếng, có họa quan trường, lao tù, dễ bị thương bởi các vật bằng kim loại, bị ngộ độc.

Lưu niên phá tài nhiều nhất là vào những năm Tý, Ngọ, Mùi, Tuất. Mỗi năm phá tài nhiều nhất vào những tháng 4, tháng 5, tháng 6, và tháng 9.

3. Nguyên tắc phong thủy tránh phá tài năm 2023

3.1 Chú ý vị trí của Thái Tuế và Tuế Phá năm 2023

Thái Tuế trong Năm Quý Mão 2023 này do Bì Thời Đại Tướng Quân cai quản.

Năm 2023 là năm Quý Mão vậy thì Địa Chi lưu niên của năm này sẽ là Mão. Do đó, phương vị của Thái Tuế trong năm 2023 sẽ là hướng Chính Đông (75° - 105°) trên la bàn. Tuế Phá là phương vị đối diện với Thái Tuế, do đó sao Tuế Phá năm 2023 sẽ nằm ở hướng chính Tây (255° - 285°), thuộc cung Dậu.

Sau khi đã xác định được vị trí của Thái Tuế và Tuế Phá năm 2023, bạn nên bố trí các vật phẩm phong thủy phù hợp, đặc biệt gây ra xung động (ngủ, làm việc, tu sửa nhà, đi lại…) với phương vị Tuế Phá thậm chí phương vị đó có Sinh - Vượng tinh bay đến.

3.2 Chú ý vị trí của Tam Sát năm 2023

Năm 2023 tức năm Quý Mão, thuộc tổ hợp “Hợi - Mão – Mùi” hợp Mộc cục, vượng tại phương Đông, đối xung với phương Tây của Tam Hội “Thân - Dậu - Tuất” có ngũ hành thuộc Kim. Do Kim khắc Mộc nên dẫn đến phạm Tam Sát.

Do đó, phương vị Tam Sát năm 2023 nằm ở phương Chính Tây. Phương vị này cũng trùng với vị trí của Tuế Phá năm 2023 và phạm một phần với sao Ngũ Hoàng (hướng Tây Bắc trong năm Quý Mão), càng khiến khu vực Chính Tây trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết.

Nếu đo bằng la bàn, bạn sẽ xác định Tam Sát vị năm 2023 nằm ở khoảng từ 225° - 315°, thuộc 3 cung Thân – Dậu – Tuất.

Như vậy có nghĩa là trong năm 2023, các vị trí như cửa chính, cửa phòng ngủ, cửa nhà vệ sinh hay cửa phòng ngủ, cửa nhà bếp mà nằm ở hướng Tây thì đều là phạm Tam Sát vị 2023.

Nếu một trong những vị trí kể trên phạm phải Tam Sát vị thì trong nhà dù ít dù nhiều cũng sẽ xảy ra những chuyện ngoài ý muốn, nghiêm trọng hơn có thể dẫn đến họa thị phi, quan tụng, thậm chí Ɩà tai họa vô cùng lớn, ảnh hưởng tính mạng.

3.3 Chú ý vị trí của sao Ngũ Hoàng

Bước sang năm Quý Mão 2023, khu vực Tây Bắc thuộc về sao Ngũ Hoàng Liêm Trinh làm chủ tinh. Đây là hung tinh có thể gây ra những tai họa, hung hiểm trong cuộc sống, công việc cho gia chủ.

Trên la bàn, bạn xác định vị trí sao Ngũ Hoàng ở khoảng 292,5° - 337,5°. Vị trí này cũng trùng lặp một phần với Tam Sát vị trong năm 2023 (hướng Chính Tây, 225° - 315°).

Phương vị này trong năm 2023 không được để đồ vật lộn xộn, bừa bãi, không được tích trữ rác thải, nếu không sẽ gây tác động xấu đến vận trình.

Đặc biệt, nếu phòng ngủ, phòng bếp, bàn ghế sô pha kê ở vị trí này thì cần nhanh chóng di chuyển, nếu không trong công việc cũng như trong cuộc sống dễ gặp phải điều bất trắc, ví dụ như thường xuyên tạo ra sai sót, nhầm lẫn, chiêu kẻ tiểu nhân, sức khỏe suy giảm, dễ vướng tranh cãi, kiện cáo...

Ngoài ra, gia chủ cũng không nên bày gương, kính, giá treo quần áo, những đồ vật thuộc tính kim loại, những đồ vật có màu đỏ và vàng ở vị trí này, cũng hạn chế động thổ ở đây để tránh những tác động xấu không chỉ cho bản mệnh mà cả các thành viên khác trong gia đình.





4. Hóa giải lỗi phong thủy gây phá tài năm 2023

Cách đơn giản và hữu hiệu nhất để hóa giải phong thủy gây phá tài năm 2023 chính là tránh kích hoạt những nguồn năng lượng xấu.

Theo các chuyên gia phong thủy, cần tránh tuyệt đối các hoạt động xây dựng, lắp đặt hay những tác động mang lại rung động lớn như động thổ, khoan đục, phá tường... tại các vị trí có những nguồn năng lượng xấu.

Bên cạnh đó, chuyên gia cũng khuyên gia chủ tốt nhất nên loại bỏ những món đồ gốm sữ dễ rơi vỡ ở vị trí của Ngũ Hoàng và Thái Tuế năm 2023.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.