Thầy phong thủy cảnh báo: Tuyệt đối không trồng cây to trước nhà kẻo hậu họa khó lường, vận khí của gia đình lao dốc

Khi trồng cây để trang trí nhà cửa, có rất nhiều lý do không trồng cây to trước nhà mà gia chủ cần lưu tâm để tránh những hậu quả về sau.

Khi trồng cây lấy bóng mát và tạo cảnh quan cho ngôi nhà của mình, không ít gia đình thích có cây to trước nhà nhưng cần lưu ý rằng phần trước của ngôi nhà luôn cần sự quang đãng (minh đường - nơi sáng sủa rộng rãi), tránh các vật che chắn làm giảm tầm nhìn.



Theo phong thủy, ngoài việc lựa chọn loại cây phong thủy phù hợp với bản mệnh bạn cần chú ý đến hướng nhà còn phải lưu ý tránh không được trồng cây lớn nằm ngay trước nhà, đặc biệt là cửa chính được xem là không tốt theo phong thủy với những lý do sau đây. Cây to trước nhà gây hao tài, ốm yếu Không khí lưu thông vào nhà, mang nguồn sinh khí mới bằng việc đi qua cửa chính rồi vào bên trong nhà, nhưng nếu cây to án ngữ trước cửa hoặc cổng thì chúng thường là vật cản trường khí.

Do đó, luồng khí tươi mới, tốt lành lại bị chắn không thể vào nhà, đồng thời khí xấu và uể khí vẫn cứ quẩn quanh không thoát ra được, theo phong thủy, điều này gây ra không ít nguyên nhân khiến gia đình hao tài, tiêu tán phúc lộc.

Luồng khi khi có vật cản như cây to hay cột điện xuất hiện ở trước cửa sẽ khiến luồng sinh khí bị tắc nghẽn ở bên ngoài, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của các thành viên trong nhà.

Theo Ngũ Hành thì Mộc sinh Hỏa, nếu nhà của bạn có cây càng to, tán lá càng rộng trước cửa thì sẽ rất dễ lan truyền khi có hỏa hoạn xảy ra. Đặc biệt là những lúc trời mưa to gió lớn có sấm sét, bởi vì sét thường đánh vào cây to, cây đại thụ, sẽ rất nguy hiểm cho gia đình bạn. Cây có rễ sâu âm khí mạnh Một lý do khác không trồng cây to trước nhà đó là vì những cây lớn, lâu năm thường có rễ đâm sâu vào lòng đất, có thể nếu trong thời gian dài làm hỏng nền và móng của ngôi nhà, đi lại dễ bị va vấp.

Không những vậy, loại cây như thế thường có âm khí rất mạnh, cây lại chắn gó lành, cản trường khí lưu thông trong ngôi nhà của bạn, lá nhiều sẽ dễ rụng đầy sân, bóng râm che khuất khiến cho vượng âm.

Điều dễ nhìn thấy nhất là cây to có cành lá sẽ che kín hết cả ánh sáng vào nhà làm cho nhà bị tối tăm khiến cho ánh sáng không thể vào đến ngôi nhà của bạn, thiếu dương quang (ánh sáng mặt trời). Điều này khiến cho sinh khí kém đi do đó ngôi nhà trở nên thiếu sức sống.

Theo phong thủy, việc mất cân bằng âm dương ảnh hưởng không hề tốt đến ngôi nhà của bạn. Khi ngôi nhà thiếu dương sẽ gây bất lợi từ tinh thần, sức khỏe cho tới tài lộc người sống trong nhà.

Do đó, phía trước nhà chỉ nên trồng những loại cây cảnh có dáng mảnh, dáng cao, lá sáng. Đa phần nhà ở truyền thống của cha ông ta đều quay về hướng nam hoặc đông nam là hướng gió chủ đạo. Cây to cản bình an Cây xanh là một yếu tố rất quan trọng trong việc xem xét thế đất, bố trí, thiết kế nhà cửa theo phong thủy. Nó giúp việc ngăn dữ đón lành, điều hòa sinh khí, đem lại tài lộc, che chở cho gia chủ. Tuy vậy, không phải bất cứ cây gì và trồng ở chỗ nào cũng đều tốt cả. Cây to, đặc biệt là những loại cây có cành lá xum xuê nếu nằm ở phía Thanh long (bên trái cửa - hướng nhìn từ trong nhà ra) thì sẽ mang lại may mắn cho gia chủ. Tuy nhiên, nếu cây nằm ở phía Bạch hổ (bên phải cửa – hướng nhìn từ trong nhà ra) và có chiều cao lớn hơn đáng kể so với bên trái thì không tốt. Bởi theo phong thủy, Thanh long và Bạch hổ là hai biểu tượng song hành cùng nhau trong xây dựng nhà ở.

Thanh long tạo ra cuộc sống may mắn, tốt đẹp, trong khi Bạch hổ lại giúp bảo vệ và duy trì những thứ này nên Bạch hổ phải thấp hơn Thanh long.

Nếu Bạch hổ cao hơn, khí thế mạnh hơn sẽ lấn át Thanh long, làm mất sự cấn đối trong bố cục phong thủy, từ đó gây hại cho những người sống trong nhà. Hóa giải cây to trước cửa nhà Không trồng cây to trước nhà nhưng không phải ai cũng có thể chặt cây cổ thụ lâu năm, có thể hóa giải bằng cách thắp đèn sáng trước nhà. Đồng thời, nên chặt bớt lá cây để cành cây bớt lòa xòa và ánh sáng có thể chiếu vào nhà.

Ngoài ra, tùy thuộc vào vị trí cụ thể của cây trước của nhà mà cách hóa giải cũng có sự khác nhau. Nếu cây nằm ở chính giữa cửa trước, gia chủ cần chặt bỏ ngay. Vì một số lý do nào đó mà gia chủ không thể triệt hạ cây thì có thể sửa đổi những gì thuộc phạm vi căn nhà mình sở hữu bằng nhiều cách khác nhau.

Các cách hóa giải cây to ở chính giữa nhà dưới đây có tác động nặng nhẹ tùy từng trường hợp nhưng đều dựa trên nguyên tắc “phản chiếu”.

+ Nếu cây nằm ở bên phải, gia chủ có thể cân nhắc giảm bớt chiều cao của cây để đảm bảo rằng phía Thanh long (bên trái) cao hơn phía Bạch hổ (bên phải) nhằm tạo sự cân bằng về năng lượng cho ngôi nhà.

+ Sơn lại: Gia chủ có thể sơn mặt tiền nhà hoặc cửa nhà bằng gam màu tươi sáng. Bạn lưu ý không được sơn những gam màu xanh, xám vì những màu này kết hợp với tán cây xanh án ngữ sẽ làm tăng thêm âm khí và làm ngôi nhà càng trở nên trì trệ. + Dùng gương: Gia chủ có thể lựa chọn loại gương để hóa giải cây to trước nhà, nếu gương hình tròn tạo sự hóa giải nhẹ nhàng, còn gương vuông có khả năng chống trả gay gắt hơn. Nhưng tốt nhất là gương lồi để trường phản chiếu trở lại tỏa rộng hơn. Dù cây nằm ở bất cứ vị trí nào, gia chủ cũng cần phải cắt tỉa cành khi cây phát triển quá lớn để hạn chế sự tấn công của sát khí hoặc năng lượng xấu vào nhà. *Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thay-phong-thuy-canh-bao-tuyet-doi-khong-trong-cay-to-truoc-nha-keo-hau-hoa-kho-luong-van-khi-cua-gia-dinh-lao-doc-521392.html