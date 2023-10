Thầy phong thủy cảnh báo: Tuyệt đối không trồng cây to trước nhà kẻo hậu họa khó lường, vận khí của gia đình lao dốc

Không khí lưu thông vào nhà, mang nguồn sinh khí mới bằng việc đi qua cửa chính rồi vào bên trong nhà, nhưng nếu cây to án ngữ trước cửa hoặc cổng thì chúng thường là vật cản trường khí. Do đó, luồng khí tươi mới, tốt lành lại bị chắn không thể vào nhà, đồng thời khí xấu và uể khí vẫn cứ quẩn quanh không thoát ra được, theo phong thủy, điều này gây ra không ít nguyên nhân khiến gia đình hao tài, tiêu tán phúc lộc.

Khi trồng cây lấy bóng mát và tạo cảnh quan cho ngôi nhà của mình, không ít gia đình thích có cây to trước nhà nhưng cần lưu ý rằng phần trước của ngôi nhà luôn cần sự quang đãng (minh đường - nơi sáng sủa rộng rãi), tránh các vật che chắn làm giảm tầm nhìn. Theo phong thủy, ngoài việc lựa chọn loại cây phong thủy phù hợp với bản mệnh bạn cần chú ý đến hướng nhà còn phải lưu ý tránh không được trồng cây lớn nằm ngay trước nhà, đặc biệt là cửa chính được xem là không tốt theo phong thủy với những lý do sau đây.

Luồng khi khi có vật cản như cây to hay cột điện xuất hiện ở trước cửa sẽ khiến luồng sinh khí bị tắc nghẽn ở bên ngoài, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của các thành viên trong nhà.

Theo Ngũ Hành thì Mộc sinh Hỏa, nếu nhà của bạn có cây càng to, tán lá càng rộng trước cửa thì sẽ rất dễ lan truyền khi có hỏa hoạn xảy ra. Đặc biệt là những lúc trời mưa to gió lớn có sấm sét, bởi vì sét thường đánh vào cây to, cây đại thụ, sẽ rất nguy hiểm cho gia đình bạn.

Cây có rễ sâu âm khí mạnh

Một lý do khác không trồng cây to trước nhà đó là vì những cây lớn, lâu năm thường có rễ đâm sâu vào lòng đất, có thể nếu trong thời gian dài làm hỏng nền và móng của ngôi nhà, đi lại dễ bị va vấp.

Không những vậy, loại cây như thế thường có âm khí rất mạnh, cây lại chắn gó lành, cản trường khí lưu thông trong ngôi nhà của bạn, lá nhiều sẽ dễ rụng đầy sân, bóng râm che khuất khiến cho vượng âm.

Điều dễ nhìn thấy nhất là cây to có cành lá sẽ che kín hết cả ánh sáng vào nhà làm cho nhà bị tối tăm khiến cho ánh sáng không thể vào đến ngôi nhà của bạn, thiếu dương quang (ánh sáng mặt trời). Điều này khiến cho sinh khí kém đi do đó ngôi nhà trở nên thiếu sức sống.

Theo phong thủy, việc mất cân bằng âm dương ảnh hưởng không hề tốt đến ngôi nhà của bạn. Khi ngôi nhà thiếu dương sẽ gây bất lợi từ tinh thần, sức khỏe cho tới tài lộc người sống trong nhà.