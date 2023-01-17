Nhiều người, nhất là nam giới khi rửa mặt thường rất qua loa nhanh chóng, không chú trọng làm sạch vùng trán, đó chính là sai lầm có thể khiến tài vận sa sút. Trong tướng diện, trán chính là đại biểu cho tiền đồ, sự nghiệp và khả năng tài chính của một người, nếu không được giữ sạch sẽ thì vận may sẽ không được rõ ràng. Cần nhớ kĩ, may mắn chính là từ phía trên giáng xuống nên hãy chú ý hơn tới vùng trán của mình.

Phong thủy chiêu tài đặc biệt nhắc nhở rằng, cửa ra vào có tầm quan trọng cực kỳ lớn, nó chính là "đừng đón tiền vào cũng như tiễn tiền ra" nên ảnh hưởng rất nhiều tới vận khí của người chủ gia đình và các thành viên sinh sống bên trong.

Có nhiều nhà có quá nhiều giày dép, tủ để bao nhiêu cũng vẫn không đủ, vậy nên gia chủ cứ tiện tay tiện chân mà vứt trước cửa. Nhiều người cũng nghĩ việc vứt giày dép lộn xộn sẽ chẳng ảnh hưởng tuy nhiên đây chính là hành động khiến Thần Tài nổi giận.

Ảnh minh họa: Internet

Khi mua nhà, nếu đã không thể thay đổi được hướng nhà thì tốt nhất, hãy giữ cho cửa nhà luôn sạch sẽ, thông thoáng. Toàn bộ luồng khí lưu thông vào căn nhà đều thông qua cửa chính, bất cả đó là khí vượng, tà khí hay thuộc dạng trường khí tốt/xấu cho sức khỏe của con người. Đừng ngại mà mua thêm 1 cái tủ giá đựng giày hoặc bỏ thời gian vứt bớt những đôi giày dép không dùng nữa.

Cửa nhà có sạch thì từ trường trong không gian sống của chúng ta mới ổn định, Thần Tài mới dễ ghé thăm và đem lại may mắn cho gia đình.

Vứt tiền lẻ bừa bãi

Theo phong thủy, việc vứt tiền lẻ bừa bãi chính là "xem thường" Thần Tài, khiến vị Thần này nổi giận, đùng đùng bỏ đi. Bởi tiền lẻ có thể "tích tiểu thành đại", dùng làm công đức hoặc cho những người ăn xin nghèo khổ.

Bên cạnh đó việc để tiền lẻ vào túi quần, túi áo rồi để quên cho vào máy giặt cũng là thói quen không tốt. Bởi điều đó có nghĩa là tiền tài của bạn cũng đang bị cuốn trôi đi hết.

Sử dụng vật phẩm phong thủy bừa bãi

Việc sử dụng vật phẩm phong thủy để cầu tài, cầu lộc, cầu bình an sức khỏe, cầu may mắn không phải chuyện xấu nhưng nếu dùng bừa bãi, sai cách thì lại hóa tai hại. Ví dụ như bày vật phẩm vượng tài ở trên bàn, khay trà hay trên bệ cửa sổ, bày ở bất cứ mọi nơi thì lợi bất cập hại.

Tất cả những vật phẩm phong thủy đều có tác dụng cũng như phương vị thích hợp riêng, nếu không hiểu rõ công dụng và cách dùng cho đúng thì thà không bày còn hơn. Nếu thực sự có nhu cầu sử dụng thì nên tham khảo các bài viết cung cấp kiến thức chuẩn hoặc tham khảo ý kiến chuyên gia để có sự sắp xếp hợp lý nhất.

Để căn bếp lạnh lẽo

Theo quan niệm phong thủy, căn bếp chính là trái tim của ngôi nhà, là yếu tố tạo thành nơi được gọi là "tổ ấm". Bếp là nơi nuôi dưỡng sự hạnh phúc cũng như sức khỏe của gia chủ, vậy nên khi gia chủ để căn bếp lạnh lẽo, không bao giờ đoái hoài đến thì cuộc sống chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn, vợ chồng con cái không thể hòa đồng, hạnh phúc.

Hãy thường xuyên nấu ăn ở nhà để gia đình có thêm thời gian gần gũi sum vầy, căn nhà thêm hơi ấm.

Ảnh minh họa: Internet

Cắn móng tay

Không ít người thường cắn móng tay, nếu là trẻ nhỏ thì có thể là cho là chưa ý thức được việc làm của mình nhưng nếu là người trưởng thành thì rõ ràng là kiểm soát được nhưng vận phạm sai lầm. Người này làm việc dễ căng thẳng, thiếu cảm giác an toàn, có tính nghi ngờ nặng nề, không tin tưởng người khác, có tâm sự gì cũng giấu trong lòng.

Chính vì những đặc điểm này mà khiến cho phương diện tài lộc cùng tình cảm của người đó bị tổn hại. Không những khó kiếm tiền, khó giữ tiền mà hôn nhân cũng không trọn vẹn như ý.

Không lau chùi cửa sổ

Theo phong thủy, cửa sổ ở căn phòng của bạn sẽ phản chiếu sự thành công trên con đường sự nghiệp của bạn. Nếu cánh cửa sổ luôn bám đầy bụi bởi bạn chẳng buồn lau chùi thì con đường sự nghiệp của bạn cũng sẽ mịt mù y như vậy.

Cửa sổ bẩn thỉu còn khiến bạn chẳng thể gặp bất cứ cơ hội nào để chuyển mình. Còn khi bạn luôn giữ cửa sổ ngôi nhà sạch sẽ, sáng bóng... đương nhiên rồi, ánh sáng tự nhiên sẽ tràn ngập, điềm may tự đến gõ cửa.

Ảnh minh họa: Internet

Nhổ nước bọt lung tung

Không chỉ mất vệ sinh, bất lịch sự mà việc nhổ nước bọt lung tung ngoài đường phố còn là thói quen ảnh hưởng xấu tới tài vận, tiền tài khó tụ. Vị lý học cho rằng trong người phải có nguồn năng lượng lưu chuyển thì mới có thể giữ được tài lộc, đó chính là tàng phong tụ khí, nhổ nước bọt biểu thị cho việc đem tài khí nhổ hết ra ngoài.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.