Gợi ý 6 loại hoa trang trí phòng khách mang nhiều ý nghĩa về tài lộc, tình yêu, may mắn và phước lành kéo đến ngập tràn

Hoa sen đại diện cho sự hoàn hảo, tinh khiết rất được ưa chuộng trong phong thủy. Loài hoa này còn được coi là bieur tượng của nhà Phật, thường xuất hiện trong kiến trúc Phật giáo. Hoa sen còn được dùng làm tọa để Đức Phật ngồi. Vì vậy, loại hoa này không chỉ thích hợp để bày trong nhà mà còn thường được dùng để thắp hương trên bàn thờ gia tiên, thần linh.

Hoa đồng tiền là loài hoa không hề dễ cắm, tuy nhiên với sự đa dạng của màu sắc cũng như vẻ đẹp tinh tế, hoa đồng tiền vẫn là lựa chọn khá phổ biến cho phòng khách. Nếu bạn muốn cắm đồng tiền, có khá nhiều cách đơn giản, ví dụ như có thể cắm xen kẽ hoa đồng tiền với các loại hoa khác trong bát tròn có sự hỗ trợ của bọt biển.

Hoặc nếu sử dụng riêng đồng tiền, bạn nên chọn những lọ hoa thủy tinh cao cổ để những bông đồng tiền trở nên tươi tắn hơn. Một mẹo nhỏ giúp những cành đồng tiền được thẳng đứng trong bình hoa bạn cắm đó là chọn những que tre, que kim loại nhỏ xíu để cắm vào bên trong thân cành hoa để tạo hình uốn cong cần thiết.

Hoa cát tường

Nhắc đến loài hoa mang lại sự may mắn và tài lộc cho ngày tết thì không thể nào không nhắc đến hoa cát tường. Hoa cát tường tượng trưng cho sự may mắn giống như tên gọi của nó.

Về mặt phong thủy loài hoa mang vẻ đẹp y như cái tên gọi nó biểu trưng cho sự may mắn, sự vươn lên trẻ trung và tràn trề sức khỏe.

Ảnh minh họa: Internet

Hoa mẫu đơn

Hoa mẫu đơn là một biểu tượng cho sự lãng mạn và tình yêu. Ngoài ra, loài hoa này còn được coi là phép ẩn dụ cho vẻ đẹp nữ tính. Theo các bậc thầy về phong thủy, gia chủ có thể bày hoa mẫu đơn trong phòng khách nhưng không nên để tranh ảnh có hình hoa mẫu đơn ở phòng ngủ để tránh vấn đề ngoại tình.

Hoa thủy tiên

Trong văn hóa Trung Quốc, năng lượng của hoa thủy tiên được cho là ban cho con người tài năng, sự nghiệp. Loài hoa này thường được sử dụng như một "phương thuốc" trong phong thủy, giúp gia chủ vượt qua khó khăn trong công việc để thăng tiến. Một chậu thủy tiên bày trong phòng khách không những giúp không gian sống ngập tràn sắc màu mà còn giúp khử tà,mang lại cát tường, vượng khí cho gia đình.

Ảnh minh họa: Internet

Hoa hồng đỏ

Hoa hồng đỏ được xem là “nữ hoàng của các loài hoa” khi nở quanh năm, kèm theo ý nghĩa hạnh phúc ngập tràn, vĩnh cửu.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.